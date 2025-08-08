সাচেম আইয়ানফ স্মৃতিস্তম্ভ – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

You are Here
সাচেম আইয়ানফ স্মৃতিস্তম্ভ
সাচেম আইয়ানফ স্মৃতিস্তম্ভ


একজন আমেরিকান ভারতীয় এবং তাঁর গোত্রের নেতা, আইয়ানফের বিশাল অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে বার্নস্টেবল, স্যান্ডি নেক, ইয়ারমাউথ এবং হায়ান্নিসের কিছু অংশ। তিনি মেফ্লাওয়ার প্রদেশে আসার প্রায় 18 মাস পরে 1621 সালে প্রাথমিক ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

আইয়ানফের একটি মূর্তি হায়ান্নিস ভিলেজ গ্রিনে পাওয়া যায় এবং এটি স্থানীয় ভাস্কর ডেভিড লুইস তৈরি করেছিলেন। আরটি 6 এ বরাবর পাবলিক ট্রেইলের প্রবেশদ্বারটিতে একটি রাস্তার পাশের ফলক দাঁড়িয়ে আছে, দর্শকদের এমন একটি সাইটে পরিচালিত করে যা একসময় তার সমাধি বলে মনে করা হত, এক চতুর্থাংশ মাইল দূরে বনের মধ্যে। যাইহোক, পরে পরীক্ষায় জানা গেছে যে অবশেষগুলি একটি যুবতী মহিলার ছিল। হায়ান্নিসে আইয়ানফ রোড (আরটি 132) তার নামকরণ করা হয়েছে।





