সাইপ্রাস থেকে বিদায় নেওয়ার পরে গাজা কাছে ইস্রায়েলের নিকটবর্তী 1,200 টন খাদ্য সহায়তা ফেরত পাঠানো শিপ

গাজা স্ট্রিপের জন্য ১,২০০ টন খাদ্য সরবরাহের বোঝা সাইপ্রাস থেকে যাত্রা করা একটি জাহাজ মঙ্গলবার ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সংকট দূর করার নতুন প্রচেষ্টায় আশডোডের ইস্রায়েলি বন্দরের কাছে পৌঁছেছিল, যেখানে খাদ্য সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা “দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি” দাবি করেছেন।
পানামানিয়ান-পতাকাযুক্ত জাহাজ হেনকে 52 টি পাত্রে পাস্তা, চাল, শিশুর খাবার এবং টিনজাত জিনিসপত্রের মতো খাদ্য সহায়তা বহন করে লোড করা হয়। ইস্রায়েলি কাস্টমস কর্মকর্তারা লিমাসোলের সাইপ্রিয়ট বন্দরে এই সহায়তাটি প্রদর্শন করেছিলেন, সেখান থেকে জাহাজটি সোমবার চলে গিয়েছিল।
মঙ্গলবার গভীর রাতে জাহাজটি আশডোডে ডক করে এবং বুধবার সহায়তাটি অফলোড করা শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রায় 700০০ টন সহায়তা সাইপ্রাসের, সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃক তথাকথিত অমলথিয়া তহবিলের জন্য দান করা অর্থ দিয়ে কেনা, দাতাদের জন্য সিবোর্ন এইডে সহায়তার জন্য দাতাদের জন্য নির্ধারিত। বাকিগুলি ইতালি, মাল্টিজ সরকার, মাল্টায় একটি ক্যাথলিক ধর্মীয় শৃঙ্খলা এবং কুয়েত নং -সরকারী সংস্থা আল সালাম অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছে।
সাইপ্রাসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কনস্ট্যান্টিনোস কম্বোস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, “পরিস্থিতি মারাত্মক নয়।
সাইপ্রাস গত বছর আন্তর্জাতিক চ্যারিটি ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন দ্বারা পরিচালিত একটি পিয়ারের মাধ্যমে সরাসরি গাজায় জাহাজে করে 22,000 টন সহায়তা সরবরাহের জন্য মঞ্চের অঞ্চল এবং মার্কিন সামরিক পরিচালিত ডকিং সুবিধার মাধ্যমে যৌথ লজিস্টিকস ওভার-দ্য শোর সিস্টেম হিসাবে পরিচিত।
২০২৪ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে, এইড গ্রুপগুলি প্রকল্পের বাইরে টেনে নিয়েছিল, বারবার আবহাওয়া এবং সুরক্ষা সমস্যা দ্বারা জর্জরিত একটি মিশন শেষ করে যা প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের কাছে কতটা খাদ্য এবং অন্যান্য জরুরি সরবরাহ পেতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে।
সাইপ্রিয়ট পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে যে এইড মিশনটি জাতিসংঘের নেতৃত্বে রয়েছে তবে এটি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা – একবার আশডোডে অফলোড হয়ে গেলে, জাতিসংঘের কর্মচারীরা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন দ্বারা পরিচালিত স্টোরেজ অঞ্চল এবং খাদ্য স্টেশনগুলিতে এই সহায়তার জন্য এই সহায়তার ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করবেন।
গত বছর সাইপ্রাস থেকে গাজার প্রাথমিক চিকিত্সার চালানের পিছনে দাতব্য সংস্থাটি টগ-টাউড বার্জে আরোহণ করেছিল, এটি বাটা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাসযোগ্য।
“জড়িত প্রত্যেকের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস্য,” কম্বোস বলেছিলেন।
শিপবার্ন ডেলিভারিগুলি সম্প্রতি গাজায় বেশ কয়েকটি দেশ যে বায়ু ড্রপ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সহায়তা আনতে পারে।
ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর অপারেশনস চিফ জর্জি মোরিরা দা সিলভা মঙ্গলবারের চালানকে “গাজায় দুর্ভোগ দূর করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ” বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি এক্স -এ পোস্ট করেছেন, “আমাদের প্রয়োজনে সমস্ত বেসামরিক নাগরিকের জন্য মানবিক সহায়তার দ্রুত, নিরবচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ প্রবাহের প্রয়োজন।”
হামাস বলেছিল যে এটি যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি রিলিজ চুক্তির জন্য আরব মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে একটি নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার একদিন পর সর্বশেষ চালানটি এসেছে। ইস্রায়েল এ পর্যন্ত সর্বশেষ প্রস্তাবটি অনুমোদন করেনি।
ইস্রায়েল গত মাসে যুদ্ধবিরতি আলোচনা স্থগিত হওয়ার পরে গাজা সিটি এবং অন্যান্য ভারী জনবহুল অঞ্চলগুলি জয় করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল, গাজায় ক্রমবর্ধমান মানবিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, যা বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন যে দুর্ভিক্ষে পড়ছে।
প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু গাজায় অনাহারের খবর হামাসের প্রচারিত “মিথ্যা” হিসাবে বরখাস্ত করেছেন। জাতিসংঘ গত সপ্তাহে সতর্ক করেছিল যে ফিলিস্তিনি অঞ্চলে অনাহার ও অপুষ্টি তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে যেহেতু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাস নেতৃত্বাধীন হামলা চালিয়ে October অক্টোবর, ২০২৩ সালে, যেখানে সন্ত্রাসীরা ২৫১ জনকে অপহরণ করে এবং প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল।
গাজার হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ২২ মাসের যুদ্ধের ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা 62২,০০০ পেরিয়ে গেছে। যাচাই করা চিত্রটি বেসামরিক বা যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করার চেষ্টা করেছে এবং চাপ দেয় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।