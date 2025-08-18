সান্টোস স্যাক কোচ জাভিয়ার

ব্রাজিল:
সান্টোস কোচ ক্লেবার জাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছেন, ব্রাজিলিয়ান পক্ষ রবিবার জানিয়েছিল, ভাস্কো দা গামার কাছে -0-০ ব্যবধানে পরাজয়ের শিকার হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে, যা ব্রাসিলিরাওয়ের রিলিগেশন জোনের কাছাকাছি বিপদজনকভাবে তলা ক্লাবটি ছেড়ে যায়।
পামিরাস এবং ফ্ল্যামেঙ্গোর মতো ক্লাবগুলিতে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পরে এপ্রিলে দায়িত্ব নেওয়া 61১ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ১৯ টি ম্যাচ থেকে ২১ পয়েন্ট নিয়ে স্যান্টোসকে ১৫ তম স্থানে বসেছিলেন। 20-ক্লাব লিগের নীচের চারটি দল মরসুমের শেষে সেরি বিতে প্রেরণ করা হয়।
“স্যান্টোস ফুটবোল ক্লাব কোচ ক্লেবার জাভিয়ারের প্রস্থান ঘোষণা করেছেন। ক্লাবটি তার পরিষেবার জন্য কোচকে ধন্যবাদ জানায় এবং তার ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারে তাকে ভাগ্য কামনা করে,” স্যান্টোস সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
জাভিয়ের প্রস্থান সান্টোসের জন্য আরও একটি অশান্ত অধ্যায় চিহ্নিত করেছে, যিনি গত নভেম্বরে ব্রাজিলিয়ান শীর্ষ ফ্লাইটে ফিরে পদোন্নতি জিতেছিলেন সেরি বিতে তাদের প্রথমবারের মতো রিলিজেশন অনুসরণ করার পরে এক বছর কাটিয়ে। প্রয়াত ব্রাজিলিয়ান আইকন পেলের নেতৃত্বে গোল্ডেন যুগের সময় মহত্ত্বের সমার্থক একসময় স্যান্টোস এখন তাদের শীর্ষ-বিমানের স্থিতি বজায় রাখতে একটি উত্সাহী লড়াইয়ের মুখোমুখি হন। পেলে ১৯৫০ এবং ১৯60০ এর দশকে স্যান্টোসকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়তা করেছিল, যখন উপকূলীয় সিটির পক্ষটি 10 টি রাজ্য এবং ছয়টি জাতীয় লিগ শিরোপা দাবি করেছিল।
সান্টোস তখন থেকে নেইমার, প্রাক্তন এসি মিলান ফরোয়ার্ড রবিনহো এবং রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার রড্রোয়ের মতো অভিজাত প্রতিভা তৈরি করেছেন। সৌদি আরবের দল আল-হিলালের সাথে এক পদক্ষেপের পরে জানুয়ারিতে সান্টোসে ফিরে আসা নেইমার জুনে ছয় মাসের চুক্তির সম্প্রসারণে স্বাক্ষর করেছিলেন। ব্রাসিলিরিওতে ১th তম স্থানে থাকা ভাস্কোর কাছে পরাজিত হওয়ার পরে ৩৩ বছর বয়সী প্রাক্তন বার্সেলোনা এবং প্যারিস সেন্ট জার্মেইন ফরোয়ার্ড দলের পারফরম্যান্সের সমালোচনা করে পিছনে নেই।
নেইমার ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যমকে বলেছেন, “আপনাকে মাঠে আমাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে হবে।
“সান্টোস জার্সি পরা এরকম খেলতে এটি লজ্জার বিষয় I
সান্টোস পরবর্তী 24 আগস্ট বাহিয়া চতুর্থ স্থানে রয়েছে।