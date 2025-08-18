সাধুদের কিউবি ছবিটি নিকটবর্তী পূর্বসূরীর শেষের সাথে অস্পষ্ট রয়ে গেছে

নিউ অরলিন্সের সাধু রুকির প্রধান কোচ কেলেন মুর এখনও তার কোয়ার্টারব্যাক বিকল্পগুলি মরসুমে যেতে পছন্দ করে বলে মনে হয় না।
রবিবার জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সের বিপক্ষে 17-17 হোম টাইয়ের পরে, মুর তার একটি প্রারম্ভিক কিউবি নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন পোস্টগেম নিউজ কনফারেন্স। “আমরা দেখব,” কোচ যখন এই সপ্তাহে কোনও স্টার্টার ঘোষণা করবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন।
সম্ভবত মুর দলের পক্ষে সেরা সিদ্ধান্ত নিতে 23 আগস্ট ডেনভার ব্রোনকোসের বিরুদ্ধে প্রিসন ফাইনালটি ব্যবহার করতে চান, বা এখনও তার উভয় কিউবি সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।
সাধু রুকি কিউবি টাইলার শফ রবিবার শুরু করেছিলেন, অন্যদিকে স্পেন্সার র্যাটলার ছিলেন ব্যাকআপ।
লুইসভিলে থেকে 2025 দ্বিতীয় রাউন্ডের বাছাইটি ভয়াবহ ছিল না, তবে তিনি অসামান্য ছিলেন না। তিনি 66 গজ-এর জন্য 9-অফ -12 পাস শেষ করেছেন এবং দু’বার বরখাস্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের পরে যখন শফ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তখন সাধুরা 17-3-এ অনুসরণ করেছিলেন এবং তিনবার শাস্তি দিয়েছিলেন।
কিউবি ট্রেভর লরেন্স শুরু করে জাগুয়ার্স যদি গেমের উদ্বোধনী ড্রাইভে রেড জোনে কোনও হ্যান্ডঅফকে ভ্রান্ত না করে তবে নিউ অরলিন্স আরও বেশি হারাতে পারত।
র্যাটলার তৃতীয় কোয়ার্টারে খেলায় প্রবেশ করেছিলেন এবং আরও ভাল খেলেন। দক্ষিণ ক্যারোলিনা পণ্যটি একটি 14-পয়েন্টের প্রত্যাবর্তনকে উত্সাহিত করেছে এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের শেষের দিকে একটি নয়-প্লে, 82-গজ ড্রাইভের নেতৃত্ব দিয়েছে।
ড্রাইভের শেষে, র্যাটলার একটি 20-গজের টাচডাউন পাসটি প্রশস্ত রিসিভার দান্তে পেটিসে ফেলেছিল। কিউবি তারপরে একটি দ্বি-পয়েন্ট রূপান্তরকরণের জন্য স্ক্র্যাম্বল করে, গেমটি 17-17 এ বেঁধে রাখে।