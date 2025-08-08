সাইবার ক্রিমিনালস, গা dark ় ওয়েব ফাঁস লক্ষ্যবস্তু এফবিআই সহ যৌথ অপারেশনের গার্ডা

গার্ডা ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ব্যুরো এফবিআই এবং ইউরোপল সহ একটি যৌথ আন্তর্জাতিক অভিযানের অংশ ছিল, যা সাইবার অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত সম্পদগুলি সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু করে।
গার্ডা ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ব্যুরো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টস (আইসিই) সহ আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি চলমান যৌথ অভিযানের অংশ হিসাবে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তদন্তের ফলে “কী অপারেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার” জব্দ ও টেকডাউন ঘটে তার ফলে একটি বড় বাধা অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল।
এর মধ্যে ডার্ক ওয়েব ফাঁস পৃষ্ঠা এবং ভুক্তভোগী আলোচনার সাইট, পাশাপাশি ব্ল্যাকসুট র্যানসওয়্যওয়ার গ্রুপের জন্য দায়ী ডোমেনগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই অভিযানের সাথে জড়িত অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস), ইউএস সিক্রেট সার্ভিস, ইউএস এফবিআই, ডাচ ন্যাশনাল পুলিশ, জার্মান রাজ্য ফৌজদারি পুলিশ অফিস, যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ সংস্থা, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট জেনারেল প্রসিকিউটর অফিস, ইউক্রেনিয়ান সাইবার পুলিশ এবং ইউরোপল, বেসরকারী অংশীদারদের দ্বারা সহায়তা করা।
একটি গা dark ় ওয়েব ফাঁস পৃষ্ঠা হ’ল একটি ওয়েবসাইট যা দ্য ডারনেট -এ একটি র্যানসওয়্যার গ্রুপ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এখানেই তারা ক্ষতিগ্রস্থদের নাম প্রকাশ করে যা একটি মুক্তিপণ প্রদান করতে বা তাদের সাথে জড়িত থাকতে অস্বীকার করে।
একটি ভুক্তভোগী আলোচনার সাইট হুমকি অভিনেতাদের দ্বারা পরিচালিত অন্য একটি সাইট। এটি বৃহত্তর জনসাধারণের দ্বারা সাধারণত অ্যাক্সেসযোগ্য নয়, তবে যেখানে একটি মুক্তিপণের শিকার ব্যক্তিরা অপরাধীদের সাথে জড়িত থাকতে এবং যোগাযোগ করতে যান।
ব্ল্যাকসুট র্যানসোমওয়্যার গ্রুপ হ’ল একটি সংগঠিত অপরাধ গ্রুপ যা র্যানসওয়ার কমিশন এবং অন্যান্য গুরুতর সাইবার অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে দায়ী।
রয়্যাল র্যানসমওয়্যার গ্রুপের পুনর্নির্মাণের ফলস্বরূপ, 2023 সালের মে মাসে ব্ল্যাকসুট র্যানসওয়ারওয়্যার গ্রুপটি আবির্ভূত হয়েছিল; নিজেই কন্টি র্যানসওয়্যারের গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, আন্তর্জাতিকভাবে বেশ কয়েকটি গুরুতর র্যানসওয়্যারের আক্রমণগুলির জন্য দায়ী।
অপারেশন সম্পর্কে আজ মন্তব্য করে সংগঠিত ও গুরুতর অপরাধের সহকারী কমিশনার অ্যাঞ্জেলা উইলিস বলেছেন: “একটি গর্দা সোচোচনা আমাদের আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সহকর্মীদের এবং বেসরকারী অংশীদারদের সাথে সাইবার ক্রাইমের মুক্তিপণ ও অন্যান্য ফর্মগুলি চালানোর জন্য অবকাঠামো ব্যবহার করে সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীগুলি সনাক্তকরণ, লক্ষ্য এবং ব্যাহত করতে বেসরকারী অংশীদারদের সাথে কাজ চালিয়ে যাবে।
“মূল অনলাইন অপারেশনাল অবকাঠামো সহ এই দখল এবং টেকটাউন সহ আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সাথে জড়িত আমাদের আজ পর্যন্ত আমাদের কাজ উভয়ই অফলাইনে সুরক্ষিত রাখার আমাদের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে অব্যাহত থাকবে।”