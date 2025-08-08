You are Here
সাংবাদিকরা হলেন সচেতনতা, ইউটোপিয়ান এবং দাবিদার কর্মকর্তাদের নেতারা – মেহের নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ
মেহর নিউজ এজেন্সির মতে, মোহসেন দেহনাভী গণমাধ্যমে প্রতিবেদক দিবসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও সমালোচনার প্রশংসা করেছেন।

এক্সপ্রেসেন্স কাউন্সিলের অভিনন্দন বার্তার পাঠ্যটি নিম্নরূপ:

চেতনা সাংবাদিক। আদর্শ এবং দাবিদার উত্তরগুলি কর্তৃপক্ষ। তাদের সমালোচনামূলক চেহারাটি স্বদেশ এবং জনগণের ভালবাসা এবং ইসলামী বিপ্লব থেকে এসেছে, সুস্পষ্ট পথে সমাজের প্রবণতা আগামীকালের জন্য আরও ভাল।

ইসলামিক ইরানীয় সংবাদ সম্প্রদায়, ছয় দিনের আরোপিত যুদ্ধে শহীদদের উত্সর্গের সাথে দেখিয়েছিল যে ইসলামিক ইরানের অগ্রগতি, কর্তৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের দিকে মিডিয়া যেভাবে শহীদদের কমান্ডার এবং পণ্ডিতদের মতো।

সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের সাফল্য কাউন্সিলের প্রশংসা কর্পোরেশন এই বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাংবাদিকদের কার্যক্রম এবং সমালোচনাগুলির সংবাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও প্রতিফলিত।

কার্বালার রাসূল ian তিহাসিকের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আরবায়েন হোসেইনির প্রাক্কালে আমি এই প্রতিবেদকের দিনকে যারা তাদের কলমের মূল্য এবং তাদের শব্দভাণ্ডারটির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

সাইদ মোহসেন দেহেনভি

মুখপাত্র

