সাইনগুবভ খারকভকে রাশিয়ান আঘাতের পরিণতি দেখিয়েছিলেন

রাশিয়ান আক্রমণকারীরা “জেরান -২” টাইপের ড্রোন দিয়ে খারকিভকে আক্রমণ করেছিল, এই জাতীয় ইউএভিগুলির ৪ টি একটি 5 তলা ভবনের চুম্বন করেছিল, যার ফলে কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায় এবং আগুন লেগেছিল; 2 প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটি শিশু মারা গিয়েছিল, লোকেরা এখনও হতে পারে।
সূত্র: খারকিভ ওভা ওলেগ সিনিগুবভ এবং শহরের মেয়র ইগর তেরেকভ টেলিগ্রামে
এলাকার প্রধানের সরাসরি ভাষা: “খারকিভের শিল্প অঞ্চলে সকালের প্রতিকূল আঘাতের ছবিতে-শত্রু 5 তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে” জেরান -২ “ধরণের 4 টি ইউএভি চুম্বন করেছিল। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম তলা অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে আগুন লাগল।
এই ছবি
বিশদ: জরুরী উদ্ধার অভিযান চলছে।
এই ছবি
“প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও লোকেরা রয়েছেন, তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে,” তেরেকভ বলেছেন।
এই ছবি
রাশিয়ান আক্রমণের ফলে মোট 6 টি আবাসিক ভবন এবং 15 টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
এই ছবি
আরও 2 শত্রু ড্রোন শিল্প অঞ্চলে জমিতে আঘাত করেছে।
এই ছবি
প্রাগৈতিহাসিক: