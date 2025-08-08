২০২৫ সালের শেষের দিকে, অভিজাত নতুন ভবনের পরিমাণটি বছরে 10-15% বৃদ্ধি পেয়ে 2.4 হাজার লেনদেনে উন্নীত হবে। এটি বিগত বছরগুলির সূচকগুলির সাথে তুলনীয় নয়, উদাহরণস্বরূপ, 2023, যখন বিভাগগুলিতে মোট লেনদেনের সংখ্যা তিনবার বেড়েছে। খুব উচ্চ এবং অবিচলিত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস মন্দা, উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ হ্রাসের পটভূমির বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে।
২০২৫ সালের ফলাফল অনুসারে, মস্কোতে অভিজাত নতুন ভবনের বিক্রয় বছরের মধ্যে ১০-১৫% বৃদ্ধি পাবে, ২.৪ হাজার লেনদেন, কালিঙ্কা বাস্তুতন্ত্রের পূর্বাভাস থেকে অনুসরণ করে। আর্থিক ভাষায়, ২০২৫ সালের শেষের দিকে মোট বিক্রয় পরিমাণ বছরের 10% বৃদ্ধি পেয়ে 350 বিলিয়ন রুবেল হয়ে যাবে। তবুও, বিগত বছরগুলির ফলাফলের সাথে তুলনা করে, অভিজাত বিভাগে ক্রেতাদের ক্রিয়াকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। সুতরাং, ২০২৪ সালের ফলাফল অনুসারে, মস্কোতে অভিজাত রিয়েল এস্টেট বিক্রয়ের পরিমাণটি বছরের মধ্যে ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছিল, ২০২৩ সালে – পরের বছরের জন্য, কালিঙ্কা বাস্তুতন্ত্রে গণনা করা হয়েছে।
বিক্রয় বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস মন্দা উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস দ্বারা নির্ধারিত হয়।
২০২৫ সালের প্রথমার্ধের ফলাফল অনুসারে, কেবল চারটি নতুন প্রকল্প নির্মাণ নির্মাণের জন্য পারমিট তৈরির অনুমতি পেয়েছিল-এটি এক বছরের আগের তুলনায়% ৪% কম, হোয়াইট উইল শীর্ষ-দালাল একেরিনারিনা লেভিনা গণনা করা হয়েছে। মেট্রিয়াম প্রিমিয়াম এলিট রিয়েল এস্টেট বিভাগের পরিচালক আনা রাজাবোভা বলেছেন, ব্যয়বহুল আবাসনের বিকাশকারীরা রসদ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং প্রকল্পগুলির সমন্বয়ের জন্য আরও কঠোর প্রয়োজনীয়তার উপস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। মিসেস লেভিন এই বছরের শেষের আগেই এই ধরনের প্রবণতা স্থায়ী হতে পারে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন – এটি অভিজাত নতুন ভবনগুলির বাজারে লেনদেনের বৃদ্ধিতে মন্দার কারণ হতে পারে।
অভিজাত অ্যাপার্টমেন্টগুলির দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও, উচ্চ বিনিয়োগের ক্রিয়াকলাপের কারণে তাদের চাহিদা বেশ স্থিতিশীল, উন্নয়ন সংস্থা স্মাইনেক্সের মূল্যায়ন করার পরিচালক স্যাভাতোস্লাভ কুলানিন, বলেছেন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে মস্কোর প্রাথমিক অভিজাত বাজারে গড় ব্যয় ছিল ২.৪ মিলিয়ন রুবেল। প্রতি 1 বর্গ মিটার, বা এক বছরের তুলনায় 33% বেশি, আন্না রাজাবোভা গণনা করা হয়েছে। এর পূর্বাভাস অনুসারে, এই বছরের শেষের দিকে এই সূচকটি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।
এলিট হাউজিংয়ের সাথে লেনদেনগুলি মূলত তার নিজস্ব তহবিলের ব্যয়ে তৈরি করা হয়, যা বন্ধকের বাজারের একটি কঠিন পরিস্থিতির জন্য বাজারকে কম সংবেদনশীল করে তোলে, বালচাগ ডেভেলপমেন্টের বাণিজ্যিক পরিচালক ইরিনা সোবোলেভা বলেছেন। বেশিরভাগ ধনী নাগরিকরা ব্যাংক আমানত দ্বারা ব্যয়বহুল রিয়েল এস্টেট কেনা পছন্দ করেন, মিসেস রাজাবোভা বলেছেন। আরেক বিক্রয় চালক হলেন কিস্তি, একটারিনা লেভিন যোগ করেছেন।
এখন সাশ্রয়ী মূল্যের পরিমাণ সরবরাহ দ্রুত বাজারের বাইরে ধুয়ে ফেলা হয়, কালিঙ্কা বাস্তুতন্ত্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলেক্সি ছুমলভকে জোর দেয়।
২০২৫ সালের জানুয়ারী – জুনে, এলিট অ্যাপার্টমেন্টগুলি মোট 160 বিলিয়ন রুবেল বিক্রি হয়েছিল, যা বছরের পর বছর এক বছরের তুলনায় 51% বেশি, ইন্টারমার্ক সিটি রিয়েল এস্টেটে গণনা করা হয়েছিল। কিছু ক্রেতারা যাদের অভিজাত নতুন ভবনে নিজের জন্য উপযুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সময় ছিল না তাদের উচ্চ -বুডেট হাউজিংয়ের মাধ্যমিক বাজারে পুনঃপ্রেরণ করতে বাধ্য করা হয়। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, 2025 সালের এপ্রিল মাসে, মাধ্যমিক ব্যয়বহুল অ্যাপার্টমেন্টগুলি কেনার জন্য লেনদেনের পরিমাণটি বছরের মধ্যে 35% বছর বৃদ্ধি পেয়েছে (25 মে কমারসেন্ট দেখুন)।
নতুন প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস সহ পরিস্থিতি এখন কেবল অভিজাত রিয়েল এস্টেট বাজারের জন্যই বৈশিষ্ট্যযুক্ত। গণ হাউজিং বিভাগের বিকাশকারীরাও নতুন নির্মাণ সাইটগুলি শুরু করতে নারাজ: 2025 এর প্রথমার্ধের ফলাফল অনুসারে তাদের সংখ্যা বছরের মধ্যে 22% হ্রাস পেয়ে 17.8 মিলিয়ন বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে। এম, বিশ্লেষণাত্মক কেন্দ্র “DOM.RF” এর গণনা থেকে অনুসরণ করে। যাইহোক, নাগরিকরা কোনও অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সাথে কোনও তাড়াহুড়ো করে না, আর্থিক নীতি প্রশমিত হওয়ার অপেক্ষায়। ডম.আরএফ তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে রাশিয়ার প্রাথমিক রিয়েল এস্টেট বাজারে বিক্রয় বছরের ২ %% হ্রাস পেয়ে ১০.৪ মিলিয়ন বর্গমিটারে দাঁড়িয়েছে। মি।