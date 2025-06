সান দিয়েগো প্লেন ক্রাশ অল্ট রক সংগীত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়

নিউ ইয়র্ক – গত বৃহস্পতিবার গোড়ার দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় একটি বেসরকারী জেট একটি পাওয়ার লাইনে আঘাত করার পরে এবং সান দিয়েগো পাড়ায় বিধ্বস্ত হয়ে বোর্ডে একাধিক লোককে হত্যা করার পরে বিকল্প সংগীত সম্প্রদায় শোক করছে।

তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রাউন্ডব্রেকিং মিউজিক এক্সিকিউটিভ ডেভ শাপিরো, তাঁর সংগীত দৃশ্যের স্তম্ভ এবং ড্যানিয়েল উইলিয়ামস, জনপ্রিয় ওহিও মেটালকোর ব্যান্ড দ্য ডেভিল ওয়েয়ারস প্রদাদের প্রাক্তন ড্রামার। এছাড়াও শাপিরোর সাউন্ড ট্যালেন্ট গ্রুপ এজেন্সির উভয় কর্মচারী কেন্ডাল ফোর্টনার (২৪) এবং এমা হুক (২৫) মারা গিয়েছিলেন; সেলিনা মেরি রোজ কেনিয়ন, 36, একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার; এবং ডোমিনিক ক্রিস্টোফার ড্যামিয়ান, 41।

উইলিয়ামসের ব্যান্ড, যার দুটি রিলিজ বিলবোর্ড 200 এর শীর্ষ 10 এ পৌঁছেছে, তিনি সাউন্ড ট্যালেন্ট গ্রুপের ক্লায়েন্ট ছিলেন। শাপিরো 2018 সালে সহকর্মী টিম বোরর এবং ম্যাট অ্যান্ডারসনের সাথে এই সংস্থাটিকে কফিল করেছিলেন, যারা এর আগে এজেন্সি গ্রুপ এবং ইউনাইটেড ট্যালেন্ট এজেন্সিতে কাজ করেছিলেন।

সাউন্ড ট্যালেন্ট গ্রুপের রোস্টার পপ-পাঙ্ক, মেটালকোর, পোস্ট-হার্ডকোর এবং অন্যান্য জনপ্রিয় হার্ড রক সাবজেনার্স-যেমন এসএম 41, পিয়ার্স দ্য ভিল, পার্কওয়ে ড্রাইভ, সিলভারস্টাইন, আমি বিরাজ করি-এবং ‘এমএমবিওপি-এর জন্য তাদের গানের জন্য’ 90s ভাই-বয়ারের “গানের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত,” এর মতো পপ অ্যাক্টস “এর উপর মনোনিবেশ করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার হার্ডকোর পোস্ট ব্যান্ডটি শাপিরোকে ৪২ নামে অভিহিত করেছিল, “যিনি সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও তারা যে দৃশ্য এবং সম্প্রদায়গুলি থেকে এসেছিল তা কখনই ভুলে যায়নি।”

“It’s hard to put into words how much this man meant to so many of us,” Pierce the Veil, which has been performing for nearly two decades including a sold-out concert this week at New York’s Madison Square Garden, said in a tribute on the social platform X.

শাপিরোর লেবেলে স্বাক্ষরিত একটি ব্যান্ড ওয়ার্ল্ড অ্যালাইভ বলেছেন, তিনি “আমাদের সংগীতের দৃশ্য এবং তার বাইরেও সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং ইতিবাচক বাহিনীর মধ্যে ছিলেন। এবং ড্যান ছিলেন কিটের পিছনে অন্যতম প্রভাবশালী এবং ইতিবাচক শক্তি।”

১৯ 1970০ এর দশকের শেষের দিকে পাঙ্ক রক সাংস্কৃতিক জিটজিস্টে প্রবেশের অল্প সময়ের মধ্যেই, এটি তার “ডু-ইট-নিজেই,” সম্প্রদায়-মনোভাবের নীতিশাস্ত্র দ্বারা চালিত বাদ্যযন্ত্র উপ-আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল: হার্ডকোর পাঙ্কের পোস্ট-হার্ডকোর, মেটালকোর, ইমো এবং আরও অনেক কিছু। কয়েক দশক ধরে, এই সংগীত জেনারগুলি শব্দ এবং সুযোগে বিকশিত হয়েছিল, গ্যারেজ এবং বেসমেন্টে অনুষ্ঠিত কনসার্টে ভূগর্ভস্থ জনপ্রিয়তা থেকে বাস্তব মূলধারার খ্যাতিতে চলে গেছে, যখন এর স্বাধীন নীতিগুলি ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল।

থমাস গোচস, যিনি বিয়ার্টোথ এবং আরকিটাইপস সংঘর্ষ পরিচালনা করেন, এমন একটি সময় স্মরণ করেছিলেন যখন এখন দ্য ডেভিল ওয়েয়ারস প্রদাদের মতো জনপ্রিয় ব্যান্ডগুলি তার নিজের শহর কলম্বাস, ওহিওতে “ডিআইওয়াই শো” তে তাদের শুরু করা শুরু করছিল, যেখানে আপনি 10 টি ব্যান্ড দেখতে পেলেন $ 5 এর জন্য।

শাপিরো “এককভাবে এই পরবর্তী ব্যান্ডগুলির এই তরঙ্গটি বিকাশ করছিল যা আসছে,” গোচেস বলেছিলেন। “তিনি এই ব্যান্ডগুলি নিতে, সেগুলি একসাথে প্যাকেজ করতে এবং তাদেরকে আরও বড় আকারে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। … তিনি এইরকম হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন, ‘ঠিক আছে, আমি গিয়ে তাদের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাব।’ “

এই শিল্পীরা 2000 এবং 2010 এর দশকে এক ধরণের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। মাইস্পেসের মতো প্রথম দিকে অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে, মল গোথ হ্যাভেন হট টপিক-এ বা বিকল্প প্রেসের মতো বাম-কেন্দ্রীয় প্রকাশনাগুলির পৃষ্ঠাগুলিতে এমটিভি স্ট্যাপলস, সেলিব্রিটিদের নিজস্ব ডানদিকে পরিণত হয়েছিল।

যদিও এর মধ্যে অনেকগুলি অভিনয় একই রকম-বিভক্ত সংগীত বাজিয়েছিল-মেটালকোরের বিস্ফোরণ বীট এবং ভ্যানস ওয়ার্পেড ট্যুরের সাথে সম্পর্কিত পপ-পাঙ্কের পাম-মুটেড পাওয়ার কোয়ার্ডস সম্পর্কে ভাবেন-এগুলি একটি ভাগ করা পাঙ্ক রক স্পিরিট দ্বারা একত্রিত করা হয়েছিল। এবং গত কয়েক দশক ধরে, এই টাইট-বোনা গোষ্ঠীগুলি বিকল্প রকের প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, “বিকল্প প্রেস” এর প্রতিষ্ঠাতা মাইক শিয়ার মতে, যিনি দৃশ্যটি বর্ণনা করার জন্য “সম্প্রদায়” শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

শেয়া বলেছিলেন যে এই পাঙ্ক রক সাবক্ল্যাচারগুলি জনগণের কাছে আনতে শাপিরো “গুরুত্বপূর্ণ” ছিলেন।

“এই সংগীত শিল্পে, কেবলমাত্র অনেক লোক লোককে ছিঁড়ে ফেলছে এবং লোক ব্যবহার করছে,” তিনি বলেছিলেন। “ডেভ এর মতো ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সুন্দর আত্মা, এবং সুন্দর ব্যক্তি, একজন গাইড শক্তি, কেবল এমন একজন যিনি এত লোকের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবেন। এবং তিনি একটি অনুপ্রেরণা হিসাবে অব্যাহত রাখবেন।”

শাপিরো প্রতিনিধিত্বকারী ব্যান্ডগুলি তাদের ঘরানা এবং দৃশ্যের মধ্যে অনেকগুলি জনপ্রিয়, যেমন গ্র্যামি-মনোনীত সুম 41 বা প্ল্যাটিনাম-বিক্রয় পিয়ার্স দ্য ওড়না।

এর মধ্যে রয়েছে ডেভিল ওয়েয়ারস প্রদা, গত কয়েক দশকের অন্যতম পরিচিত মেটালকোর ব্যান্ড, ধাতব ডিটোরিংয়ের সাথে মেলোডিক পাঙ্ক রককে বিয়ে করার দক্ষতার জন্য উদযাপিত। শেয়া বলেছিলেন, উইলিয়ামস যখন “ব্যান্ডে ছিলেন, তখনই তারা বিরত হয়েছিল,” শেয়া বলেছিলেন।

গুটস বলেছিলেন যে উইলিয়ামস তার ড্রামিংয়ের সাথে শোতে শ্রোতাদের মনমুগ্ধ করেছিলেন যতটা ব্যান্ডের ফ্রন্টম্যান: “ড্যানিয়েল তার খেলার স্টাইল থেকে একটি অনুষ্ঠান করছিলেন।”