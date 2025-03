‘সরাসরি মিথ্যা!’ রুপার্ট লো বিস্ফোরণগুলি ইউকে’র লি অ্যান্ডারসনকে জ্বলন্ত রো -তে ব্লাস্ট করে রাজনীতি | খবর

রুপার্ট লো তার দাবি করা “সম্পূর্ণ মিথ্যা” বলে দাবি করার পরে আইনী পদক্ষেপের সংস্কার সংস্কারকে হুমকি দিয়েছেন। On Friday, the party announced that Lowe had had the whip removed following allegations of bullying and a physical altercation that was reported to police. চিফ হুইপ হিসাবে তাঁর ভূমিকায়, যা শৃঙ্খলার তদারকি করে, লি অ্যান্ডারসন সিদ্ধান্তের পিছনে কারণগুলি ব্যাখ্যা করে এক্সের উপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে “আমাদের তৈরি সমস্ত কিছু হারাতে” এড়াতে তাকে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল।

তিনি বলেছিলেন: “সংস্কার যুক্তরাজ্যে আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্য আমাদের হাতে একটি স্মৃতিসৌধের কাজ রয়েছে। ব্রিটিশ জনগণের জন্য সরবরাহ করার জন্য নাইজেল এবং আমাদের দলের উপর প্রচুর চাপ রয়েছে। আমি ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাজনীতিতে আসিনি, যেমন আমার সহকর্মীদের মতো আমি এগিয়ে এসেছি কারণ আমি আমার দেশকে বাঁচাতে সহায়তা করতে চেয়েছিলাম। “