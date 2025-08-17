সাইমন পেগের মতে কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনোর স্টার ট্রেক মুভিটি ভক্তদের মন খারাপ করতে পারে

কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনোর আর-রেটেড “স্টার ট্রেক” সিনেমাটি আর ঘটছে না, তবে এর অর্থ এই নয় যে লোকেরা এটি সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করতে প্রস্তুত। ট্যারান্টিনোর সাহসের সাথে সেখানে যাওয়ার চিন্তাভাবনা যেখানে তাকে সহ কোনও মানুষ – আগে চলে যায়নি তা একটি আকর্ষণীয় সম্ভাবনা। সর্বোপরি, “স্টার ট্রেক: ধারা 31” এর ট্র্যাশ বি-মুভি হুট না হওয়া পর্যন্ত “স্টার ট্রেক” গ্যালাক্সির স্লেজিয়ার দিকটি প্রদর্শন করে, সাই-ফাই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ছিল পিজি। মার্ক এল স্মিথ স্ক্রিপ্টটি লেখার সাথে একটি হত্যাকাণ্ডে ভরা ট্যারান্টিনো লোরের মুখোমুখি হন, এবং এটি দেখতে আকর্ষণীয় হত যে চলচ্চিত্র নির্মাতা জিন রডডেনবেরির “স্টার ট্রেক” রুলবুকের পরামিতিগুলির মধ্যে কাজ করতে পারে কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হত। (স্পোলার: তার সম্ভবত না থাকত))
স্মিথ এবং ট্যারান্টিনোর আনমেড মুভি সম্পর্কে আমরা যা জানি তার উপর ভিত্তি করে, তবে মনে হয় এটি সত্যই তার নিজের ড্রামের বীটে যাত্রা করেছিল। একটি 2025 ফ্যান এক্সপো প্যানেলে মডারেটেড এ কথা বলছেন কোলাইডারসাইমন পেগ – যিনি জেজে আব্রামসের “স্টার ট্রেক” রিবুট ফ্র্যাঞ্চাইজিতে মন্টগোমেরি স্কট চরিত্রে অভিনয় করেছেন – কথোপকথনে জড়িত লোকদের কাছ থেকে এই প্রকল্পটি সম্পর্কে তাকে যা বলা হয়েছিল তা ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং মনে হয় এটি বিভাজক হতে পারে:
“আমি মনে করি এটি তার লেন্সের মাধ্যমে ‘স্টার ট্রেক’ দেখার মতো অবিশ্বাস্য ধরণের কুরিও হত I
“জেলা ১৩” এর মেরুকরণ প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত দেয় যে কিছু ট্রেকি তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি মারধর করার পথ থেকে খুব দূরে বিপথগামী হতে চায় না এবং একটি ট্যারান্টিনো ফ্লিক অবশ্যই এটি সম্পন্ন করতে পারে। কিছু ভক্ত অবশ্যই বিরক্ত হতেন, তবে এই ইলকের একটি চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা বিবেচনা করার মতো এটি বিভিন্ন ধরণের শ্রোতাদের আকর্ষণ করে। তবুও, ট্যারান্টিনোর ধারণাটি পুরোপুরি সম্পত্তির জন্য বাম ক্ষেত্রের বাইরে নাও থাকতে পারে, কারণ গল্পটি “স্টার ট্রেক: দ্য অরিজিনাল সিরিজ” এর একটি পর্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।
কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনোর স্টার ট্রেক মুভিটি একটি ক্লাসিক পর্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল
কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনো এবং মার্ক এল। স্মিথের “স্টার ট্রেক” চলচ্চিত্রের গল্পটি 1930 এর দশকে পৃথিবীর অনুরূপ একটি গ্রহে সেট করা হয়েছিল এবং গুন্ডাদের বিরুদ্ধে স্টারফ্লিট ক্রুদের পিট করে দিত। ক্রিয়েটিভরা আপাতদৃষ্টিতে মূল “স্টার ট্রেক” সিরিজ পর্ব “অ্যাকশন অফ দ্য অ্যাকশন” থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল, যেখানে ক र्क (উইলিয়াম শ্যাটনার), স্পোক (লিওনার্ড নিময়), এবং ডাঃ ম্যাককয় (ডিফোরেস্ট কেলি) সকলেই 1920 এর শিকাগোর স্মরণ করিয়ে দেওয়া একটি গ্রহে যান। স্মিথের মতে, তিনি এবং ট্যারান্টিনো অনুপ্রেরণার জন্য ওল্ড গ্যাংস্টার সিনেমাগুলি দেখেছিলেন এবং এটি করার সময় তারা প্রচুর মজা পেয়েছিল। “স্টার ট্রেক: দ্য অরিজিনাল সিরিজ” এর সম্মতি থাকা সত্ত্বেও ট্যারান্টিনো জানিয়েছেন সময়সীমা 2019 সালে যে ছবিটি তার নিজের অপরাধের ক্লাসিকের একটিরও স্মরণ করিয়ে দিত। তার নিজের কথায়:
“এটা হবে ‘পাল্প ফিকশন ‘ মহাকাশে। যে ‘পাল্প ফিকশন ‘-আমি দিক, আমি যখন স্ক্রিপ্টটি পড়ি তখন আমি অনুভব করেছি, আমি কখনও কোনও বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী সিনেমা পড়িনি যা এর মধ্যে কখনও এই ** টি রয়েছে। এটিতে কোনও বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী সিনেমা নেই “”
আপাতত, ট্যারান্টিনোর “স্টার ট্রেক” সিনেমাটি হলিউডের অন্যতম বড় হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে যদি? গল্প, কিন্তু কে জানে? যদি তিনি তার পরবর্তী পরিচালিত প্রচেষ্টার পরে অবসর নেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিতেন তবে তা ঘটত। যদিও সুসংবাদটি হ’ল সাইমন পেগ বিশ্বাস করেন যে “স্টার ট্রেক 4” এখনও ঘটতে পারে এবং এটি কোনও কিছুর জন্য গণনা করে।