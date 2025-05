সরকার সরকারী কর্মীদের বেতন ও পেনশন বাড়ানোর আশ্বাস দেয়

ইসলামাবাদ:

ফেডারেল সরকারের বিশেষ কমিটি সরকারী কর্মচারীদের পেনশন সংস্কার বাস্তবায়ন, বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দাবী বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছে, এবং লিউ উদ্ভাবনের বিষয়ে রানা সানাউল্লার নেতৃত্বে পরের সপ্তাহে একটি সভা আহ্বান করা হবে।

বৈঠকে সরকারী কর্মচারীদের দাবী সমাধানের জন্য সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে লিখিত চুক্তি বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বৈঠকের পরে, রেহমান বাজওয়া “এক্সপ্রেস” এর সাথে কথা বলার সময় বলেছিলেন যে ডাঃ তারিক ফজাল আশ্বাস দিয়েছেন যে সরকার সরকারী কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতি, প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা প্যাকেজ এবং তাদের বন্দীদৃষ্টি সহ ব্যবসায়ীদের সমস্ত বৈধ দাবি পূরণ করা হবে।

রেহমান বাজওয়া বলেছিলেন যে বৈঠকে অর্থ কর্মকর্তারা কর্মীদের সাথে করা একটি সরকার লিখিত চুক্তি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে, এই লোকেরা আমাদের সাথে সিট -ইন যোগ দেবে।

এক প্রশ্নের জবাবে রেহমান বাজওয়া বলেছিলেন যে কমিটির প্রধান ডাঃ তারিক ফজল চৌধুরী আরও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সরকারী কর্মচারীদের ইস্যু সমাধানের জন্য রানা সানাউল্লার নেতৃত্বে একটি কমিটিকে আগামী সপ্তাহে ডাকা হবে।

একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন যে বৈঠকটি সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে চুক্তিটি পৌঁছেছে তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সরকার ও সরকারী কর্মচারীরা তাদের কাজ কমিটির সভায় জমা দেবে এবং সরকারের বিশদ পর্যালোচনা প্রস্তুত করবে।