সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্যানিয়ন ফায়ার বৃহস্পতিবার 50 থেকে 1,000+ একর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে
সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ক্যানিয়ন ফায়ার বৃহস্পতিবার 50 থেকে 1,000+ একর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু অংশ জুড়ে একটি ব্রাশের আগুন দ্রুত চলে যাচ্ছিল, আগুনের আধিকারিকরা জ্বলজ্বল করার জন্য কাজ করায় এই অঞ্চলের উচ্ছেদকে উত্সাহিত করে।

ভেন্টুরা কাউন্টির লেক পিরুর পূর্বে বৃহস্পতিবার বিকেলে উপত্যকার আগুনের সূত্রপাত ঘটেছিল, এর আগে প্রায় ৫০ একর এক হাজারেরও বেশি ছড়িয়ে যাওয়ার আগে প্রায় ৫০ একর জায়গা অনুমান করা হয়েছিল, দমকল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগুন লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির পূর্বে হাইওয়ের উত্তরে জ্বলতে শুরু করে, পরে এটি কাউন্টিতে ছড়িয়ে পড়ার আগে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু অংশ জুড়ে একটি ব্রাশ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। (সতর্ক ক্যালিফোর্নিয়া)

পিরু বিনোদন অঞ্চল এবং আশেপাশের অঞ্চলের অংশগুলির জন্য সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এনবিসি 4 জানিয়েছে, হলজার ক্যানিয়নের পশ্চিম প্রান্তে রাঞ্চগুলির জন্য একটি সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির অংশগুলিতেও সরিয়ে নেওয়ার আদেশ এবং সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতা ছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, “পিরু লেক অঞ্চলে লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি এবং ভেন্টুরা কাউন্টির মধ্যে বর্তমানে গিরিখাতটি আগুন জ্বলছে।

এনবিসি 4 জানিয়েছে, জল-ড্রপিং এয়ারক্রাফ্ট জ্বলজ্বলে সাড়া দিয়েছিল, কারণ দমকলকর্মীরা লস প্যাড্রেসের লস পিরু লেক পিরু ব্যবহার করছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের উত্তর-পশ্চিমে লস প্যাড্রেসের জলাধার ব্যবহার করছিলেন, দমকল বিমানটি রিফিল করার জন্য, এনবিসি 4 জানিয়েছে।

বছরের শুরুতে একাধিক দাবানল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। (মারিও তামা/গেটি চিত্র)

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় কমপক্ষে চারটি জ্বলন্ত একটি ছিল ক্যানিয়ন ফায়ার।

গোল্ডেন স্টেটে আগুনের কারণ কী তা পরিষ্কার ছিল না।

এটি বছরের শুরুতে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে একাধিক দাবানলগুলি ছড়িয়ে পড়ার পরে, 50,000 একরও বেশি একরও বেশি জ্বালিয়ে 18,000 এরও বেশি ঘরবাড়ি এবং কাঠামো ধ্বংস করার পরে এসেছে। কমপক্ষে ৩০ জন নিহত হয়েছিল এবং প্রায় ২০০,০০০ জনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

এই বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় 4,400 টিরও বেশি বন্য আগুনের খবর পাওয়া গেছে। (ব্র্যান্ডন বেল/গেটি চিত্র)

এই বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় ৪,৪০০ এরও বেশি বন্য আগুনের খবর পাওয়া গেছে, এনবিসি ৪ অনুসারে গত বছর এই সময়ে ৩,৮০০ থেকে বেড়েছে। এই বছর ২২১,১০০ একরও বেশি পুড়ে গেছে, গত বছরের জুলাইয়ের মধ্যে ৮৩,২০০ একর ছাড়িয়ে গেছে।

