সান্তা ক্লারা লার্ন জিতেছে এবং হাতে লিগ সম্মেলনের একটি প্লে-অফ রয়েছে সকার

সান্তা ক্লারার যোগ্যতা আছে প্লে-অফ ব্যবহারিকভাবে গ্যারান্টিযুক্ত ফুটবল কনফারেন্স লিগ থেকে, বৃহস্পতিবার তৃতীয় প্রাক-বিতর্কিতির প্রথম হাতের খেলায় লার্নে সফরে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের পরে।
ওয়েন্ডেল সিলভা (২ 26 মিনিট) এবং গ্যাব্রিয়েল সিলভা (৩৩ ‘এবং ৩ 36’) উত্তর আয়ারল্যান্ড সফরে গোলটি করেছিলেন, তারা পূর্বের প্রাক-ডিলিমিনেটরিতে ভেরাজডিন ক্রোয়েটসকে ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়ার পরে অ্যালো ফেজের চূড়ান্ত রাউন্ডে আজোরিয়ানদের “ফুট এবং অর্ধ” দিয়ে রেখেছিল।
দ্বিতীয় লেগের প্রস্থানটি 14 ই আগস্ট পন্টা দেলগাদায় নির্ধারিত হয়েছে, এবং এই রাউন্ডের বিজয়ী কসোভোর বলকানি বা আয়ারল্যান্ডের শামরক রোভার্সের মুখোমুখি হবে প্লে-অফ21 এবং 28 আগস্ট।