সাইবার্গ বিটলস কি ভবিষ্যতের উদ্ধারকর্তা?

এটি একটি ভিন্ন ধরণের “সহায়তা” বিটলস

বোমা-সনাক্তকারী ইঁদুর এবং মেডিকেল-গ্রেড ম্যাগগটগুলির মধ্যে এটি স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তির কীটপতঙ্গ অন্যের ত্রাণকর্তা। এই অসম্ভব লিগ অফ হিরোসের সর্বশেষ সদস্য হ’ল একটি দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত বিটল যা সম্ভাব্যভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারদের উদ্ধার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, প্রকাশিত একটি মেরুদণ্ড-টিংলিং স্টাডি অনুসারে “উন্নত বিজ্ঞান।”

“It (the beetle) could be used in search-and-rescue missions as it could go into small nooks and crevices in a collapsed building to locate injured survivors,” said Dr. Thang Vo-Doan, a researcher at the University of Queensland in Australia who spearheaded the research, ফিজ.অর্গ রিপোর্ট।

দলের বিপ্লবী উদ্ধার প্রকল্পে অপসারণযোগ্য ব্যাকপ্যাকগুলির সাথে ডার্কলিং বিটলগুলি সাজানো জড়িত যা পোকামাকড়ের অ্যান্টেনা এবং ইলেক্ট্রোড ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বাভাসকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাইবার্গ বাগগুলির মধ্যে একটি। ডাঃ থ্যাং ভো-ডোয়ান বলেছেন, “যদি লোকেরা বিপুল পরিমাণে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে থাকে তবে আপনি তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সন্ধান করতে সক্ষম হতে চান এবং কীভাবে তাদের বের করা যায় তা পরিকল্পনা শুরু করতে চান।” কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়

এই সাইবারনেটিকালি-বর্ধিত পোকামাকড়গুলি তখন ভিডিও গেম কন্ট্রোলারগুলি ব্যবহার করে দূরবর্তীভাবে চালিত হয় যাতে তারা খনি বা বিল্ডিং ধসের পরে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের অ্যাক্সেস করতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে আরও উন্নত বটগুলির পরিবর্তে কেন বিশ্বের প্রাচীনতম জীবনরক্ষার একটি মোতায়েন করবেন? ভো-ডোয়ান ব্যাখ্যা করেছিলেন, “বিটলস অনেকগুলি প্রাকৃতিক উপহারের অধিকারী যা তাদেরকে ঘন ধ্বংসস্তূপের মতো ছোট, জটিল জায়গাগুলিতে আরোহণ এবং কসরত করার মাস্টারকে পরিণত করে, যা রোবটদের পক্ষে চলাচল করা কঠিন” “

“আমাদের কাজটি এই উপহারগুলিকে কাজে লাগায় এবং প্রোগ্রামেবল নিয়ন্ত্রণগুলি যুক্ত করে যা বিটলের জীবনকালকে প্রভাবিত না করে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশক দিকনির্দেশনার অনুমতি দেয়।”

রোবটগুলির বিপরীতে, উদ্ধার বিটলগুলি দেয়াল নেভিগেট করতে পারে। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়

একটি ভিডিও বিক্ষোভে, এই মজাদার-আকারের প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের পাশের দিকে সরানো এবং ক্ষুদ্রাকার মেরিনের মতো দেয়ালগুলিতে গিয়ে একটি বাধা কোর্স নেভিগেট করতে দেখা যায়-এমন ক্ষমতা যা তাদের সিন্থেটিক অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

উদ্ধারকারী দলগুলি ৩০ শে মার্চ, ২০২৫ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককের একটি ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকা পড়া ব্যক্তিদের সনাক্ত এবং পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সোপন পিআইএস/নুরফোটো/শাটারস্টক হয়েছে

উদ্ধার বিটলগুলি তাদের আকারের জন্য শক্তিশালী, এমন ব্যাটারি টোট করার সময় আরোহণ করতে সক্ষম যা তাদের নিজের শরীরের মতো ওজন করে। দলটি বর্তমানে নকশাটি টুইট করছে যাতে ক্ষুদ্র পুনঃসংশ্লিষ্ট শিল্পীদের ক্যামেরা এবং একটি পাওয়ার সিস্টেমের সাথে সজ্জিত করা যেতে পারে যা ধ্বংসস্তূপের নেভিগেট করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।

ডাঃ থাং ভো-ডোয়ান (ডান) এবং গবেষণা সহকারী লাচলান ফিটজগারেল্ড তাদের উদ্ধার বিটল প্রকল্পের সভাপতিত্ব করেন। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়

তাদের চালচলন, সংবেদনশীল ক্ষমতা এবং শক্তি সহ, এই বিটলগুলি দুর্যোগ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের দিনের পরিবর্তে কয়েক ঘন্টা ধরে সনাক্ত করতে সময়কে হ্রাস করতে পারে।

ভো-ডোয়ান বলেছিলেন, “যদি লোকেরা বিস্তৃত পরিমাণে ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকা পড়ে থাকে তবে আপনি তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সন্ধান করতে সক্ষম হতে চান এবং কীভাবে তাদের বের করা যায় তা পরিকল্পনা শুরু করতে চান,” ভো-ডোয়ান বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে বিটলগুলি “কোনও ব্যক্তির সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে, যে কোনও আঘাতের সূত্র সরবরাহ করতে এবং উদ্ধারকারীদের তাদের মুক্ত করার জন্য কী করা দরকার তার একটি চিত্র দিতে সহজেই বিশৃঙ্খলা পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে সক্ষম হবে।”

গবেষকরা পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তব জীবনের উদ্ধার পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিটি পরীক্ষা করার আশা করছেন।

এটি প্রথমবার নয় যে বিজ্ঞানীরা জরুরি প্রতিক্রিয়াকারী হিসাবে সাইবার্গ বাগগুলি ব্যবহার করে ট্রায়াল করেছেন। ২০১৪ সালে, উত্তর ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা সাধারণ তেলাপোকাগুলিকে দূরবর্তী-নিয়ন্ত্রিত বায়োবটগুলিতে পরিণত করেছিলেন-বায়োনিক উদ্ধারকর্তা যা মাইক্রোফোন ব্যবহার করে ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকা লোকদের সনাক্ত করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক আল্প্পার বোজকুর্ট বলেছেন, “লক্ষ্যটি হ’ল উচ্চ-রেজোলিউশন মাইক্রোফোন সহ বায়োবটগুলি ব্যবহার করা-যেমন লোকেরা সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়-এমন শব্দগুলির মধ্যে থেকে আলাদা হয়ে যায় এমন শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য।”