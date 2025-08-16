You are Here
সর্বত্র তোমার। তাইকা ওয়েটিটি – 50 বছর বয়সী এইভাবে তিনি হলিউড এবং কপিরাইট সিনেমা উভয়কেই মুগ্ধ করেছিলেন, সর্বত্র বহিরাগতদের জপ করে
News

সর্বত্র তোমার। তাইকা ওয়েটিটি – 50 বছর বয়সী এইভাবে তিনি হলিউড এবং কপিরাইট সিনেমা উভয়কেই মুগ্ধ করেছিলেন, সর্বত্র বহিরাগতদের জপ করে

16 ই আগস্ট, তাইকা ওয়েটিটি – নিউজিল্যান্ড অভিনেতা এবং পরিচালক – 50 বছর বয়সী হয়ে উঠলেন। এটি একটি সিনেমার একটি বিরল উদাহরণ, যিনি ব্লকবাস্টারগুলির উভয় ভক্ত (বিশেষত দুটি “টোরি”) এবং লেখকের সিনেমার ভক্তদের (“জোজো খরগোশ” এর স্ক্রিপ্টের জন্য তিনি একটি অস্কার পেয়েছিলেন) দ্বারা প্রশংসা করেছেন। মেডুসার অনুরোধে সমালোচক অ্যান্টন ডলিন সিনেমায় তাঁর প্রধান রচনাগুলি সম্পর্কে বলেছেন।

দশ বছরেরও বেশি আগে, আমাকে হ্যালোইনে নিউইয়র্কে আনা হয়েছিল। প্রিয় আমেরিকান ছুটির দিনটি ব্যবসায়ের মতো ম্যানহাটেনের প্রতি বিশেষভাবে রঙিন দেখায়: শহরটি একটি মন্ত্রমুগ্ধ রাজ্যে পুনর্জন্মিত হয়, মুখোমুখি দানব এবং স্কেরেক্রোকে সজ্জিত করে, দানবদের কুচকাওয়াজ দ্বীপটিকে একাকীভাবে ছেদ করে। বন্ধুরা লিংকন সেন্টারের সিনেমা হলে হ্যালোইন উদযাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, যেখানে উপযুক্ত চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার সবেমাত্র পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

জেটগ্লাউয়ের সাথে লড়াই করে, আমি ভ্যাম্পায়ার মিথের সিনেমাটিক পুনর্বিবেচনার সবচেয়ে অস্বাভাবিক (এবং আমি কয়েকশো দেখেছি) নায়কদের বিভ্রান্তির কারণে হেসেছিলাম – বার্লেস্ককে “আমরা ছায়ায় কী ব্যস্ত” (রাশিয়ায় তিনি লজ্জাজনক নাম “রিয়েল গৌলস”) এর অধীনে গিয়েছিলেন।

তবে আসল শোটি শোয়ের পরে শুরু হয়েছিল। উপযুক্ত ভেস্টমেন্টে 379 বছর বয়সী ভায়ো ভ্যাম্পায়ার ছবিটির নায়ক সমালোচকদের সাথে কথোপকথনের জন্য মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি মারাত্মকভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, তিনি বর্তমানের সাথে তার নিজের অভিযোজনের জটিলতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন, চিত্রটি এক সেকেন্ডের জন্য না রেখে। সুতরাং প্রথমবারের মতো আমি তাইকা ওয়েটিটিকে দেখেছি – একজন শিল্পী, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার এবং এই নিম্ন -বেজেট, গুন্ডা এবং ব্রেকথ্রু সিনেমার পরিচালক।

প্রাচীন ঘোলগুলির দৈনন্দিন জীবনের একটি উজ্জ্বল চিত্র তাইকা ওয়েটিটির জন্য একটি ভিজিটিং কার্ড এবং সোনার মান হিসাবে রয়ে গেছে। যদিও তিনি এর আগে আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন, এবং হলিউডের পরে দেখা গিয়েছিল – ফলাফলটি মার্ভেলের কাজ ছিল এবং অস্কারকে খরগোশ জোজো এবং বেশ কয়েকটি সফল সিরিয়াল চুক্তিগুলির সাথে সাফল্য ছিল। তবে এটি ঠিক তাই ঘটেছিল যে “আমরা যা ছায়ায় ব্যস্ত আছি” – উপায় দ্বারা, পরে ওয়েটিটির প্রযোজনা নেতৃত্বের অধীনে একটি অসাধারণ টেলিভিশন সিরিজে বেড়ে ওঠে – পরিচালকের মূল প্রতিভা সেরা জানানো হয়েছে। একটি অভিনব অটাশাইডারের অবস্থান গ্রহণ করে, তিনি কীভাবে একই সাথে দর্শকদের দিকে হাসতে এবং হাসতে জানেন। একই তার মধ্যবর্তী অবস্থানের কারণ হয়েছিল: মূলধারায় একটি পা, অন্যটি একটি সীমান্তে, কখনও কখনও ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা।

সম্ভবত এই নির্দিষ্ট উপহারটি আংশিকভাবে উত্স এবং লালন -পালনের কারণে। “পলিনেশিয়ান ইহুদি”, ওয়েলিংটন ওয়েটিটি নিজেকে ডেকেছেন, তিনি মাওরিতে ফিরে যান (বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের অধিকারের জন্য তিনি একজন প্রযোজক ও কর্মী হিসাবে লড়াই করেন), এবং তাঁর মায়ের কাছ থেকে কোহেন নামটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত; তাঁর দুর্দান্ত -গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের নভোজিবকভের। অতএব, আন্তর্জাতিক হলিউডে তিনি কোনও এলিয়েন নন, বরং তাঁর পথে।

জন্মগত অভিযোজনযোগ্যতা এবং বিভিন্ন traditions তিহ্যের উদ্ভট সংমিশ্রণটি ভিটিকে একটি উচ্চ -বাজেট ফিল্ম কমিক বইয়ের জন্য আদর্শ পরিচালক হিসাবে গড়ে তুলেছে: এই ঘরানার মধ্যে তিনি পাচার এবং অশ্লীল বোকা, তবে অদৃশ্য হাস্যকর কৌতুক এবং কিশোরী বিশ্বাসকে অশুভ ওভার গুড ওভারের অনিবার্য বিজয় সম্পর্কে বিশ্বাস করবেন। কারণ ওয়েটিটির কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

তাঁর “থোর: রাগনারেক” (2017) হেলার মৃত্যুর দেবীর ভূমিকায় অবিস্মরণীয় কেট ব্লাঞ্চেটের সাথে – একবারে সমস্ত অ্যাপোক্যালিপটিক পৌরাণিক কাহিনীগুলির একটি আনন্দদায়ক দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাখ্যা (সেখানে একটি প্রাচীন গ্রীক, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এবং খ্রিস্টান সংস্করণ ছিল)। শ্রোতারা তাঁর হাতুড়ি- “থর: লাভ অ্যান্ড থান্ডার” (২০২২) এর সাথে সরল-মনের God শ্বর-ইশের নিম্নলিখিত চিত্রটি পছন্দ করেছেন, তবে এতে ওয়েটিটি হিম-এ-একজন পরকীয় গ্ল্যাডিয়েটার কর্গের দ্বারা অভিনয় করা এবং কণ্ঠ দিয়েছেন তার চেয়ে কম সত্য নয়। এটি ঠিক যে জেনার সম্পর্কে সময় এবং উপলব্ধি বছরের পর বছর ধরে পরিবর্তিত হয়েছে, 2022 তম বজ্রপাতটি সম্পূর্ণরূপে যত্নশীল 2017 হিসাবে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয়েছিল।

আরও বোকা ভূমিকা -প্লেিং গেমটি প্রস্তাবিত হবে, এতে বেটগুলি তত বেশি (এটি বাজেট এবং তাদের পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা), ওয়েটিটির উচ্চতর উচ্চতর অ্যাডভেঞ্চারে রাখে। তাঁর অনেক প্রকল্পের জন্ম হয়েছিল। কিছু তিনি কীভাবে “আমরা কী ছায়ায় ব্যস্ত” বা প্যারোডি “প্যারানরমাল ওয়েলিংটন” (উভয়ই জেমিন ক্লিমেন্টের নিকটতম কমরেড -ইন -আর্মসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে তৈরি করা হয়) নিয়ে এসেছিলেন। তিনি অতিথি হিসাবে অন্যদের কাছে গিয়েছিলেন, যেমন রিকা এবং মর্তির মতো, “আমাদের পতাকা মানে মৃত্যু”, যেখানে তিনি ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক দাড়ি এবং “ম্যান্ডালোর” এর বর্ণিল ভূমিকা পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি একটি মূল পর্ব রেখেছিলেন এবং আইজি -11 প্রধানের নির্দয় শিকারী অভিনয় করেছিলেন।

ওয়েটিটির ট্রাম্প কার্ড হ’ল শিশুদের উত্তেজনা এবং সত্যিকারের আনন্দ, আপনাকে রুটিনে ডুবে না এবং আদর্শ হারাতে না দেয়। এটি তাঁর আত্মপ্রকাশ “হাঙ্গর বিরুদ্ধে ag গল” (কমপক্ষে প্রশংসা করুন পোস্টার!) এবং পরের দুটি, আরও পরিপক্ক চলচ্চিত্র – “বয়”, যেখানে ওয়েটিটি একটি অকেজো পিতার ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং একটি দুর্দান্ত স্যাম নিলের সাথে “ডিকারি শিকার” করেছিলেন। উভয়ই পিতামাতার সাথে শিশুদের সমস্যার সম্পর্কের প্রতি উত্সর্গীকৃত, উভয়ই বার্লেস্ক কমেডির সাথে মর্মান্তিক নোটগুলি একত্রিত করে, উভয়ই নগদ ফি নিয়ে নিউজিল্যান্ডে রেকর্ডধারী হয়ে ওঠে।

প্রারম্ভিক চিত্রগুলির অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার এবং জোজো খরগোশের ওয়েটিটির ধারণাগত বিবৃতিতে তাদের গলে ফেলার জন্য – সম্ভবত তাঁর চলচ্চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হলোকাস্ট সম্পর্কে এই বিরোধী -স্ক্যাব পরিচালকের ইহুদি heritage তিহ্যকে পৃষ্ঠের দিকে টানতে পেরেছিল, এর ট্র্যাজিকমিক প্রভাবটি হিটকে “জীবন সুন্দর” মনে করিয়ে দেয়। ছবিতে ওয়েটিটি সন্তানের চেহারার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন (এবং তাই, অপ্রস্তুত দর্শক) বিংশ শতাব্দীর ভয়াবহ ট্র্যাজেডি, নায়কটির কল্পিত বন্ধু – অ্যাডলফ হিটলার নিজেই চরিত্রে অভিনয় করে। কৌতুকের মন্দকে পরাস্ত করতে এবং এটি সংবেদনশীলতার সাথে গলে: এই কৌশলটির সাফল্য চ্যাপলিন এবং এর “মহান স্বৈরশাসক” দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। “খরগোশ জোজো” সেরা স্ক্রিপ্টের জন্য টরন্টো এবং অস্কারে শ্রোতাদের পুরষ্কার নিয়েছিল।

মাইকেল ফ্যাসবেন্ডার “দ্য নেক্সট গোল – ভিক্টোরিয়াস” এর সাথে স্পোর্টস কমেডি ওয়েইটির আগের চিত্রগুলির সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করেনি। তবে এটি যদি বিব্রত হয় তবে এই সুন্দর ছবির নায়কের চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম, বিশ্ব -বিশিষ্ট ডাচ কোচ, একটি শীতল দলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কমই ফুটবলে আমেরিকান সামোয়ার অকেজো জাতীয় দল হিসাবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওয়েটিটা দুর্বলতা এবং বহিরাগতদের রাখতে পছন্দ করে – তাঁর আরেকটি প্রযোজনা প্রকল্পের কথা মনে রাখবেন, আদিবাসী আমেরিকানদের “রিজার্ভেশন কুকুর” সম্পর্কে একটি সিরিজ।

যাই হোক না কেন, তার অনেক পরিকল্পনা রয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত তিনি প্রকল্পগুলি প্রয়োগ করেননি। নিকটতম এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ’ল ক্লারা এবং সান রোবটের সাথে মেয়েটির বন্ধুত্ব সম্পর্কে কাজুও ইশিগুরোর মর্মান্তিক উপন্যাসের অভিযোজন। ওয়েটি একটি উজ্জ্বল নোটে তাঁর লেখকের ব্যাখ্যা শেষ করার সুযোগটি খুঁজে পেলে আমি অবাক হব না।

“পরের লক্ষ্যটি বিজয়ী” – তাইকির চলচ্চিত্র ওয়েটিটি সম্পর্কে ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ দলটি কীভাবে বিশ্বকাপে প্রায় আঘাত পেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কোচ খেলোয়াড়দের ম্যাকডোনাল্ডসকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং দলের সাথে দিনে তিনবার প্রার্থনা করেছিল

“পরের লক্ষ্যটি বিজয়ী” – তাইকির চলচ্চিত্র ওয়েটিটি সম্পর্কে ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ দলটি কীভাবে বিশ্বকাপে প্রায় আঘাত পেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কোচ খেলোয়াড়দের ম্যাকডোনাল্ডসকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং দলের সাথে দিনে তিনবার প্রার্থনা করেছিল

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts