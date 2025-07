সাইবারপঙ্ক ভক্তরা এই অপরাধমূলকভাবে উপেক্ষা করা সাই-ফাই এনিমে সিরিজটি পছন্দ করবেন

আইচিসের বিচ্ছিন্নতা, হৃদয় বিদারক চাপের চেয়ে “টেক্সনোলাইজ” করার মতো আরও অনেক কিছুই রয়েছে। প্রারম্ভিকদের জন্য, নগরীর বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ঘটে, যার মধ্যে মাফিয়া-এস্কু অর্গানো, কাল্ট-জাতীয় স্যালভেশন ইউনিয়ন এবং বিদ্রোহী যুব দল, র‌্যানান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মতাদর্শগত সংঘর্ষের মধ্যেও কেউ কেউ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে দাঁড়িয়েছেন, যেমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিশু দৌড়ে, যিনি তার বড়, উচ্ছৃঙ্খল চোখকে রক্ষা করার জন্য একটি কিটসুন মুখোশ ডন করেন (যা ফোরবডিং ল্যান্ডস্কেপের ফ্যাব্রিকের মাধ্যমে ছিদ্র করে বলে মনে হয়)।

রানের অধরা উপস্থিতি দ্রুতগতির চিত্রের মতোই বিভ্রান্তিকর। উপরের বিশ্বের রহস্যময় দর্শনার্থী যোশিও রয়েছেন, যিনি সিরিজের 'গ্রিম আউটলুককে ক্যারিশম্যাটিক স্পিরিটের সাথে মূর্ত করেছেন যা আমাদেরকে তাজা, খাস্তা বাতাসের শ্বাসের মতো আঘাত করে।

The series’ visual identity is hard to put into words, as it feels like a cold, impersonal portrayal of a city that must’ve been a bustling metropolis at one point in history, but is now as ruined as its collapsed social structure. এখানে, লোকেরা সবেমাত্র মানুষের সংযোগের আবেগ বা আন্তরিক অভিব্যক্তিগুলিকে সম্মতি দেয়, এ কারণেই এই অনুভূতিগুলি আলিঙ্গন করে এমন কয়েকটি উদাহরণ প্রায় সীমালঙ্ঘনমূলক বোধ করে।

উদাহরণস্বরূপ, অর্গানো বস ওনিশি এবং তাঁর অনুগত সহকারী মিশিকোর মধ্যে শান্ত স্নেহ মানবতার কোমল ঘোষণা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যদিও উভয় চরিত্রই চরম সহিংসতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপে ভিজেছে। এটিও লক্ষণীয় যে এই সহিংসতার কোনওটিই কৃতজ্ঞ বা মজাদার নয়-এমনকি রক্ত ​​যখন ঝর্ণার মতো বা দেহগুলি বুলেটগুলির শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করা হয়, তখনও ফ্রেমিংটি সত্য-সত্য, ঠিক যেমন লাক্সের কঠোর বাস্তবতা আশা থেকে সম্পূর্ণ বিহীন থাকার মতো।

কারও কারও কাছে “টেক্সনোলাইজ” পেটের পক্ষে শক্ত হতে পারে, অনেকটা “নিওন জেনেসিস ইভানজিলিয়ন” এর ট্রমাজনিত কাহিনীর মতো, যা স্ব-গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এক অতিমাত্রায় নির্লজ্জ গল্পের মধ্যে আশার স্লাইভারদের এম্বেড করে। যাইহোক, ঠিক “ইভানজিলিয়ন” এর মতো এটি ভিজ্যুয়াল/আখ্যানমূলক গল্প বলার উপর একটি অনন্য দক্ষতা অর্জন করেছে, কারণ এটি থিম্যাটিকভাবে অন্ধকার, চরিত্র-চালিত এনিমে কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। আপনি যদি “টেক্সনোলাইজ” কে একটি সুযোগ দেন তবে আপনি লাক্সের ক্রমবর্ধমান গভীরতায় ভুতুড়ে সৌন্দর্যের বোধের উপর হোঁচট খেতে পারেন, যা কেবল থামতে এবং শুনতে ইচ্ছুকদের জন্য এর স্তরযুক্ত গোপনীয়তাগুলি বলে।