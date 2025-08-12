সর্বশেষ দুটি ন্যাসকার রেস histor তিহাসিকভাবে হত্যাযজ্ঞ থেকে বঞ্চিত ছিল

ওয়াটকিন্স গ্লেনে রবিবারের ন্যাসকার কাপ সিরিজের রেস ন্যাসকার প্রতিযোগিতায় একটি historic তিহাসিক মুহূর্ত চিহ্নিত করেছে।
শেন ভ্যান গিসবার্গেন যখন ২০২৫ মৌসুমে চতুর্থ জয়ের জন্য মাঠটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, মাঠের প্রতিটি চালক টানা দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য চেকার্ড পতাকার নীচে উড়ে এসেছিলেন।
3 আগস্ট আইওয়া স্পিডওয়েতে সমস্ত 37 টি গাড়ি আইওয়া কর্ন 350 শেষ করে এবং সমস্ত 39 জন প্রবেশকারী রবিবারের গো বোলিং শেষ করে গ্লেনে শেষ করেছে, ন্যাসকার কাপ সিরিজের রেসিংয়ের 76 বছরের ইতিহাসে এটি প্রথমবারের মতো প্রতিটি প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা শেষ করতে দেখেছে।