সান্টোস লেগুনা ওয়ারিয়র্স ক্রুজ আজুলের কাছে আত্মহত্যা করলেন
রাজধানীতে একটি দুর্দান্ত প্রদর্শনী সত্ত্বেও, সান্টোস লেগুনার যোদ্ধারা হালকা ব্লু ক্রস মেশিনের সামনে 3-2-এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছিলেন, যা আর্জেন্টিনার রামিরো সার্ডো বহিষ্কারের পরে 50 মিনিটের জন্য আরও বেশি সময়ের জন্য আরও বেশি লোকের সাথে খেলেছিল।

নিকোলস লার্কামনের নেতৃত্বে যারা মিডিয়া কাঁচিগুলির লক্ষ্যে কার্লোস রদ্রিগেজের দ্বারা প্রাপ্ত কোণে ১ 16 ‘এ অর্জন করেছিলেন, তারা প্রথম দিকে গিয়েছিলেন, তবে 32’ চিলিয়ান ব্রুনো বার্টিকিয়োটো এই সফরের জন্য অ্যাকাউন্টটির সাথে মেলে, যদিও কয়েক মিনিট পরে ইগনাসিও রিভারো (34 ‘) সেমেন্টের সুবিধাটি ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সেই সময় অবধি সান্টোস সিউদাদ ইউনিভারিটেরিয়ার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সেলেস্টিয়ালের জন্য রোপণ করেছিলেন, তবে উরুগুয়ান নদীর তীরোতে উভয় পা নিয়ে একটি প্লেটের পরে, এই টুর্নামেন্টে আবারও একটি লাল কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন, যা নীতিগতভাবে হলুদ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, তবে ভের 40 -এ তার বহিষ্কারদের জন্য হস্তক্ষেপ করেছিল।

তা সত্ত্বেও, দ্বিতীয়ার্ধে লেগুনেরোস আরও ভাল সংস্করণ দেখিয়েছিল এবং পুরস্কৃত হয়েছিল যখন ক্রিস্টিয়ান ডাজোম পরিপূরকটির দুই মিনিট পরে প্যারিটি রেখেছিল; সেই লক্ষ্য থেকে, নিয়ন্ত্রণটি স্থানীয় খেলোয়াড়দের কাছে পুরোপুরি গিয়েছিল, বিজয় খুঁজতে সর্বত্র পৌঁছেছিল, “অপ্রত্যাশিত নায়ক” এর পায়ে পৌঁছে।

৮১ -এ, লার্কামান নেতৃত্বের পরিবর্তন করতে বেছে নিয়েছিলেন এবং গ্যাব্রিয়েল ফার্নান্দেজের প্রবেশদ্বারে স্থান দিয়েছিলেন, এমন একটি আন্দোলন যা শীঘ্রই ৮৩ 'তে পার্থক্য চিহ্নিত করে এমন এক রাজস্ব হিসাবে প্রদান করেছিল; প্রথম উদাহরণে, লক্ষ্যটি পতাকা বাহক জেসেস সোটো দ্বারা চিহ্নিত জায়গা থেকে বাতিল করা হয়েছিল, তবে ভিএআর আবার এটি সংগ্রহের জন্য ভেক্টর সিস্টেমকে একই ধন্যবাদ ডিক্রি করতে হস্তক্ষেপ করেছিল।
সুতরাং, স্পেনীয় ফ্রান্সিসকো রদ্রিগেজ ভ্যালচেজের নেতৃত্বে যারা ছয় ইউনিটে উদ্বোধনী ২০২৫ সালের পাঁচটি দ্বৈত পরে স্থবির ছিলেন, এবং সিমেন্টো ১১ পয়েন্টে পৌঁছেছে।

