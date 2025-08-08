ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং পূর্ব আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত অজাতীয় প্রজাতিগুলি রাজ্যের গবেষকদের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কীভাবে একটি উষ্ণতা জগতে টিক্স ছড়িয়ে পড়ে সে সম্পর্কে ক্লু সরবরাহ করে, ভ্রমণকারীদের কাছে ল্যাচিং করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছিল।
সাতটি টিক্স কানেকটিকাটে খুব দীর্ঘ রাইডে হিট করেছে
