সান্টোসের historic তিহাসিক পরাজয়ের পরে নেইমারের কাছে ডেভিড লুকার বার্তা আপনাকে শিহরিত করবে। পড়ুন!

নেইমার এবং ক্যারল ড্যান্টাসের পুত্র, ডেভিড লুকা খেলোয়াড়কে – এবং পুরো ওয়েবকে শিহরিত করেছিলেন – স্যান্টোস ভাস্কো থেকে যে -0-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল তার পরে একটি বার্তা দিয়ে। দেখ!
নেইমার এই রবিবার অশ্রু মাঠ ছেড়ে (17) স্যান্টোসের পরে ভাস্কো দা গামার জন্য 6-0 রুটে ভুগছেন। দলের অভিনয় দেখে বিরক্ত হয়ে অ্যাথলিট তার সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেছিলেন: “সান্টোস এটির প্রাপ্য নয়।” এবং তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় পরাজয়ের পরে একটি সাক্ষাত্কারে তিনি সতর্ক করেছিলেন: “আজকের মনোভাবের সাথে, যদি আপনাকে মাঠে আমরা যা করতে হয় তবে আপনাকে বুধবার পুনরায় উপস্থাপন করতে হবে না।”
নেটিজেনদের দ্বারা বিদ্রূপ করা যারা একটি ছবি উদ্ধার করেছিল ব্রুনা মার্কেজাইন ক্যারিওকা টিম শার্ট পরে, অ্যাথলিট বাড়িতে গিয়ে তার বড় ছেলে ডেভিড লুক্কার কাছ থেকে একটি বিশেষ বার্তা পাওয়ার পরে মাথা ঠান্ডা করে। প্রায় 14 বছর বয়সী ছেলেএর সাথে নেইমারের পুরানো সম্পর্কের ফল ক্যারল ড্যান্টাসপ্লেয়ারকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একটি বার্তা প্রেরণ করে পিতা এবং ইন্টারনেটকে শিহরিত করে।
নেইমারের প্রতিক্রিয়া ছেলের বার্তা ওয়েবকে সরিয়ে দেয়
“গুড নোল্টে, বাবা। আমি আজ জানি এটি আপনার এবং আমাদের জন্য একটি কঠিন দিন ছিল, তবে আমি আপনাকে চেয়েছিলাম যে এই কঠিন সময়ে এবং যখন কেউ আপনার পাশে নেই, তখন জেনে রাখুন যে আমি আপনাকে সমর্থন করার জন্য সর্বদা আপনার পাশে থাকব,” কিশোরটি শুরু করেছিলেন।
ছেলেটি বলল, “আপনি একজন দুর্দান্ত পিতার চেয়ে বেশি, আপনি একজন প্রতিমা। আপনি আমার অনুপ্রেরণা এবং এমনকি আপনি যে দিন কান্নাকাটি করেন, আমি আপনাকে জানতে চাই যে আমি আপনাকে অনেক ভালবাসি। সর্বদা মনে আছে,” ছেলেটি বলেছিল।
এবং তিনি আরও বলেছিলেন, “মনে রাখবেন যে আপনার পরিবার আপনাকে সমর্থন করতে এবং সর্বদা আপনাকে সহায়তা করার জন্য আপনার পক্ষ থেকে এখানে রয়েছে, এটি কঠিন বা ভাল কিনা তা বিবেচনা না করেই। আপনি আমার বাবা এবং সর্বদা জানেন যে আমি আপনার জন্য এখানে আছি।”
অবশেষে, ডেভিড …
