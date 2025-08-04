সাইমন অর্টুয়ান্যা নিউ ইউএনএন ভিসি এর প্রমাণ

ব্রেকিং: অধ্যাপক সাইমন অর্টুয়ান্যা নতুন ইউএনএন ভিসি উত্থিত হয়েছে
অধ্যাপক সাইমন অরতুয়ান্যা নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, এনসুক্কা, ইউএনএন।
রবিবার রাতে তার ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটি রিপোর্ট করা একজন প্রখ্যাত আইনজীবী চিদী ওনাহ এই খবরটি ভেঙে দিয়েছিলেন।
“অবশেষে, অধ্যাপক সাইমন উচেনা ওতুয়ান্যা নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য, এনসুক্কা। এখন, আপনি তাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করতে পারেন,” ওনা পোস্ট করেছেন।
নাম প্রকাশ না করার জন্য ইউএনএন গভর্নিং কাউন্সিলের একজন সদস্যও ডেইলি পোস্টে ইউএনএন ভিসি হিসাবে অর্টুয়ান্যের উত্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
“হ্যাঁ, আমরা সবেমাত্র ইউএনএন -এর জন্য একটি নতুন ভিসি পাওয়ার ব্যবসা শেষ করেছি। তিনি (অরতুয়ান্যা) অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে শীর্ষে এসেছিলেন।”
ডেইলি পোস্ট জানিয়েছে যে অর্টুয়ান্যা তার অস্তিত্বের 60০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউএনএন -এর প্রথম আদিবাসী উপাচার্য হিসাবে ইতিহাস তৈরি করেছে।