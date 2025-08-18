সাধারণ মানুষ লেখক স্যালি রুনি তার বিবিসি রয়্যালটি ব্যবহার করার শপথ করেছেন সন্ত্রাস গ্রুপ প্যালেস্তাইন অ্যাকশন তহবিল

Nove পন্যাসিক স্যালি রুনি নিষিদ্ধ সন্ত্রাস গ্রুপ ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে তহবিল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
সাধারণ জনগণের লেখক বলেছিলেন যে তিনি তার বই এবং বিবিসি অভিযোজন থেকে সংগঠনের সাথে উপার্জন দান করবেন, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘যদি এটি আমাকে যুক্তরাজ্যের আইনের অধীনে “সন্ত্রাসের সমর্থক” করে তোলে তবে তা হোক।’
সন্ত্রাসবাদ আইন 2000 এর অধীনে 14 বছরের কারাদণ্ড বহন করে – গত মাসে ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত একই আইন।
এমএস রুনি, 34, আইরিশ টাইমসের জন্য একটি নিবন্ধে লিখেছেন: ‘আমার বইগুলি, কমপক্ষে আপাতত এখনও ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে এবং বুকশপ এবং এমনকি সুপারমার্কেটে ব্যাপকভাবে উপলব্ধ।
‘সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক আমার উপন্যাসগুলির দুটি সূক্ষ্ম অভিযোজনও টেলিভিশন করেছে এবং তাই নিয়মিত আমাকে অবশিষ্ট ফি প্রদান করে।
‘আমি পরিষ্কার হতে চাই যে আমি আমার কাজের এই অর্থগুলি, পাশাপাশি আমার পাবলিক প্ল্যাটফর্মটি সাধারণত ব্যবহার করতে চাইছি ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করার জন্য এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি যেভাবেই পারি।
‘যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্র এই “সন্ত্রাসবাদ” বিবেচনা করে, তবে সম্ভবত এটি ছায়াময় সংস্থাগুলি তদন্ত করা উচিত যা আমার কাজ প্রচার করে এবং আমার ক্রিয়াকলাপ যেমন ডাব্লুএইচএসএমথ এবং বিবিসির জন্য তহবিল সরবরাহ করে চলেছে তা তদন্ত করা উচিত।’
আইরিশ লেখক আরও যোগ করেছেন যে ‘ব্রিটিশ জনগণকে আমার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমি এই বিবৃতিটি যুক্তরাজ্যের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করব – তবে এটি এখন অবৈধ হবে’।
নরমাল পিপলসের লেখক স্যালি রুনি বলেছিলেন যে তিনি ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করার জন্য তার বই বিক্রয় থেকে উপার্জন ব্যবহার করবেন
প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে বিক্ষোভকারীরা এর নামে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন
লেখক বলেছিলেন যে তিনি ব্রডকাস্টার দ্বারা ব্যবহৃত দুটি বইয়ের অভিযোজন সহ এই দলটির তহবিলের জন্য তার বিবিসি রয়্যালটি থেকে অর্থও ব্যবহার করবেন
ডেইজি এডগার-জোন্স এবং পল মেস্কাল অভিনীত সাধারণ মানুষের বিবিসি অভিযোজন, ২০২০ সালের কর্পোরেশনের অন্যতম বৃহত্তম হিট ছিল এবং এটি এমএস রুনির বই কথোপকথন উইথ ফ্রেন্ডসকেও অভিযোজিত করেছে।
জুনে আরএএফ ব্রিজ নর্টনে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করার পরে গত মাসে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যখন দুটি ভয়েজার বিমানের জন্য million মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছিল।
সংসদের উভয় ঘর দ্বারা অনুমোদিত এই পদক্ষেপ এটিকে একটি নিষিদ্ধ সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলেছে, যার অর্থ এখন এটি সমর্থন দেওয়া বা সদস্য হওয়া অপরাধ।
গত মাসে লন্ডনের হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন এমএস রুনিকে উল্লেখ করা হয়েছিল, যখন ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি, এই প্রথম এই প্রথম পক্ষপাতিত্বকে অবরুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।
এমএস আম্মোরির প্রতিনিধিত্বকারী ব্লিন নি ঘালাইগ কেসি আদালতকে বলেছিলেন যে নিষেধাজ্ঞা ‘সুদূরপ্রসারী’ ক্ষতি তৈরি করবে এবং মানুষকে ‘স্ব-সেন্সর’ করতে বাধ্য করবে।
তিনি বলেছিলেন যে মিস রুনি যদি ফিলিস্তিন অ্যাকশনের জন্য সমর্থন দেখিয়ে থাকেন তবে তার কর্মসূচির জন্য তার কাজের জন্য, তার বইয়ের জন্য তার জন্য তার জন্য র্যামফিকেশনগুলির আশঙ্কা করছেন।
মিসেস নি গাল্লাইগ জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘প্রধানমন্ত্রী কি তাকে আইনী সংস্থার সমর্থক হিসাবে একজন আইরিশ শিল্পীকে নিন্দা করবেন? বিবিসির সাথে কি তার জন্য এই ঘটনা ঘটবে? ‘
নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকে 700০০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা শত শত লোককে পড়েছিল, যা পড়েছিল ‘আমি গণহত্যার বিরোধিতা করি। আমি 9 আগস্ট সংসদ স্কয়ারে একটি বিক্ষোভে ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করি ‘।
পুলিশ অফিসাররা নিষিদ্ধ গ্রুপ প্যালেস্তাইন অ্যাকশনের সমর্থনে একটি ‘লিফট দ্য নিষেধাজ্ঞার’ বিক্ষোভে একটি 89 বছর বয়সী প্রতিবাদকারীকে গ্রেপ্তার করে
ফিলিস্তিন অ্যাকশনের একজন সমর্থক সংসদ স্কয়ারে একটি গণ অ্যাকশনে অংশ নেওয়ার পরে পুলিশ আটক করা হচ্ছে
মেট্রোপলিটন পুলিশ শুক্রবার জানিয়েছে, প্যালেস্তাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করার জন্য আরও 60০ জনকে মামলা করা হবে, ৫ জুলাই বিক্ষোভের আগে ঘোষণা করা তিনটি অভিযোগ ছাড়াও এবং শনিবার নরফোক পুলিশ জানিয়েছে যে নরফোকের একটি প্রতিবাদে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রাজার প্রাক্তন পরিবেশগত উপদেষ্টা স্যার জোনাথন পোরিটের পরে এটি এসেছে গত সপ্তাহে ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার নিন্দা করেছিলেন ‘একেবারে স্ট্যান্ডার্ড কর্তৃত্ববাদী কৌশল’।
এমএস রুনির ব্রিটিশ প্রকাশক ফ্যাবার এবং ফ্যাবার মন্তব্য করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল।