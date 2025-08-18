সান্তা হেলেনার দিবসের জন্য 5 টি প্রার্থনা

18 আগস্ট, “সেন্ট হেলেনার দিন” উদযাপিত হয়, এটি খ্রিস্টান tradition তিহ্যের গভীর অর্থের একটি উপলক্ষ। হেলেনা ডি কনস্টান্টিনোপল নামেও পরিচিত, তিনি একজন রোমান সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন, দ্য গ্রেট -এর মা ছিলেন। তিনি তৃতীয় শতাব্দীর ডিসিতে থাকতেন এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম বিশিষ্ট খ্রিস্টানদের একজন হিসাবে স্মরণ করা হয়।
সেন্ট হেলেনার জীবন যীশু খ্রীষ্টের ইতিহাস সম্পর্কিত সত্য ক্রস এবং অন্যান্য পবিত্র বস্তুগুলির সন্ধানে ভক্তি এবং অধ্যবসায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি যেমন উঠে এসে পরিত্রাণ এনেছিলেন, তেমনি তিনি আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্বাসের প্রতি উত্সর্গের জন্য আন্তরিক অনুসন্ধানের উদাহরণ।
পবিত্র স্থানগুলি এবং পবিত্র ধ্বংসাবশেষগুলি আবিষ্কার করার জন্য তাঁর দৃ determination ় সংকল্প খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের সাথে সংযোগকে আরও শক্তিশালী করে এবং divine শিক কারণের প্রতি ভক্তি। এবং এই দৃশ্যে, খ্রিস্টান বিশ্বাসের পথিকৃৎ হিসাবে উত্তরাধিকার এবং পবিত্রদের অনুসন্ধানকে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশ এবং divine শ্বরিক সুরক্ষার সন্ধানে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও গাইড করে চলেছে।
এরপরে, সান্তা হেলেনার দিবসের জন্য কিছু প্রার্থনা দেখুন!
1। খারাপ চিন্তাভাবনা এবং দুর্দশাগুলি রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা
সম্রাট কনস্টান্টাইনের মা গৌরবময় সেন্ট হেলেনা, আপনি স্বর্গ থেকে পবিত্র ক্রসটি লুকানো ছিল এমন জায়গাটি আবিষ্কার করার মূল্যবান অনুগ্রহ পেয়েছেন, যেখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবতা মুক্তির মাধ্যমে তাঁর পবিত্র রক্ত poured েলে দিয়েছেন।
আপনার একটি স্বপ্ন ছিল, যেখানে আপনি দেখেছেন সান্তা ক্রুজ আপনার বাহুতে আপনি আমাদের পালনকর্তার ক্রস, কাঁটাগুলির পবিত্র মুকুট, পবিত্র ব্ল্যাকহেডস যা তাদের নির্যাতনকারীরা তাদের হাত এবং পা গাছের মধ্যে প্রচার করেছিলেন তা আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে আপনার ভাইয়ের কাছে লবঙ্গ। আপনি অন্য একজনের সাথে রয়েছেন এবং তৃতীয়টি সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছে যাতে ঝড়টি ভালবাসে যা আপনি যে নৌকোটিতে ডুবে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন যাতে আপনি পবিত্র ক্রসের দিকে পরিচালিত করেন।
কাঁটা ও ব্ল্যাকহেডসের মুকুটের মাধ্যমে আমি যে ক্রুশের জন্য আবিষ্কার করেছি, আমি আপনাকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমার আইনজীবী পবিত্র হেলেনা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে রক্ষা করুন, ভদ্রমহিলা, প্রলোভন, বিপদ, কষ্ট, খারাপ চিন্তাভাবনা, পাপ। আমার পথে আমাকে গাইড করুন, আমাকে God শ্বরের দ্বারা আরোপিত প্রমাণগুলি সহ্য করার শক্তি দিন, আমাকে মন্দ থেকে উদ্ধার করুন। তাই এটা।
(একটি ধর্ম, একজন আমাদের বাবা, একটি শিলাবৃষ্টি মেরি এবং রানী সংরক্ষণ করুন) প্রার্থনা করুন।
2। স্বপ্নে উত্তর পেতে প্রার্থনা
ওহ, অইহুদীদের আমার পবিত্র হেলেনা, আপনি খ্রিস্টকে সমুদ্রের পক্ষে দেখেছেন, আপনি একটি সবুজ খাঁড়ির নীচে একটি বিছানা তৈরি করেছিলেন এবং ঘুমিয়েছিলেন এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন যে আপনার পুত্র কনস্টান্টাইন রোমে সম্রাট ছিলেন।
সুতরাং, তাহলে, আমার মহৎ মহিলা, হিসাবে তোমার স্বপ্ন এটা সত্য ছিল, আপনি আমাকে একটি স্বপ্নে দেখান (আপনি কি জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন)। যদি এটি ঘটতে হয় তবে আপনি আমাকে একটি পরিষ্কার বাড়ি, খোলা গির্জা, ভাল অর্ডার করা টেবিল, সবুজ এবং ফুলের ক্ষেত্র, হালকা অ্যাক্সেস, পরিষ্কার জল এবং ধুয়ে বা লন্ড্রি দেখান। যদি এটি না হওয়ার দরকার হয় তবে আপনি আমাকে একটি গা dark ় বাড়ি, বন্ধ গির্জা, অগোছালো টেবিল, শুকনো ক্ষেত্র, হালকা আলো, মেঘলা জল বা নোংরা পোশাক দেখান।
3 .. শান্তি খুঁজে পেতে প্রার্থনা
সেন্ট হেলেনা, যে এতগুলি পরীক্ষা তার জীবনে ব্যয় করেছে, আমাদের যন্ত্রণা, স্বল্প সম্মান, হতাশা এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছার অভাবের মুহুর্তগুলিতে আমাদের সহায়তা করে। আমাদের প্রতি ধার্মিক হন এবং আমাদের divine শিক সম্পদে আলোকিত করার, আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দেহকে দখল করে এমন সমস্ত কুফলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শান্তি, শক্তি এবং অধ্যবসায়ের সন্ধান করার শক্তি প্রদান করে আমাদেরকে শক্তিশালী করুন। সেন্ট হেলেনা, আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের চিরকাল এবং সর্বদা সান্ত্বনা দিন। আমিন!
4। সত্য ভালবাসা খুঁজে পেতে প্রার্থনা
ওহ, হলি হেলেনা, যিনি খ্রিস্টের সত্যিকারের ক্রস খুঁজে পেয়েছিলেন, আমাকে আমার সন্ধান করতে সহায়তা করে সত্য ভালবাসা। তিনি এই পৃথিবীতে কোথাও থাকতে পারেন এবং আপনার আত্মা আমার সাথে তাল মিলিয়ে থাকতে পারে। আমি আজ রাতে তার স্বপ্ন দেখতে পারি এবং তিনিও আমার স্বপ্ন দেখতে পারেন। আমাদের মুখোমুখি God শ্বরের দ্বারা আশীর্বাদ হোক এবং আমাদের ভালবাসা চিরন্তন হতে পারে। আমিন!
5। হারানো খুঁজে পেতে প্রার্থনা
সেন্ট এলেনা দা ক্রুজ, বিশ্বাসের সাথে একজন শক্তিশালী সম্রাজ্ঞী যে আপনি যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল এমন ক্রসটি খুঁজে পাওয়ার জন্য পাহাড়ের কাছে গিয়েছিলেন, এছাড়াও প্রিয় সান্তা ক্লজ, আজ আমি আমার জন্য God শ্বরের সামনে সুপারিশ করার জন্য আপনার দিকে ফিরে এসেছি।
ওহ সান্তা এলেনা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে আপনাকে খুঁজে পেতে আমি আজ যে প্রার্থনাটি এসেছি তা শুনুন (হারানো কথা বলুন), কারণ আমি মনে করতে পারি না, আমার ভাবার মতো মাথাও নেই, এটি কোথায় থাকতে পারে বা আমি কোথায় রাখতে পারতাম।
আমি আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনার প্রস্তাবিত সমস্ত জিনিস আপনি খুঁজে পেয়েছেন, তাই হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি পেতে আমি আপনার লিটানির পুনরাবৃত্তি করব।
সেন্ট এলেনা, আপনি যিনি নখের সন্ধানে সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলেন এবং ক্রুজ গিয়ে প্রভুর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন, আমাকে আজ যা খুঁজছি তা খুঁজে পেতে আমাকে সহায়তা করতে, এটি এখনই প্রদর্শিত হবে (হারানো নাম দিন) যাতে আমি আমার মধ্যে থাকতে পারি জীবনে শান্তিসান্তা এলেনাকে খুঁজে পেতে আমাকে সহায়তা করুন (হারানো নিয়োগ করুন) যাতে আমি আমার জীবনকে সমস্ত স্বাভাবিকতার সাথে অনুসরণ করতে পারি; সেন্ট এলেনাকেও অনুমতি দিন যে আমি আমার জীবনের জন্য আমার প্রয়োজন শান্তি, শক্তি এবং নির্মলতা খুঁজে পাই।
প্রভুর সামনে আমার প্রার্থনা করুন এবং এই অনুগ্রহ করুন।
আমিন!