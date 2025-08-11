সাইবেরিয়ার কেমেরোভো অঞ্চলে কর্তৃপক্ষের রয়েছে চালু সরকারী প্রকিউরমেন্ট ওয়েবসাইট অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি প্রো-প্রো-প্রচার প্রচারের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন-রুবল দরপত্র।
কুজবাস আঞ্চলিক মেডিকেল ইনফরমেশন এবং অ্যানালিটিক্যাল সেন্টার একটি উত্পাদন করার জন্য একটি 67.8 মিলিয়ন রুবেল (851,500 ডলার) চুক্তি দিচ্ছে প্রচারাভিযান যা “25 বছর বয়সের আগে জন্ম দেওয়ার সুবিধাগুলি”, বড় পরিবারগুলির স্বাস্থ্য সুবিধা এবং বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কিত তথ্যগুলিতে মনোনিবেশ করবে। এর প্রাক-অনুমোদিত কিছু স্লোগানগুলির মধ্যে রয়েছে “আমি জন্মগ্রহণ করতে চাই,” “আমি একটি শিশু চাই” এবং “মা, আমরা এটি করেছি।”
প্রচারের লক্ষ্য শ্রোতা হ’ল তালিকাভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং যুবকদের পাশাপাশি মধ্যবয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের হিসাবে, অনুযায়ী টেলিগ্রাম নিউজ চ্যানেল সিবিরস্কি এক্সপ্রেসের কাছে, যা সরকারী দরপত্রের বিষয়ে প্রথম রিপোর্ট করেছিল। বিডের জন্য সময়সীমা 21 আগস্ট।
বিজয়ী ঠিকাদার কেমেরোভো অঞ্চল জুড়ে বিলবোর্ড তৈরি এবং স্থাপন করবে, মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজাইন মাস্কটস, ইমোজিস এবং স্টিকার প্যাকগুলির জন্য “ভাইরাল” ভিডিও তৈরি করবে।
মস্কো ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ শুরু করার পরে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আরও খারাপ হয়ে গেছে, রাশিয়ার তার জনসংখ্যার সংকট সমাধানের জন্য রাশিয়ার বিস্তৃত ধাক্কায় এই দরপত্র এসেছে। রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন জন্মের হারকে বাড়িয়ে তুলেছেন, এখন 25 বছরের সর্বনিম্নে, মৃত্যুর হার বাড়ার সাথে সাথে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
আড়াই মিলিয়নেরও বেশি লোকের বাড়ি কেমেরোভো অঞ্চল দেখেছে জনসংখ্যা হ্রাস কমপক্ষে 25 বছর ধরে। এটা মুষ্টিমেয় রাশিয়ান অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে যা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যারা জন্ম দেয় তাদের জন্য বিতর্কিত এককালীন এককালীন রুবেলের এককালীন অর্থ প্রদানের প্রবর্তন করেছে।
সিবিরস্কি এক্সপ্রেস রিপোর্ট কুজবাস আঞ্চলিক মেডিকেল ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল সেন্টারের প্রধান ওলেস্যা প্রিন্ডুলকে এই অঞ্চলের প্রাক্তন স্বাস্থ্যসেবা মন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যিনি চিকিত্সা সরবরাহের চুক্তিতে জড়িত সন্দেহভাজন ঘুষের জন্য তদন্তাধীন রয়েছেন।
