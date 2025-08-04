সাও পাওলো বেইরা-রিওতে আন্তঃ হিট করে ব্রাসিলিরিওতে চতুর্থ জয় এসেছে

সাও পাওলো মরসুমে যে ভাল মুহূর্তটি বাস করে তা প্রসারিত করেছে। রবিবার রাতে (০৩), আরবোলেদা এবং বোবাডিলার গোলের সাথে ট্রিকোলার অভ্যন্তরীণ ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল এবং মৌসুমের পঞ্চম পঞ্চম ব্রাসিলিরিওতে টানা চতুর্থ জয়ে পৌঁছেছিল। ব্রুনো তাবতা গাউচোসকে ছাড়।
ফলাফলের সাথে, ত্রিকোণটি টেবিলে উঠে জি 6 এর কাছে পৌঁছেছিল। ক্লাবটি 25 পয়েন্ট সহ অষ্টম স্থানটি দখল করেছে এবং ব্রাগান্টিনো থেকে মাত্র দুটি পয়েন্ট, এটি ষষ্ঠ স্থান। ইতিমধ্যে কলোরাডো, যা ব্রাজিলিয়ান কাপের দিকে নজর দিয়ে দলটিকে সংশোধন করেছে, এটি 13 তম স্থান, 21 পয়েন্ট সহ।
ব্রাজিলিয়ান কাপের জন্য, দলগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাস করে। সাও পাওলো, যিনি প্রথম হোম গেমটি জিতেছিলেন, বুধবার (06) বুধবার কুরিটিবার অ্যাথলেটিকো সফর করেছিলেন এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য ড্রয়ের পক্ষে খেলেন। একই দিনে, পথে হেরে যাওয়ার পরে মারাকানিতে ফ্লুমিনেন্সের সাথে দেখা যায়। ব্রাসিলিরিওর জন্য, ট্রিকোলার মোরম্বিসের ভিটরিয়ার মুখোমুখি এবং আন্তঃ ব্রাগান্টিনোকে পরিদর্শন করে।
সাও পাওলো এসে ব্র্যান্ড
ম্যাচটি প্রতিরক্ষামূলক সিস্টেমগুলিতে দুর্দান্ত খ্যাতি দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা প্রতিপক্ষের আগমনকে ভালভাবে আটকায়। আস্তে আস্তে, ইন্টার ব্লকটি ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রথম সুযোগ ছিল। বেনতেজ ডানদিকে উপস্থিত হয়ে রাফেলের ভাল প্রতিরক্ষায় ক্রসকে লাথি মেরেছিল। তারপরে বার্নাবেই এলাকার বাইরে থেকে ঝুঁকি নিয়েছিল, তবে শক্তি ছাড়াই প্রেরণ করা হয়েছিল এবং গোলরক্ষক ফিট করে।
সাও পাওলো ম্যাচটির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হন এবং তার প্রথম সুযোগে চিহ্নিতকারীটি খুললেন। এনজো দাজ এলাকায় একটি কর্নার কিক নিয়েছিল এবং আরবোলেদা তৃতীয় তলায় রোজে চিহ্নিত করে জিতে ম্যাচের প্রথম গোলটি অর্জন করেছিল।
সেট বল আবার কাজ করে এবং ট্রিকোলার অন্য জিতেছে
ত্রিকোণটি দ্বিতীয়টিতে আরও ভালভাবে ফিরে এসেছিল এবং একই মুদ্রায় যেখানে এটি চিহ্নিত হয়েছে, স্কোরটি প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিল। লুসিয়ানো এলাকার একটি ক্রুশে জোরে উঠে গোলটি পাঠিয়েছিল। তারপরে আন্দ্রে সিলভা শীর্ষে জিতল এবং রোচেটের প্রতিরক্ষার দিকে রওনা হল।
ফলাফলটি সন্ধান করে, ইন্টার পরিবর্তনগুলি করেছে এবং আক্রমণে আরও উপস্থিত হয়েছিল। প্রথম সুযোগটি ছিল বার্নাবেইয়ের সাথে, যিনি এই অঞ্চলের প্রবেশদ্বার থেকে বোমা পাঠিয়েছিলেন এবং বলটি উঠেছিল। তারপরে, একটি ফ্রি কিকের মধ্যে, ব্রুনো তাবতা গোলটি পাঠিয়েছিল। পরের মিনিটে, বেনতেজ এলাকায় পেয়েছিলেন, তিনি রাফেলের মুখে ছিলেন, যারা প্রতিরক্ষা করতে ভাল গিয়েছিলেন।
তবে কলোরাডোর চাপ বন্ধ হয়ে গেছে, আবারও সাও পাওলো সেট বল। কর্নার কিকের পরে, লুসিয়ানো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, বলটি ফেরেরেসির কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যিনি বোবাডিলার পক্ষে প্রচুর বিভাগের সাথে লাথি মারতে এবং চিহ্নিতকারীকে প্রসারিত করেছিলেন। আন্তঃ প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধানে ব্রেক আপ এবং ছাড় দিতে সক্ষম। কার্বনো এলাকায় পাবলো মিয়া দ্বারা উৎখাত করেছিলেন এবং রেফারি ভের রিভিশনের পরে পেনাল্টিটি করেছিলেন। অভিযোগে, ব্রুনো তাবতা কলোরাডোতে ছাড়। তবে বাড়ির মালিকরা আর আসেন নি এবং বিজয়টি পলিস্টাসের সাথে থাকল।
আন্তর্জাতিক 1 এক্স 2 সাও পাওলো
ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 18 তম রাউন্ড
তারিখ এবং সময়: 08/03/2025, রাত সাড়ে ৮ টায় (ব্রাসিলিয়া থেকে)
স্থানীয়: পোর্তো আলেগ্রিতে (আরএস) বেইরা-রিও স্টেডিয়াম
পাবলিক প্রদান: 9,084 অর্থ প্রদান
মোট পাবলিক: 11,414 অর্থ প্রদান
আয়: আর $ 197,850,00
গোল: আরবোলদা, 42 ‘/1ºT (0-1); বোবাডিলা, 30 ‘/2ºT (0-2); ব্রুনো তাবতা, 43 ‘/২ য় (1-2)
আন্তর্জাতিক: রোচেট; অ্যালান বেনেটেজ, ক্লেটন সাম্পাইও (থিয়াগো মিয়া, 32 ‘/২ য় প্রশ্ন), মার্কাডো, জুনিনহো এবং বার্নাবেই; লুইস ওটিভিও (রিচার্ড, ব্রেক), অ্যালান রদ্রিগেজ (ওয়েসলি, 32 ‘/2ºT) এবং ব্রুনো তাবাটা; বোরি (কার্বনো, 18 ‘/2ºQ) এবং এনার ভ্যালেন্সিয়া (রিকার্ডো ম্যাথিয়াস, 18’/2ºQ)। প্রযুক্তিগত: রজার মাচাডো
সাও পাওলো: রাফায়েল; আরবোলদা, সাবিনো এবং ফেরেরেসি; সিড্রিক সোয়ারেস, বোবাডিলা (লুয়ান, 38 ‘/২ য় কিউ), মার্কোস আন্তনিও, অ্যালিসন (পাবলো মিয়া, ২৮’/2ºT) এবং এনজো দাজ; লুসিয়ানো (লুকাস ফেরেরিরা, 38 ‘/2 টি) এবং আন্দ্রে সিলভা (গঞ্জালো তপিয়া, 16’/2ºT)। প্রযুক্তিগত: হার্নান ক্রেসপো।
সালিস: অ্যালেক্স গোমেস স্টেফানো (আরজে)
সহকারী: রদ্রিগো ফিগুয়ারেডো হেনরিক কোরিয়া (আরজে) এবং কার্লোস হেনরিক আলভেস দে লিমা ফিলহো (আরজে)
আমাদের: পাবলো রামন গনকালভস পিনহিরো (আরএন)
হলুদ কার্ড: এনার ভ্যালেন্সিয়া এবং বোরি (এসসিআই); লুসিয়ানো ই টেপিয়া (এসপিএফসি)
