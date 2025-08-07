You are Here
সর্বশেষ জরিপে একটি দুর্দান্ত মোড়। একটি নতুন নেতা আছে। “প্রথমবারের জন্য”
News

সর্বশেষ জরিপে একটি দুর্দান্ত মোড়। একটি নতুন নেতা আছে। “প্রথমবারের জন্য”

জরিপটি দেখায় যে 75 শতাংশ মেরু নির্বাচনে অংশ নিতে চাইবেযার মধ্যে 56 শতাংশ “অবশ্যই হ্যাঁ” এবং 19 শতাংশ “বরং হ্যাঁ”। 20 শতাংশ তিনি ভোট দেওয়ার ইচ্ছা করেন না, যার মধ্যে 11 শতাংশ “অবশ্যই” নয় “এবং 9 শতাংশ” আমি এমন মনে করি না “। পরিবর্তে, পাঁচ শতাংশ উত্তরদাতারা জানেন না যে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা।

সর্বশেষ সমীক্ষা: কো এর চেয়ে ন্যূনতম সুবিধা সহ পিআইএস

সমীক্ষায় প্রথম স্থানে এসেছিল আইন এবং ন্যায়বিচার – এই দলের পক্ষে ভোট দেওয়া ঘোষণা 29 শতাংশ উত্তরদাতা। দ্বিতীয় স্থান নেওয়া হয়েছিল নাগরিকদের জোটযা এটি নির্দেশিত 28,2 প্রক। উত্তরদাতা। তিনি তৃতীয় স্থানে ছিলেন কনফেডারেশনযার জন্য তিনি 14.2 শতাংশ ভোট দিতে চান। উত্তরদাতা। সামাজিক গবেষণা পরিচালক দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মতামত 24 উরসজুলা ক্রাসোভস্কা ঘোষণায় উদ্ধৃত হয়েছে “২০২৪ সালের জানুয়ারির পর প্রথমবারের মতো আইন ও ন্যায়বিচার নাগরিক জোটের চেয়ে এগিয়ে, তবে এই সুবিধাটি ন্যূনতম। “

6 শতাংশ উত্তরদাতারা নির্দেশিত পোলিশ মুকুট কনফেডারেশন। সমীক্ষা অনুসারে, নির্বাচনের দ্বারও ছাড়িয়ে যাবে বামযা 5.9 শতাংশ ভোট দিতে চায়। ভোটাররা।

পিএসএল, পোল্যান্ড 2050 এবং সেজমের বাইরে একসাথে পার্টি

এটি দ্বারপ্রান্তে হবে একসাথে পার্টিযার জন্য ৪.১ শতাংশ ভোট দিতে চান। উত্তরদাতা। ৩.৪ শতাংশ উত্তরদাতারা ইঙ্গিত করেছেন যে তারা ভোট দেবেন পোল্যান্ড 2050, এবং 1.4 প্রক। – থেকে পিএসএল। .1.১ শতাংশ লোক ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি জানেন না যে তিনি কাকে ভোট দেবেন।

প্রাপ্ত ফলাফলগুলি ক্ষমতাসীন জোটের পক্ষে উপকারী নয় – এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে না। একটি সরকার তৈরি করা বর্তমান বিরোধীদের পক্ষেও কঠিন হবে এবং বিস্তৃত সমঝোতার প্রয়োজন হবে – মন্তব্য ক্র্যাসোভস্কা।

মিশ্র-মোড টেকনিক-কম্পিউটার-সহায়তা-সহায়তাযুক্ত টেলিফোন সাক্ষাত্কার (সিএটিআই), এবং ইন্টারনেট সাক্ষাত্কার (সিএডাব্লুআই) ব্যবহার করে 1003 প্রাপ্তবয়স্ক খুঁটির একটি প্রতিনিধি নমুনায় 6-8 আগস্ট জরিপটি পরিচালিত হয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts