সাংবিধানিক আদালত ব্যাংকগুলি বিদেশী আইন ডিপ্লোমার মান | ইমিগ্রেশন

সাংবিধানিক আদালত (টিসি) বিদেশী আইনের ডিপ্লোমা সম্পর্কিত কিছু বিধি অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে যে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রেটন প্রাসাদে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রায়টি বিচারক উপদেষ্টা জোয়ানা ফার্নান্দেস কোস্টা পড়েছিলেন, যিনি এই আলোচনার ক্ষেত্রে বিচারকদের পূর্ণতার পরে এই আলোচনার বিরোধী ছিলেন টিসি।
তিনি যে ভিত্তিতে তৈরি করেছিলেন, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তালিকাভুক্ত করেছেন যে “অধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেস, সাম্যতা এবং কার্যকর বিচারিক সুরক্ষা, পারিবারিক ইউনিয়ন, সংবিধানের প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপের সংযুক্তি” এর সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সমতা, আনুপাতিকতা, আইনী নিশ্চিততা, আনুপাতিকতা লঙ্ঘন “।
তদুপরি, মার্সেলো যে বিষয়টিকে তুলে ধরেছে তার মধ্যে আরও একটি পয়েন্ট হ’ল ডিপ্লোমার স্পষ্টতার অভাব, “অনির্দিষ্ট বা কমপক্ষে কঠিন (বা এমনকি অসম্ভব) কংক্রিট নির্ধারণের ধারণাগুলির কথা বলা। সরকারের কাছে কানের টাগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি “সাংবিধানিক, আইনী এবং/বা রেজিমেন্টাল অডিশন, বাধ্যতামূলক বা না” -তে কিছু দলকে “রান ওভার” পদ্ধতিগুলির সাথে আবদ্ধ করেছিলেন, এছাড়াও সময়সীমাগুলির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবকে চিহ্নিত করে।
এই টিসি রায়টি এখন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে কারণ দিয়েছে, যিনি এখনও গত সপ্তাহান্তে বলেছিলেন যে তিনি প্রতিরোধমূলক পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছেন কারণ তিনি “সাংবিধানিকতার সন্দেহের কারণ আছে কিনা তা জানার জন্য আরও দরকারী বলে বিবেচনা করেছিলেন।” “দুঃখের চেয়ে এটি প্রতিরোধের পক্ষে আরও মূল্যবান,” রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন।
একই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য রুট পরিবর্তন
সরকারে, এখন বিশ্লেষণের সময় এসেছে, তবে নিশ্চিতভাবেই যে উপায়টি অনুসরণ করা। এই বৃহস্পতিবার, ভিসিউতে সাও ম্যাটিউস ফেয়ারে পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি এই সিদ্ধান্তের জন্য “নির্মল” অপেক্ষা করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “যদি সুযোগক্রমে, টিসি বুঝতে পারে যে কিছু আদর্শ বা সমাধান পুরোপুরি সাংবিধানিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা অনুসারে নয়, আমি কী প্রতিশ্রুতি দিতে পারি তা হ’ল আমরা এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারি এবং একটি আইনী সমাধান খুঁজে পেতে পারি যা টিসির উচ্চারণকে সম্মান করতে পারে, তবে লক্ষ্যটি পূরণ করতেও পারে,” প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন।
পাশে, লুয়েস মন্টিনিগ্রোতে আন্তোনিও লেইটিও আমারো ছিলেন, যিনি মন্ত্রীদের কাউন্সিলের পরে সংবাদ সম্মেলনে আরও জানিয়েছিলেন যে সরকার এই ডিপ্লোমা ছাড়বে না। “যদি প্রয়োজন হয় তবে আমরা রুটে কিছু সামঞ্জস্য করব, তবে গন্তব্যটি একই এবং অবশিষ্ট রয়েছে: পর্তুগালের প্রয়োজন এবং আরও নিয়ন্ত্রিত অভিবাসনও থাকবে,” রাষ্ট্রপতি পদে অভিভাবক মন্ত্রী, যিনি অভিভাবকত্বের শাসক হওয়ায় এখন বিদেশীদের আইনটির জন্য ভাল বন্দরে পৌঁছানোর জন্য সমন্বয়কে নতুন করে ডিজাইন করতে হবে।