সানাউল্লাহ ইমরানকে সামরিক, জনসাধারণের মধ্যে মতবিরোধকে আলোড়িত করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছেন

পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান, কোএএস জেনারেল আসিম মুনির এবং প্রধানমন্ত্রীর সহযোগী রানা সানাউল্লাহ। – এএফপি/রেডিও পাকিস্তান

ইসলামাবাদ: সরকারী ও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহ অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান আর্মি স্টাফের (সিওএএস) জেনারেল আসিম মুনিরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যার সাথে একটি চিঠি লিখেছিলেন সামরিক এবং জনসাধারণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়ানো।

কথা বলছি জিও নিউজ ‘ প্রোগ্রাম “আজ শাহজেব খানজাদা কে সথ”, সানাউল্লাহ কারা থেকে খানের চিঠিগুলির উত্স নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “এই চিঠিগুলি কোথা থেকে আসছে? যদি তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত থাকতে চান তবে তাঁর উচিত সংসদে এটি করা। ”

খান সম্প্রতি সেনাবাহিনীর প্রধানকে একটি ছয় পয়েন্টের চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাঁর আইনজীবী ফয়সাল চৌধুরী আদিয়াল কারাগারের বাইরের গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় প্রকাশ করেছিলেন।

চিঠির প্রথম পয়েন্টটি নির্বাচনের জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিজয়কে তুলে ধরে। দ্বিতীয় পয়েন্টটি 26 তম সাংবিধানিক সংশোধনী, আইনের শাসন এবং বিচারিক স্বাধীনতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যখন তৃতীয়টি আল-কাদির ট্রাস্টের মামলার রায়কে উল্লেখ করেছে।

চতুর্থ পয়েন্টে পিটিআই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ, অভিযান এবং বল প্রয়োগের বিষয়েও খান উদ্বেগ উত্থাপন করেছিলেন। পঞ্চম পয়েন্ট গোয়েন্দা সংস্থাগুলির ভূমিকাকে সম্বোধন করে, এবং তিনি সেনাবাহিনী প্রধানকে “নীতি পরিবর্তন” করতেও বলেছিলেন।

বিচারকদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট

সানাউল্লাহ বিচার বিভাগীয় নিয়োগের বিষয়ে উদ্বেগেরও সম্বোধন করেছিলেন, ইসলামাবাদ উচ্চ আদালতে বিচারকদের স্থানান্তর করা অসাংবিধানিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে।

তিনি বিচার বিভাগের বিষয়ে পিটিআইয়ের অবস্থানের আরও সমালোচনা করে স্মরণ করে যে দলটি বিচারপতি বাবর সাত্তার এবং বিচারপতি তারিক জাহাঙ্গীরির নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

“প্রধান বিচারপতি এবং বিচারকরা কি ভুল করেছিলেন, এবং যারা চিঠিটি ঠিক লিখেছেন?” তিনি জিজ্ঞাসা।

সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং লাহোরের তিনজন বিচারককে গত সপ্তাহে আইএইচসি -তে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, আইনী ভ্রাতৃত্ব থেকে তীব্র সমালোচনা তৈরি করেছিলেন।

তারা তাদের দায়িত্বও শুরু করেছে।