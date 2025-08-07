You are Here
সাত মাসের জন্য ফেডারেল বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪.৯ ট্রিলিয়ন রুবেল
News

সাত মাসের জন্য ফেডারেল বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪.৯ ট্রিলিয়ন রুবেল

জুলাইয়ের জন্য ফেডারেল বাজেটের ঘাটতি আরও 1.2 ট্রিলিয়ন রুবেল বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সাত মাসের ফলাফল অনুসারে, এটির পরিমাণ ছিল 4.9 ট্রিলিয়ন রুবেল, পুরো বছরের জন্য পরিকল্পনা করা সূচককে ছাড়িয়ে গেছে। বাজেট এখনও তেল ও গ্যাসের আয় গ্রহণ করছে না, তবে গত বছরের তুলনায় অন্যান্য রাজস্বের বৃদ্ধির কারণে এটি একটি ছোট প্লাসে রয়েছে। আয়ের চেয়ে গসকুইটো ব্যয়গুলি লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায় তবে এই বৃদ্ধির গতিশীলতা স্থিতিশীল। সম্প্রতি ইতিমধ্যে বর্ধিত ঘাটতি সূচককে অতিক্রম করে বাজেট আইনের শরত্কাল সম্পাদনা ইতিমধ্যে অন্য একটি করে তোলে।

ফেডারেল বাজেটে, জানুয়ারী -জুলির ফলাফল অনুসারে, ২০.৩ ট্রিলিয়ন রুবেল, ব্যয় – ২৫.২ ট্রিলিয়ন রুবেল হিসাবে পরিমাণ ছিল, অর্থ মন্ত্রক বৃহস্পতিবার, August আগস্ট জানিয়েছে। ফলস্বরূপ, বাজেটের ঘাটতি এই পরিমাণের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল ৪.৯ ট্রিলিয়ন রুবেল, বা জিডিপির ২.২%। অর্থনীতির আকারের শতাংশে অর্ধেক -বছরের ফলাফল অনুসারে, এটি লক্ষণীয়ভাবে কম ছিল – জিডিপির 1.7%। রুবেল সূচক জুলাইয়ে, তিনি 1.2 ট্রিলিয়ন রুবেল যুক্ত করেছিলেন। (মনে রাখবেন যে প্লাসটিতে এই বছরটি কেবল মার্চ ছিল)।

গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সাত মাসের ফলাফল অনুসারে বাজেটের রাজস্ব অংশটি ২.৮%বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিমিত বৃদ্ধি নন -নেফটেগাস উপার্জনের সাথে সরবরাহ করা হয়েছে, যা বছরে 14% যুক্ত করেছে, যার পরিমাণ 14.8 ট্রিলিয়ন রুবেল।

  • আয়ের এই অংশে প্রধান অবদান tradition তিহ্যগতভাবে ভ্যাট (অভ্যন্তরীণ এবং আমদানি) তৈরি করেছে, যা 7.9%বৃদ্ধি পেয়েছে, 7.8 ট্রিলিয়ন রুবেল পর্যন্ত।

  • তেল ও গ্যাসের উত্পাদন ও বিক্রয় থেকে করের আয় 18.5%হ্রাস পেয়ে 5.5 ট্রিলিয়ন রুবেল হয়েছে।

আগের মতোই, এটি মূলত ইউরাল তেলের দামের উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং রুবেলের শক্তিশালীকরণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে (তেল ও গ্যাসের আয়ের উপর আরও তথ্যের জন্য, August আগস্ট কোমারসেন্ট দেখুন)।

২০২৪ সালের একই সময়ের মধ্যে ২০২৫ সালের জানুয়ারী-জুলাইয়ে ফেডারেল বাজেটের ব্যয় 20.8%দ্বারা আয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা নোট করি, এপ্রিলের প্রায় এই জাতীয় বৃদ্ধির হার, এপ্রিলের পর থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে – তারপরে তারা তুলনামূলক সময়কালে 20.8% প্লাসও তৈরি করে। বছরের শুরুতে, ব্যয়ের ত্বরান্বিত অর্থায়ন রেকর্ড করা হয়েছিল (জানুয়ারিতে, বছরের জন্য এক বছরে 64৪.১%), “স্বতন্ত্র চুক্তিবদ্ধ ব্যয়” এর চুক্তির অপারেশনাল উপসংহার এবং অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত। ফেব্রুয়ারি -জুলস -এ “অ্যাডভান্সস পিরিয়ড” শেষে, একই সময়কালে ব্যয় বৃদ্ধি কম – 14.9%।

জানুয়ারী – জুলাইয়ের শেষে 4.9 ট্রিলিয়ন রুবেলের ফলাফল তৈরি হয়েছিল। এটি ইতিমধ্যে জুনে রাজ্য ডুমা কর্তৃক গৃহীত বর্তমান বাজেট আইনের বর্তমান সংস্করণে অর্থ মন্ত্রকের দ্বারা নির্ধারিত সূচককে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে গেছে। তারপরে, স্মরণ করুন, বাজেট -2025 এর ব্যয়ের অংশটি 2%-41.5 ট্রিলিয়ন থেকে 42.3 ট্রিলিয়ন রুবেল এবং বিপরীতে উপার্জন (তেল ও গ্যাসের আয়ের পতনের কারণে) বৃদ্ধি করা হয়েছে, 40.3 ট্রিলিয়ন থেকে 38.5 ট্রিলিয়ন রুবেল বা 4.5%দ্বারা হ্রাস পেয়েছে।

তদনুসারে, পরিকল্পিত ঘাটতি প্রায় তিনবার ছিল – 1.2 ট্রিলিয়ন রুবেল বা জিডিপির 0.5%, 3.8 ট্রিলিয়ন রুবেল বা জিডিপির 1.7% (বাজেটের পরামিতিগুলি পরিবর্তন করার বিষয়ে আরও, 29 মে কমমারসেন্ট দেখুন)। এর অতিরিক্ত, ঘাটতির সংশোধিত সূচকটি আরও একটি করে তোলে, ইতিমধ্যে বাজেট আইনের শরত্কাল সম্পাদনা – তবে এটি ঘটবে যে, অর্থমন্ত্রী আন্তন সিলুয়ানভ তার প্রথম পরিবর্তনে এমনকি রাজ্য ডুমাকে অবহিত করেছিলেন।

ভাদিম ভোস্লোগুজভ

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts