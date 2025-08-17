You are Here
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চিমায়েভ ইউএফসি মিডলওয়েট বেল্ট জিতেছে
News

সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চিমায়েভ ইউএফসি মিডলওয়েট বেল্ট জিতেছে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

প্যাট্রিক রোজ

17 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত3 মিনিট পড়া

081725-2230536740
জো রোগান ইলিনয়ের শিকাগোতে 16 ই আগস্ট, 2025 -এ ইউনাইটেড সেন্টারে ইউএফসি 319 -এ তার মিডলওয়েট শিরোপা বাউট জয়ের পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের খামজাত চিমিয়েভের সাথে কথা বলেছেন। জেফ স্টেলফক্সের ছবি /গেটি ইমেজ

শিকাগো (এপি) – খামজাত চিমায়েভ ইউএফসি -তে তার আধিপত্য অব্যাহত রেখেছিলেন, শনিবার রাতে মিডলওয়েট বেল্টকে ইউএফসি 319 -এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ড্রিকাস ডু প্লেসিসকে পরাজিত করে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

তার মুখে হাসি দিয়ে, চিমায়েভ (১৫-০) প্রথম রাউন্ডে তার কোণ থেকে বেরিয়ে ডু প্লেসিস (২৩-৩) এর একটি টেকটাউন দিয়ে শুরুর সেকেন্ডে গুলি করে এবং প্রায় পুরো প্রথম রাউন্ডের জন্য তার পিঠে ডু প্লেসিসকে নিয়ে যায়।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

চিমায়েভের স্থল নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও, ডু প্লেসিস প্রথম রাউন্ডে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি এড়িয়ে গেছেন।

চিমায়েভ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউন্ডে টেকটাউন নিয়ে অব্যাহত ছিল, এবং চিমিয়েভের ঝাঁকুনির দক্ষতা তৃতীয় রাউন্ডে ডু প্লেসিসের উপর তাদের টোল নিয়েছিল, যেখানে চিমায়েভ তার পিঠে থাকাকালীন চিমিয়েভের একটি সিরিজ অবতরণ করেছিলেন।

চতুর্থ রাউন্ডে ডু প্লেসিসে গ্রাউন্ড গেমটি চালিয়ে যান চিমায়েভ।

২০২০ সালে ইউএফসি -তে যোগদানের পর থেকে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেওয়া চিমায়েভ তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য ডু প্লেসিসকে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন।

“এই লোকটি শেষ করা শক্ত। সেই লোকটিকে সম্মান করুন। (ডু প্লেসিস) একমাত্র চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ‘আমি আছি’। এই লোকটির একটি বড় হৃদয় আছে, “চিমায়েভ বলেছিলেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

ডু প্লেসিস পঞ্চম রাউন্ডের শেষের দিকে একটি টেকটাউন দিয়ে জীবন দেখিয়েছিলেন এবং একটি গিলোটিনের চেষ্টা করেছিলেন, তবে খুব বেশি দেরি হয়েছিল।

বেশিরভাগ লড়াইয়ের জন্য, এটি ছিল প্রাক্তন চ্যাম্পের সম্পূর্ণ আধিপত্য।

ইউএফসির সভাপতি ডানা হোয়াইট বলেছেন, “কেউই ক্রুশবিদ্ধ হতে চায় না।

তিনটি বিচারকই লড়াইটি 50-44 করেছিলেন।

“শেষে, আমি এটির জন্য গিয়েছিলাম, পিছনে ছিল I

ইউএফসি ছয় বছরে প্রথমবারের মতো শিকাগোতে ফিরে এসেছিল, এটি ইউনাইটেড সেন্টারে সর্বাধিক উপার্জনকারী ইভেন্ট হিসাবে তৈরি করেছে।

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

মূল কার্ডটিতে কার্লোস প্রেটস এবং লেরোন মারফি দ্বারা দুটি স্পিনিং কনুই প্রথম রাউন্ড ফিনিশ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

সহ-মূল ইভেন্টে, মারফি (১-0-০-১), যিনি তিন সপ্তাহের নোটিশে লড়াই করেছিলেন, তিনি ফেদার ওয়েট বিভাগে ইউএফসি আত্মপ্রকাশের সাথে পিকোর রাত শেষ করতে সঠিক স্পিনিং কনুইয়ের সাথে অ্যারন পিকো (১৩-৫) থেকে প্রথম দিকে ভিড় করেছিলেন। মারফি, তার উজ্জ্বল সমাপ্তির সাথে নিজেকে ফেদারওয়েট বেল্টের জন্য অ্যালেক্স ভোলকানভস্কির মুখোমুখি করার মতো অবস্থানে রেখেছিলেন।

প্রেটস (২২-7) প্রথম রাউন্ডে ইউএফসি ইতিহাসে নবম স্পিনিং কনুই ফিনিশের সাথে জিওফ নিলকে (১-7-7) ছুঁড়ে ফেলে এপ্রিল মাসে ইয়ান মাচাডো গ্যারির কাছে তার পরাজয় থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

নিল প্রথমবারের মতো নকআউট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। হোয়াইট প্রেটসকে ১১ ই অক্টোবর রিও ডি জেনিরোতে নিজের দেশে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মাইকেল পেজ (২৪-৩) জ্যারেড ক্যাননিয়ারকে (১৯-১০) ফেলে দিয়েছিল প্রথম রাউন্ডে ডান হাত দিয়ে তাকে ছিটকে পড়ে এবং মিডলওয়েট লড়াইয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে জয়ের জন্য দ্বিতীয় রাউন্ডে তাকে মাটিতে ফিরিয়ে দেয়।

টিমোথি এলিয়ট (২২-১-1-১) কাই আসকুরার (২১–6) দ্বিতীয় রাউন্ডে গিলোটিন ফিনিস দিয়ে পাঁচ লড়াইয়ের মূল কার্ডটি খোলেন। ভেটেরানকে ছাড়িয়ে প্রথম রাউন্ডের বেশিরভাগ এলিয়টের সাথে আসুরার পথ ছিল, তবে প্রথম রাউন্ডে একটি দেরী টেকটাউন গতি বদলে দেয়, যার ফলে ফ্লাইওয়েট বিভাগে এলিয়টের পক্ষে বিপর্যস্ত জয়ের দিকে পরিচালিত করে।

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts