সর্বশেষতম মার্ক ল্যাথাম স্মিয়ার অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় রাজনীতিবিদকে লক্ষ্য করে – এমনকি তিনি অভিযোগের সবচেয়ে খারাপের মুখোমুখি: পিভিও

এয়ারবাস আলবো শ্যাম্পেন প্রবাহিত রাখে
ঠিক যখন মনে হয়েছিল যে আলবোর সরকার ভোটারদের গোয়েন্দা তথ্যকে অপমান করার নতুন উপায় থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তখন এটি আরও একটি খুঁজে পেয়েছিল: প্রবীণ সরকারী কর্মচারীদের ব্যয়বহুল পার্কের অবসানের পক্ষে সুস্পষ্ট পরামর্শ সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত ফ্লাইটে উড়ন্ত ব্যবসায়িক শ্রেণিতে রাখতে দেওয়া।
অর্থ বিভাগ, তাদের আশীর্বাদ করুন, সরকারী ভ্রমণ নীতিগুলি পর্যালোচনা করে কয়েক মাস ব্যয় করেছেন। তাদের রায়? হতে পারে – কেবল – উচ্চ বেতনের আমলারা তিন ঘণ্টার নিচে বিমানের জন্য অর্থনীতি সহ্য করতে পারে।
সরকারের প্রতিক্রিয়া: পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ তবে আমরা এটি ‘নট নট নট নট’ গাদা – এটি রাজনৈতিক সাহস, আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং করদাতাদের ডাইমের প্রতি শ্রদ্ধার ঠিক পাশে দায়ের করব।
এটি সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়া বা তাদের লেগরুমকে অস্বীকার করার বিষয়ে নয়। দীর্ঘ উড়ানের জন্য ব্যবসায়িক ক্লাস বজায় রাখা উপযুক্ত – তবে অপ্রয়োজনীয় পার্কগুলিতে করদাতাদের ডলার টর্চ করা অপব্যয়।
কোয়ান্টাস ওয়েবসাইটের একটি দ্রুত অনুসন্ধানে জানা গেছে যে বিমানের বিন্দু প্রান্তে সিডনি থেকে মেলবোর্নে আজ রিটার্ন ফ্লাইট আপনাকে প্রায় 3,000 ডলার ফিরিয়ে দেবে। এটি অর্থনীতিতে করুন এবং এটি 400 ডলারের নীচে ডুবে গেছে। এটি এক ঘণ্টার ফ্লাইট! এখন হাজার হাজার ফ্লাইট সিনিয়র আমলারা প্রতি বছর সময় নেয় সেই ব্যয় ডিফারেনশিয়ালকে গুণ করুন।
শ্রম স্পষ্টতই একটি অর্থনৈতিক জলবায়ুতে স্ব-সচেতনতার কুঁচকে নেই যা জনসাধারণের debt ণকে বাড়িয়ে তুলতে ব্যয় করে জীবনধারণের সংকট দ্বারা প্রভাবিত হয়।
স্পষ্টতই, আলবোর সরকারের জন্য, এমনকি এক ঘন্টা অর্থনীতিতে প্রবীণ সরকারী কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করা খুব বেশি।
প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ প্রবীণ সরকারী কর্মচারীদের ব্যয়বহুল পার্কের অবসানের পক্ষে সুস্পষ্ট পরামর্শ সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত ফ্লাইটে ব্যবসায়িক ক্লাসে উড়তে দেওয়ার অনুমতি অব্যাহত রেখেছেন
রাজনীতিবিদরা ভয়ঙ্কর কর্মকর্তাদের পার্কগুলি কাটা ব্লকে তাদের নিজের পাশে রাখতে পারে বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো শক্ত নয়।
একই রাজনীতিবিদরা যারা কোয়ান্টাসের উপহারের আপগ্রেডগুলি নিয়ে বিলাপ করেছিলেন (যখন তারা ব্যক্তিগতভাবে সেগুলি গ্রহণ করেননি, অর্থাৎ) এখন নিশ্চিত করছেন যে শীর্ষস্থানীয় ব্রাস এখনও সিডনি বা মেলবোর্ন থেকে দেশের রাজধানীতে 40 মিনিটের ফ্লাইট সহ্য করার আগে একটি গ্লাস বুদবুদ দিয়ে 1 এ-তে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
পার্কস সংস্কৃতি পরিষ্কার করার জন্য এত কিছু।
দেখা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র ডাউনগ্রেড হওয়া হ’ল আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি শ্রমের প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতা। পয়েন্টগুলি বা অনলাইন বুকিংয়ের পক্ষে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে তারা প্রান্তগুলিতে ঝাঁকুনি দেবে, তবে যখন এটি আসলে এনটাইটেলমেন্টের কাছে না বলার কথা আসে তখন কিছুই পরিবর্তন হয় না – যাতে একদিন রাজনীতিবিদরাও করদাতাদের তহবিলের সম্মান করতে বাধ্য হন।
প্রাক্তন লিবারেল এমপি কখন মনে রাখতে আমি যথেষ্ট বয়স্ক ক্রেগ লন্ডি তার অফিসকে কেবল অর্থনীতিতে তার করদাতা-অর্থায়িত ফ্লাইট বুক করার নির্দেশ দিয়েছেন।
তিনি যখন সংসদে প্রবেশ করেছিলেন তখন ব্যবসায়িক পটভূমি থেকে এসে তিনি যে কোনও এবং সমস্ত ফ্লাইট ব্যবসায়িক শ্রেণি ছিল বলে তিনি অবাক হয়েছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ সহকর্মী তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন যেমন তিনি পাগল ছিলেন। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের ট্যাক্স ডলারের জন্য তার যত্ন নেওয়া হয়নি।
এখানে একটি অহংকার রয়েছে যা একেবারে দমকে। ব্যবসায় ব্যবসায়ের বক্তৃতা দেওয়ার সময় শ্রম সংযম প্রচার করতে পেরে খুশি, তবে এটি উপযুক্ত হলে ব্যবসায় শ্রেণীর ভ্রমণে সীমিত সংখ্যক সংস্থার নেতৃত্ব অনুসরণ করবে না।
গোপন পুলিশ ফাইল ল্যাথামের স্মিয়ার প্রচার
একটি প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপে, মার্ক ল্যাথাম (বাম, তাঁর প্রাক্তন অংশীদার নাথালি ম্যাথিউজের সাথে) প্রিমিয়ার ক্রিস মিনসের প্রাক্তন সেরা সাথী জেমি ক্লিমেটসকে ঘিরে এক দশক পুরানো কেলেঙ্কারীকে ড্রেজ করেছেন
পিভিও বিশ্বাস করে যে ল্যাথাম ক্রিস মিনসকে কয়েক দশক পুরাতন কেলেঙ্কারী খনন করে ‘সমিতি দ্বারা দোষী’ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছেন
এনএসডাব্লু সংসদ যেমন নাটকটিতে কম চলছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক তেমনই মার্ক ল্যাথাম আরও একটি স্লেজহ্যামার বিতরণ করা হয়েছে – এবার প্রায় দশক পুরাতন কেলেঙ্কারী প্রিমিয়ারকে ঘিরে রেখেছে ক্রিস মনে আছে‘প্রাক্তন সেরা সাথী, জেমি ক্লিমেটস।
মোশন ল্যাথাম এগিয়ে রেখেছেন ক্লিমেটসের বিরুদ্ধে historic তিহাসিক অভিযোগের সাথে যুক্ত গোপনীয় পুলিশ ফাইলগুলি প্রকাশের দাবি করেছেন – ২০১৫ সালে শীর্ষে থাকা একটি কাহিনী, লেবার পার্টির রাজ্য সচিব হিসাবে তাঁর পদত্যাগের দিকে পরিচালিত করে এবং তখন থেকেই ধূলিকণা জড়ো করে বসেছে।
কোনও অভিযোগ রাখা হয়নি এবং গল্পটি ম্লান হয়ে গেছে।
এখন পর্যন্ত।
তবে ল্যাথাম আসলে ক্লিমেটস তাড়া করছে না। লক্ষ্যটি হ’ল মিনস, যিনি ল্যাথামকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করার উপায় খুঁজছেন – আমি এর আগে যে যুক্তি দিয়েছিলাম তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি দিয়েছি, অবশ্যই যতক্ষণ না ল্যাথামের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অনির্ধারিত থাকে। (আমি আবারও নোট করি যে তিনি তার প্রাক্তন অংশীদার দ্বারা করা ‘অবমাননা’ অপব্যবহারের সমস্ত দাবি অস্বীকার করেছেন নাথালি ম্যাথিউস।)
প্রিমিয়ারকে মোড়ক দিয়ে, জনপ্রিয়তা সহকারে একজন রাষ্ট্রীয় নেতা, অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা অপরাধবোধের একটি পোশাকের মধ্যে, ল্যাথাম সত্যের উপর অন্তর্নিহিত শক্তির উপর ব্যাংকিং করছেন – তিনি – সমস্ত লোকের মধ্যে কিছু! – সতর্ক হওয়া উচিত।
সহজ কথায় বলতে গেলে এটি রাজনৈতিক পরিশোধের একটি ঘটনা। ল্যাথাম তার বিরুদ্ধে শ্রম খুশিতে কী প্রকাশ করেছে তা মিন্স করতে করছে।
তবে দুটি ভুল অধিকার তৈরি করে না।
প্রাক্তন একমাত্র ফ্যানস মডেল নাথালি ম্যাথিউস ল্যাথামকে অপব্যবহারের একটি ক্যাটালগের অভিযোগ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে তিনি তাকে ‘অবমাননা’, অস্বাস্থ্যকর যৌন ক্রিয়াকলাপের শিকার করেছিলেন – এগুলি সবই তিনি দৃ strongly ়ভাবে অস্বীকার করেছেন
ল্যাথাম (২০২৩ সালে এনএসডাব্লু সংসদে শপথ নেওয়ার অপেক্ষায় চিত্রিত) মিনসের পরে আসছেন, যিনি চান যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অনির্ধারিত অভিযোগের কারণে তাকে বহিষ্কার করেছেন। তিনি এমনকি পেতে নোংরা খেলতে ইচ্ছুক
রাজ্যের উচ্চ হাউসে লেবারের নেতার দ্বারা সতর্কতার কয়েকটি কথা বাদ দিয়ে ক্রসবেঞ্চ সমর্থন এবং সরকারের সামান্য দৃশ্যমান প্রতিরোধের সাথে এই প্রস্তাবটি কেটে গেল।
শেষ পর্যন্ত, ল্যাথাম যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছিলেন: শিরোনাম, অস্বস্তি এবং একজন প্রিমিয়ারের জন্য নতুন প্রশ্ন যারা তার নিজের পরিস্থিতি তদন্তের আগে তাকে সমালোচনা করেছিলেন।
এবং কিছু রাজনীতিবিদরা ভাবছেন যে জনগণ কেন তাদের পেশাকে গ্রাবী ব্যবসা হিসাবে দেখে!
হাঁটা ছাড়াই ট্যাক্স টক
১৮ ই জুন, কোষাধ্যক্ষ জিম চামার্স সাহসী উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা আকৃতির একটি কর সংস্কারের এজেন্ডা এবং ‘নেটলেট উপলব্ধি’ করার ইচ্ছার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবকে সম্বোধন করেছিলেন।
তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার গোলটেবিলের আগে কোনও করের বিকল্প বাতিল করা হবে না, যা এখন থেকে দুই সপ্তাহ পরে ঘটে।
অনেকের মতো আমিও ছদ্মবেশী ছিলাম, কিন্তু তাঁর কথায় কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আশা ছিল যে পল কেটিং তার পিএইচডি -র জন্য অধ্যয়ন করার পরে, তিনি ১৯৮০ এর দশকের সাহসী ও উচ্চাভিলাষী সংস্কারকে অনুকরণ করতে চান যা কেটিং চ্যাম্পিয়ন এবং অর্জন করেছিল, যার ফলে অস্ট্রেলিয়া কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উপভোগ করেছিল।
কারণ অস্ট্রেলিয়া আবারও দূরদর্শী সংস্কারের মরিয়া প্রয়োজন।
তবুও গোলটেবিলের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে, চালার্সের বক্তৃতা স্থানান্তরিত হয়েছে। সাহসী নীতি অগ্রগতির পরিবর্তে, এজেন্ডাটি ক্রমবর্ধমান সতর্ক এবং বর্ধিত শর্তে ফ্রেমযুক্ত।
প্রত্যাশাগুলি পরিচালনা করার জন্য তিনি নাটকীয়ভাবে তার ভাষ্যটি টোন করেছেন।
টেবিলে যা বাকি রয়েছে তা এখন বাস্তব পরিবর্তনের চেয়ে টোকেন টুইটের মতো বেশি অনুভব করে।
ট্যাক্স সংস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে ‘টেবিলে’ থেকে যায়, তবে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সমস্ত চালাররা অর্জন করতে চায় তা হ’ল কম নিয়ন্ত্রণ (এমনকি নিয়ন্ত্রণও নয়) এবং লাল টেপের কিছু নম্র ছাঁটাই।
শুল্কের পরিবর্তনগুলি ঘটবে না। গত সপ্তাহগুলিতে চামার্সের সংস্কারের বক্তব্য সত্ত্বেও, প্রত্যাশাগুলি এখন মেজাজে রয়েছে। তিনি নির্বাচনের রাতে মোতায়েন করেছিলেন এমন বক্তৃতাটিতে ফিরে এসেছেন যখন শ্রমের ব্যবস্থাগুলি মূলসূত্রগুলি আপডেট করার জন্য কিছুই না করার চক্রটি ভাঙতে শ্রম তার থম্পিং সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করতে পারে তবে কুইজ করা হয়েছিল।
জিম চামারস প্রত্যাশাগুলি পরিচালনা করার জন্য তার কর সংস্কারের ভাষ্যটি টোন করেছেন। আমি সন্দেহ করি যে তার প্রধানমন্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে কঠোর কল করার উপায় তৈরি করেছে
এটা একটি কঠিন ছিল না।
চ্যামার্সের নিজস্ব বিভাগের অভ্যন্তরীণ পরামর্শ ফাঁস করা হয়েছে যেগুলি আর্থিক স্থায়িত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য প্যাকেজের অংশ হিসাবে ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ পরামর্শ।
কেন? আমি আশা করি বিভাগের কেউ কেউ কোষাধ্যক্ষের সাথে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করেছেন তা জানতে পেরেছেন যে, কিছুটা নগ্নতা ছাড়াই তিনি কঠোর কল করতে আগ্রহী নন একদিন প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁর উত্থানকে বিপদে ফেলতে পারে।
কেটিং অবশ্যই সেখানে অনুরূপ শক্ত কল করার জন্য তার ইচ্ছার সৌজন্যে পেয়েছিল। চামাররা বিশেষত অর্থবহ কিছু করার ঝুঁকি না নিয়ে শীর্ষ কাজ চায়, পাছে এটি পালককে রাফ করে।
উত্পাদনশীলতা কমিশনও চাপ প্রয়োগ করতে চেয়েছিল, ছোট সংস্থাগুলির জন্য কর্পোরেট ট্যাক্সের সাথে কাটাতে পাঁচ শতাংশ নিট নগদ প্রবাহ করের মতো উগ্র পরিবর্তনগুলির প্রস্তাব দিয়েছিল। এটি বলছে যে বিনিয়োগ এবং জিডিপি বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে আমি শুনেছি যে সরকার কেবল সেখানে যাবে না।
একটি সাহসী কর বিপ্লবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধমানভাবে একটি গাইডেড sens ক্যমত্য -বিল্ডিং অনুশীলন হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে – অন্য কথায়, আরও আলাপ।
আশা করে যে আগস্টের রাউন্ড টেবিলটি নেতিবাচক গিয়ারিং, সুপারিনুয়েশন ক্যাপস, জিএসটি বেসকে আরও প্রশস্ত করার মতো গুরুতর প্রস্তাবগুলি অর্জন করতে পারে বা আমরা কর কর্পোরেশনগুলি কীভাবে বিবর্ণ হয়ে পড়েছি তার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি – যা কোষাধ্যক্ষের জন্য লক্ষ্য রেখেছিল।
তিনি সম্ভবত একজোড়া আমেরিকান সাংবাদিকদের বইটি অনুপ্রেরণামূলক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তবে ঘরোয়া সংস্কারকে সমর্থন করার জন্য এটি থেকে চোখ তুলে নেওয়ার পরিবর্তে চামাররা এর যে কোনও সাহসী ধারণা উপেক্ষা করেছেন।
আপাতত, একবারে সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী করের দৃষ্টিভঙ্গি অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে বলে মনে হয়। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আমি ভুল প্রমাণিত।