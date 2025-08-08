You are Here
সাংবাদিক এবং আরবায়েন ডে সাউন্ড ভয়েসের চিঠিপত্র – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ
সাংবাদিক এবং আরবায়েন ডে সাউন্ড ভয়েসের চিঠিপত্র – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর নিউজ এজেন্সি- প্রদেশগুলি গ্রুপ: হামিদ রেজেই: আমাদের দেশের সরকারী ক্যালেন্ডারটির নামকরণ করা হয়েছে August আগস্ট, এই প্রতিবেদকের দিনটির নামকরণ করা হয়েছে একজন অগ্রগামী নামে। পদ্ধতি হয়; শহীদ সারেমি।

আজকের বিশ্বের গোলকধাঁধায়, দুর্দান্ত ঘটনাগুলির পিছনে এবং হুমকির বহু -লেয়ারড অপারেশনগুলির পিছনে; বয়কট এবং বয়কট, এই শব্দটি যে এক সময় সত্যকে আপাতদৃষ্টিতে আড়ম্বরপূর্ণ এবং ইস্ত্রি করা মিথ্যা ভূমিকা থেকে সত্যকে প্রকাশ করে এবং মুখোশ দেয়, যা সাংবাদিক ফ্রেমের সত্যের লেখক ব্যতীত সম্ভব নয় …

চিন্তাভাবনা বিজয়ী করার জন্য বর্ণনার জগতের সময়ে! বিবরণ এবং একটি মিথ্যা এবং বাস্তবতার জন্য প্রচলিত শাহাদাত রূপান্তরিত পতন পা প্যাগোন্ডা মিডিয়া।

অনন্তকাল থেকে চিরকাল পর্যন্ত, ডান এবং ভুলের মধ্যে দ্বন্দ্বটি ডান এবং মিথ্যাটির বিপরীত। এরই মধ্যে, দুর্ঘটনার মনোভাব এবং রেকর্ডিং গুরুত্বপূর্ণ যে হয় বোর্নার ধন পূর্ণ হৃদয়ে বুক থেকে বুক থেকে বুকে মৌখিকভাবে বা আধুনিক বিশ্বের এই বৃত্তে লেখা হয়।

সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের সাংবাদিকরা আন্তর্জাতিক তারা অঙ্কন মানচিত্রের অগ্রগতিতে একটি সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করে।

প্রতিবেদকের দিন এবং তিনি আরবাইনের সাথে পাওয়া প্রতিসাম্যকে শব্দ তরঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তরঙ্গ যে অনুরণন করে পদ্ধতি;;; দমবন্ধের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার কণ্ঠ; দুর্বলতার বিরুদ্ধে গৌরব কণ্ঠ; হুমকির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কণ্ঠ; ধার্মিকতা এবং সত্যের কণ্ঠ; যুক্তির শব্দটি হুমকির বিরুদ্ধে।

অনুরণন পদ্ধতি এই ভয়েসগুলি সাংবাদিক। ভয়েস ভয়েস যদি না জামিলাআর! জয়নব কোবরা (প্রশ্ন) প্রাসাদে নিপীড়ন ছিল।

একটি ভয়েস যা অব্যাহত থাকে এটা অনুরণন পদ্ধতি জায়নিস্ট রেজিম বোমাতে ইসলামিক ইরানের সংবাদদাতা আল্লাহ আকবর তথ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে; ইরানের জাতীয় মিডিয়া হয়েছে এবং এটি একটি অব্যাহত দ্বন্দ্ব।

কী গুরুত্বপূর্ণ; একটি শব্দ আছে যে নামিরা হয়; একটি ভয়েস আছে যা বন্ধ হয় না; এটি কণ্ঠস্বর যা সত্য এবং নিপীড়নের চেতনা পর্যন্ত যায়; শত্রু যে ভয়েস এটা গ্রহণ যদিও এটি শহীদদের দেহকে মাটিতে আনতে পারে, তবে এটি অবশ্যই বিশ্বের স্বাধীনতা এবং প্রতিরোধের বার্তাটি কবর দিতে ব্যর্থ হবে।

প্রতিবেদক হল যোগাযোগের শব্দের লিঙ্ক; এই প্রতিবেদক আখ্যানটির জ্বলন্ত কক্ষপথকে কালো এবং নিঃশব্দে পরিণত করতে দেয় না।

আমি এই প্রতিবেদকের দিনটি উদযাপন করি এবং তাদের প্রবীণ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে সম্মান করি এবং সংবাদ ও ধৈর্য্যের সেই অঞ্চলের শহীদদের শহীদদের কাছে মাথা নত করি।

*রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ

