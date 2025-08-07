You are Here
সর্বশেষ প্রতিক্রিয়াগুলি ট্রে ইয়ংকে অবতরণ করার জন্য বাজি পছন্দগুলি দেখায়
সর্বশেষ প্রতিক্রিয়াগুলি ট্রে ইয়ংকে অবতরণ করার জন্য বাজি পছন্দগুলি দেখায়

এই সপ্তাহের শুরুতে, জানা গেছে যে আটলান্টা হকস এখনও ট্রে ইয়ংকে একটি চুক্তি সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেয়নি, এমন একটি সিদ্ধান্ত যা জনপ্রিয় গার্ডকে বিরক্ত করেছে বলে জানা গেছে।

আবারও লোকেরা ভাবছে যে সে হক্স ছেড়ে চলে যাবে কিনা।

যদি সে তা করে তবে ইয়ং কোথায় যাবে?

বোভাদের মতে, এনব্যাসেন্ট্রাল প্রতি, অরল্যান্ডো ম্যাজিক বর্তমানে +250 সহ ল্যান্ডিং ইয়ংয়ের সেরা প্রতিকূলতা রাখে।

এগুলির পরে ব্রুকলিন নেটগুলি +290 সহ, +375 সহ স্যাক্রামেন্টো কিংস, ফিনিক্স সানস +450, হিউস্টন রকেটস +575 এবং মিয়ামি হিট +700 সহ রয়েছে।

যাদুটি তাদের অপরাধকে উন্নত করার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার কোনও গোপনীয়তা তৈরি করে নি, তাই তাদের সাম্প্রতিক ডেসমন্ড বেনের স্বাক্ষর।

ইয়ং একেবারে আরও বেশি অরল্যান্ডোর শুটিংয়ের উন্নতি করবে।

গত মৌসুমে, তিনি গড় 24.2 পয়েন্ট, 3.1 রিবাউন্ডস এবং প্রতি খেলায় 11.6 দিয়ে সহায়তা করে লিগকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি তার চতুর্থ অল স্টার উপস্থিতিও অর্জন করেছেন।

কিছু লোক ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে ইয়ং কোথায় ভ্রমণ করবে, তবে অন্যরা সতর্কতার আহ্বান করছে।

হকস তার জন্য একটি চুক্তি করার জন্য এখনও সময় আছে, তবে এটি কি সঠিক পদক্ষেপ?

দেখে মনে হচ্ছে আটলান্টা ইয়ংয়ের চারপাশে একটি শক্তিশালী দল তৈরি করছে, যদিও এটি এখনও দুর্দান্ত সাফল্য পায়নি।

তবে সম্ভবত তারা তরুণ সম্পর্কে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করা উচিত।

2025-26 বছর হতে পারে যখন সবকিছু একত্রিত হয় এবং বাজরা উড়ে যায়, তরুণদের নেতৃত্ব দিয়ে।

যাইহোক, এনবিএতে জিনিসগুলি দ্রুত সরে যায় এবং এমন অনেক সময় আসে যখন এই জাতীয় গুজবগুলি দ্রুত বাস্তবে পরিণত হয়।

লোকেরা আটলান্টা থেকে কিছু নির্দিষ্ট খবর না আসা পর্যন্ত ইয়ং এবং হক্সের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে চলেছে।

পরবর্তী: বিশ্লেষক নাম 1 হকস প্লেয়ার ‘অল স্টার’ ব্রেকআউটের জন্য প্রস্তুত



