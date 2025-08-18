সাংহাইতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে খালি স্টোর কাচের উইন্ডোটি উল্টে গেছে, মাঝখানে একজন ব্যক্তিকে অভিভূত করেছিল, যার ফলে একটি মৃত্যু এবং একটি আঘাত হয়েছিল। ১৮ তারিখে সাংহাইয়ের জিং’আন জেলা শিমেন ২ য় রোড স্ট্রিট অফিসের “নেবার শি ইর” এর সরকারী ওয়েচ্যাট পাবলিক অ্যাকাউন্ট অনুসারে, এই দুর্ঘটনাটি 17 তারিখে 12:19 এ ঘটেছিল। 1010 নং নানজিং ওয়েস্ট রোডের একটি খালি দোকানে একটি গ্লাসের উইন্ডোটি উল্টে যায়, যার ফলে দু’জন পথিক আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পরে উদ্ধারকারীরা আহত দু’জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করে। পুরো উদ্ধার প্রচেষ্টার পরে, একজন মারা গিয়েছিলেন এবং অন্যটি চিকিত্সায় ছিলেন। ঘটনার কারণ বর্তমানে আরও তদন্তাধীন।
সাংহাইয়ের খালি উইন্ডোটি উল্টে একটি পথচারীকে আঘাত করে, 1 জন মারা গেছে এবং 1 জন আহত
