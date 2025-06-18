সর্বশেষ গাজা শহীদ এবং আহত পরিসংখ্যান – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

You are Here
গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে গাজা স্ট্রিপের বিরুদ্ধে জায়নিস্ট শাসনের গণহত্যার শহীদদের সংখ্যা ৫ অক্টোবর থেকে ,, ৮০০ এ পৌঁছেছে, এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে।

এছাড়াও, যুদ্ধে আহত সংখ্যা বেড়েছে 4,800।

মন্ত্রকের দৈনিক প্রতিবেদন অনুসারে, গত 7 ঘন্টাগুলিতে চারজন শহীদ (চারজনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল) এবং আহত চারজনকে গাজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ধ্বংসাবশেষের অধীনে বা রাস্তায় এখনও অজানা সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ রয়েছে এবং আক্রমণগুলির কারণে ত্রাণ বাহিনী এগুলি পরিচালনা করতে অক্ষম।

এটি লক্ষ করা উচিত যে 1 মার্চ (1 মার্চের সাথে মিলিত) থেকে গাজা উপত্যকায় নতুন রাউন্ডের জায়নিস্ট হামলার সূচনাটি শহীদ হয়েছে এবং ২,৮০০ আহত হয়েছে।

গাজা স্ট্রিপে এখনও 10,000 টিরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছে।

