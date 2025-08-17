সাও পাওলোর অভ্যন্তরে পুলিশ গ্রেপ্তার মাদক গোষ্ঠীর নেতা গ্রেপ্তার

সাও পাওলোর সীমান্তের নিকটবর্তী পৌরসভা প্যারাগুয়াউ পলিসায় প্যারান é
পুলিশ মাদক ও অর্থ দিয়ে সাও পাওলোর অভ্যন্তরীণ প্যারাগুয়াউ পাওলিস্তার শীর্ষস্থানীয় ফৌজদারি দলকে সন্দেহযুক্ত গ্রেপ্তার করেছে; কেস পাচার এবং পাচারের জন্য সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত ছিল।
১৫ ই শুক্রবার গ্রেপ্তার হওয়া অষ্টম স্পেশাল পুলিশ অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (বিএইপি) থেকে পুলিশ একজনকে একজনের নেতৃত্ব হিসাবে নিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফৌজদারি দল রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলে সাও পাওলো।
সচিবালয়ের জনসাধারণের সুরক্ষা (এসএসপি-এসপি) শনিবার, 16 এ মামলার কিছু বিবরণ প্রকাশ করেছে। তবে নোটটি অবহিত করে না, তবে অভিযোগ করা অপরাধী বা দলটির নামও অবহিত করে না। দ্য এস্তাদো এই রবিবার এই রবিবার এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করেছেন, যিনি বলেছেন, আপাতত এই তথ্য নেই।
এই নির্মমটি প্যারাগুয়াউ পাওলিসায়, রাজধানী থেকে ৪২২ কিলোমিটার দূরে, সাও পাওলোর সীমান্তের নিকটবর্তী প্যারানায় é এজেন্টরা হাম্বার্তো সোনসাইন হাউজিং এস্টেটটিতে টহল দেয় যখন তারা একটি দম্পতির দ্বারা দখল করে একটি গাড়ি দেখেছিল।
এসএসপি অনুসারে, সামরিক বাহিনী এই পদ্ধতির গ্রহণের সময়, 29 বছর বয়সী যাত্রী একটি সেল ফোন ভাঙার চেষ্টা করেছিল।
গাড়ির সন্ধানে পুলিশ দেখতে পেল যে 32 বছর বয়সী চালক চারটি গাঁজা “ইট” এবং ড্রাগের মাত্র 100 টি অংশেরও বেশি অংশ নিয়েছিলেন, মোট 4.1 পাউন্ড। তদতিরিক্ত, এটি নগদ হিসাবে প্রায় 3,200 ডলার বহন করে।
বাড়িটি শহরের পুলিশ দায়িত্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে ঘটনাটি মাদক পাচার ও পাচারকারী সমিতি হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল। এসএসপি অনুসারে তারা আটক ছিল।