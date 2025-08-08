সাউথ পার্ক সিজন 27 এর অন্ধকার রসিকতা ডোরা এক্সপ্লোরার সম্পর্কে

“সাউথ পার্ক” সর্বদা উদ্দীপনা এবং বিতর্কিত ছিল, এর প্রথম দিন থেকে খুব আর-রেটেড হাস্যরসের সাথে অ্যানিমেটেড শো হিসাবে, আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি শুরু করার জন্য স্ট্রিমিং এবং বিতর্ক সম্পর্কিত পর্যাপ্ত নিষিদ্ধ এপিসোড পর্যন্ত। যদিও তাদের প্যারোডি এবং ভাষ্যটিতে গত কয়েক মৌসুমে কিছুটা কম কামড় দেওয়া হয়েছে, “সাউথ পার্ক” বেশ কয়েক বছরের মধ্যে তার সবচেয়ে মর্মান্তিক এবং রাজনৈতিকভাবে চার্জযুক্ত এপিসোডের সাথে 27 মরসুমে ফিরে এসেছে। প্রিমিয়ার দু’বার চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রপতি এবং অপরাধী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একবার সাদ্দাম হুসেনকে (আক্ষরিক শয়তানের ছেলে খেলনা হিসাবে) যে ভূমিকায় দিয়েছিলেন, তাকে অভিযুক্ত করেছিলেন। এখন, দ্বিতীয় পর্বটি বরফের নিখুঁত আধুনিক মন্দের দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেয়।
নতুন পর্বে, ম্যাট স্টোন এবং ট্রে পার্কার বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যান (প্যারামাউন্টে তাদের কর্পোরেট ওভারলর্ডসের চেয়ে) এরিক কার্টম্যানকে অনুসরণ করে এমন একটি পর্বের সাথে তিনি তাঁর অনন্য গোঁড়ামি এবং বিদ্বেষ হিসাবে যা দেখেন এবং এটিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করে তা নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হন। বিশেষত, তিনি পাগল হয়ে গেছেন যে ক্লাইড যৌনতাবাদী এবং সেমিটিক বিরোধী ননসেন্স বলার বিষয়ে একটি পডকাস্ট শুরু করেন, এর কোনও কিছুই বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও, কেবল কারণ এটি প্রচুর অর্থোপার্জন করে-চার্লি কির্কের মতো ডানপন্থী গ্রিফটারগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।
সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক বাজেট কাটার কারণে স্কুল কাউন্সেলর হিসাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরে অন্য কাহিনীটি মিঃ ম্যাকিকে অনুসরণ করে। শেষগুলি পূরণ করার জন্য মরিয়া, ম্যাকি রঙিন মানুষকে অপহরণ করতে এবং অকারণে তাদের আটকে রাখার ক্ষেত্রে বরফের জন্য কাজ করা একটি গিগ গ্রহণ করে। এটি পর্বের অন্ধকার রসিকতার সমাপ্তি ঘটেছে, যা এই মুহুর্তে আমেরিকান রাজনীতিতে উষ্ণতম বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন একটি ভবিষ্যতের পর্বে ইঙ্গিত দিতে পারে – এবং এটি ডোরা দ্য এক্সপ্লোরারকে ধন্যবাদ।
সাউথ পার্ক তার সাহসী পর্বে ইঙ্গিত দিচ্ছে
পর্বের সময়, আইস একটি “ডোরা দ্য এক্সপ্লোরার” লাইভ শোকে অভিযান করে, “যদি এটি বাদামি হয় তবে এটি অবশ্যই নেমে যেতে হবে” এর সাথে ফিট করে এমন প্রত্যেককে অপহরণ করে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বর্তমান সচিবের মন্ত্র এবং কুকুর খুনি, ক্রিস্টি নোমকে স্বীকার করেছেন। বরফ এমনকি স্বর্গে অভিযান চালায় যখন তারা জানতে পারে যে লাতিনোগুলি সেখানে এটি তৈরি করেছে।
পর্বের পরে, মিঃ ম্যাকিকে ট্রাম্পের দ্বারা মার-এ-লেগোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং “সাউথ পার্ক” “ফ্যান্টাসি আইল্যান্ড” থেকে রিসর্টের একটি অস্বচ্ছল সংস্করণ হিসাবে জায়গাটি ছড়িয়ে দিয়েছেন-জেডি ভ্যানসের সাথে ট্রাম্পের গর্জনের ট্যাটু হিসাবে। রিসর্টের অভ্যন্তরে, আমরা দেখি দরিদ্র দোরা এখন এক্সপ্লোরারকে ম্যাসেজ হিসাবে কাজ করছেন এবং একজন বৃদ্ধ লোকের পা ঘষছেন যিনি ভক্তরা এপস্টেইনের আইনজীবী অ্যালান ডারশোইটজ বলে বিশ্বাস করেন।
বরফের কাহিনীটি ইতিমধ্যে উজ্জ্বল, কারণ এটি কেবল আমেরিকান গেস্টাপোর কুফলগুলি চিত্রিত করে না, এবং এটি কেবল লোকদের অপমান করে না যারা লোকদের অপহরণ করার সাথে সাথে তাদের মুখগুলি লুকিয়ে রাখে। সমস্ত কিছু ছাড়াও, পর্ব এছাড়াও বিশেষত পুরো প্রচেষ্টাটি কতটা বোবা তা দেখায়, কারণ এটি এমন অনেক মরিয়া লোকের সমন্বয়ে গঠিত যারা কোনও ধরণের কর্তৃত্বের জন্য গুরুতরভাবে অসম্পূর্ণ এবং অযোগ্য, তবে বেতন -চেকের জন্যও মরিয়া।
এটি কোনও সন্দেহ ছাড়াই “সাউথ পার্ক” ট্রাম্প এবং জেফ্রি এপস্টেইনের মধ্যে বহুল আলোচিত সংযোগকে টিজিং করছে, কিশোরী ডোরা এক্সপ্লোরারকে মূলত ধনী বৃদ্ধদের পূর্ণ রিসর্টে যৌন পাচার করা হচ্ছে। এটি সম্ভবত খুব সম্ভবত এখানেই “সাউথ পার্ক” এর 27 মরসুম চলছে এবং এটি অন্ধকার জিনিস।