সর্বনিম্ন-উপার্জনকারী চলচ্চিত্র অ্যাভেঞ্জার্স ভবিষ্যতের মূল চাবিকা
মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স এর কিছু রিলিজ দেখেছে যেমন প্রত্যাশার মতো পারফর্ম করে না, এবং এটিই ছিল আশ্চর্যতবে ফিল্মটি বক্স অফিস বোমাতে পরিণত হলেও, একটি পুনঃবিবেচনা এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে এটি পরবর্তী অ্যাভেঞ্জার্স চলচ্চিত্রের মূল বিষয়। মার্ভেলের 2025 সিনেমা তাদের বক্স অফিসের পারফরম্যান্সের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে

এটি এমন একটি সমস্যার লক্ষণ যা মাল্টিভার্স কাহিনী শুরুর পর থেকে এমসিইউকে জর্জরিত করে চলেছে। যখন মার্ভেল স্বীকৃতি দিয়েছেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজির সামগ্রিক গুণমান ডুবিয়েছে স্টুডিওটি দ্রুত অনেক প্রকল্পকে মন্থন করার সাথে সাথে, এমসিইউর প্রকল্পগুলির স্লেটের জন্য পুনরুদ্ধারের রাস্তাটি দীর্ঘ। এটি বলেছিল, এমনকি এমন সিনেমাগুলি যা ব্যাকফায়ার এখনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মার্ভেলস এমসিইউর সর্বনিম্ন-উপার্জনকারী সিনেমা হিসাবে শেষ হয়েছিল

কমলা খান, ক্যারল ড্যানভার্স এবং মনিকা র্যাম্বাউ দ্য মার্ভেলসের পোশাকে

এমসিইউর মাল্টিভার্স কাহিনী সম্পর্কে চিন্তা করার সময় আমি বিশ্বাস করি আশ্চর্য সহজেই সবচেয়ে বড় হতাশা। ছবিটি 2019 এর সিক্যুয়াল ছিল ক্যাপ্টেন মার্ভেলযা এর বক্স অফিসটি শেষ হয়েছিল 1 বিলিয়ন ডলারের উত্তরে। দুঃখের বিষয়, সিক্যুয়ালটি কেবল এটির সাথে মেলে না, তবে এটি অবিশ্বাস্যভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আশ্চর্য বিশ্বব্যাপী মাত্র 206 মিলিয়ন ডলার করেছে, এমসিইউর সর্বনিম্ন-উপার্জনকারী সিনেমা হয়ে উঠেছে

প্রতিবেদন, আশ্চর্য‘বাজেট ছিল প্রায় 270 মিলিয়ন ডলার। কোনও চলচ্চিত্রের ব্রেকেনভেন পয়েন্টটি সাধারণত তার বাজেট 2x-2.5x হয় তার উপর ভিত্তি করে ক্যাপ্টেন মার্ভেল সিক্যুয়াল কমপক্ষে $ 540- $ 675 মিলিয়ন পরিসরে তার বিশ্বব্যাপী রান শেষ করতে হবে। এর দরিদ্র বক্স অফিসের পারফরম্যান্স দেওয়া, আশ্চর্য স্টুডিও কয়েক মিলিয়ন লোক হারিয়েছে। এটি বলেছিল, এটি এখনও এমসিইউকে সহায়তা করতে পারে।

মার্ভেলস অ্যাভেঞ্জার্স সেট আপ করেছে: ডুমসডে এবং সিক্রেট ওয়ার্স তিনটি প্রধান উপায়ে

মার্ভেলসের পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যে একটি ল্যাব কোটে বিস্ট

যখন আশ্চর্য‘বক্স অফিস হতাশাব্যঞ্জক ছিল, মুভিটি নিজেই উপভোগযোগ্য ছিল এবং একটি পুনর্নির্মাণের পরে, ভোটাধিকারের ভবিষ্যতের জন্য এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই দেখা যায়। টিতিনি আশ্চর্য‘এমসিইউর অ্যাভেঞ্জার্স মুভিগুলির জন্য বৃহত্তম সেটআপটি এক্স-মেনের আত্মপ্রকাশ নিয়ে আসে। মনিকা র‌্যামবাউ এমন এক মহাবিশ্বে আটকে আছেন যা কেলসি গ্র্যামারের জন্তু এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।

বছর পরে আশ্চর্য‘মুক্তি, যে প্রকাশটি আরও উত্তেজনাপূর্ণ করা হয়েছিল। গ্র্যামার সহ বেশ কয়েকটি ফক্স এক্স-মেন তারকারা কীভাবে কাস্টে যোগ দিয়েছেন তার কারণে এটি ঘটে অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে। উপর ভিত্তি করে আশ্চর্য‘পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্য, অ্যাভেঞ্জার্স মুভিতে যে এক্স-মেন প্রদর্শিত হবে তারা মহাবিশ্বের মনিকা থেকে আটকা পড়ে থাকা উচিত

আরেকটি সরাসরি পোস্ট-ক্রেডিট সেটআপ আশ্চর্য একটি সম্ভাব্য নতুন অ্যাভেঞ্জার্স দলের আকারে এসেছিল। স্যাম উইলসনের অ্যাভেঞ্জার্স এবং থান্ডারবোল্টস – এখন নতুন অ্যাভেঞ্জার্স – রাইজিং 2025 সালে তারা মিসেস মার্ভেলের তরুণ দল নায়কদের সাথে বাহিনীতে যোগ দিতে পারে – তরুণ অ্যাভেঞ্জার্স হওয়ার গুজব। মধ্যে মার্ভেলস, কমলা খান কেট বিশপকে নিয়োগ করেছিলেন, ক্যাসি ল্যাংকে তার তালিকায় পরের দিকে

একটি তৃতীয় সেটআপ ইন আশ্চর্য আসন্ন অ্যাভেঞ্জার্স মুভিগুলির জন্য ক্যাপ্টেন মার্ভেলের মিশন। মনিকা র‌্যামবাউয়ের যা ঘটেছিল তার জন্য তিনি দায়বদ্ধ বোধ করেন এবং খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম পাবেন না। যেমন, যখন ব্রি লারসন ঘোষণা করা হয়নি অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডেএর কাস্টএক্স-মেন প্লটটি ছাড়াই অনুসরণ করা হবে এমন সম্ভাবনা কম আশ্চর্য‘প্রধান নায়ক।


