সান বার্নার্ডিনো পার্কে কুকুরের আক্রমণে মহিলা নিহত, ১৪ টি কুকুর সরানো হয়েছে
সান বার্নার্ডিনো পার্কে কুকুরের আক্রমণে মহিলা নিহত, ১৪ টি কুকুর সরানো হয়েছে

বৃহস্পতিবার ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সান বার্নার্ডিনোতে কুকুরের দ্বারা তাদেরকে মাতাল করার পরে একজন ৫১ বছর বয়সী মহিলা মারা গিয়েছিলেন এবং অন্য একজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সান বার্নার্ডিনো পুলিশ অফিসাররা বৃহস্পতিবার পেরিস হিল পার্কের একটি দৃশ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে একটি কল পেয়ে যে কেউ কুকুরের দ্বারা আক্রমণ করা হচ্ছে। আগমনের পরে, অফিসাররা একাধিক কাইনিন পেরিয়ে এসেছিলেন, যা তারা বলে যে স্ট্রেইস হতে পারে, পাশাপাশি একজন আহত মহিলা যিনি দাবি করেছিলেন যে কামড়েছেন, নিউজ আউটলেট ফক্স 11 এবং লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস রিপোর্ট

“এটি প্রথমে কিছুটা বিশৃঙ্খল দৃশ্য ছিল কারণ সেখানে একাধিক কুকুর ছিল,” সার্জেন্ট। সান বার্নার্ডিনো পুলিশ বিভাগের ক্রিস গ্রে বলেছেন, এলএ টাইমস অনুসারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্ডিনোতে পেরিস হিল পার্কের অংশের একটি রাস্তার দৃশ্য। (গুগল ম্যাপস)

ফক্স 11 জানিয়েছে, একজন কর্মকর্তা আহত মহিলাকে সহায়তা করার সময়, আরও দুটি কুকুর হঠাৎ কাছের ব্রাশ থেকে চার্জ করে তাদের চার্জ করে, ফক্স 11 জানিয়েছে।

জবাবে, কর্মকর্তা দ্য এলএ টাইমসের মতে, একটি কুকুরের একটি কুকুরের গুলি চালানো, গুলি চালানো এবং হত্যা করেছিল, যা একটি পিট ষাঁড় ছিল।

একটি পিট ষাঁড় বাইরে চিত্রিত করা হয়। (ইস্টক)

আরেকটি শিকার, পরে 51 বছর বয়সী টিওডোরা মেন্ডোজা হিসাবে চিহ্নিত, প্রায় 30 গজ দূরে গুরুতর আহত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছিল, এটিও বিশ্বাস করা হয় যে একটি কুকুরের মোলিংয়ের কারণে এটি ঘটেছে। পরে তিনি স্থানীয় হাসপাতালে মারা যান, ফক্স 11 জানিয়েছে।

সান বার্নার্ডিনো অ্যানিমাল কন্ট্রোল – সান বার্নার্ডিনো পুলিশ বিভাগের পাশাপাশি কাজ করা – পার্ক থেকে মোট ১৪ টি কুকুরকে সরিয়ে দিয়েছে, এলএ টাইমস জানিয়েছে, পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে।

পুলিশ ইউনিটগুলি জরুরি অবস্থার দৃশ্যে সাড়া দেয়। (ফাইল ফটো গেট্টি ইমেজ)

কর্তৃপক্ষগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করে নি যে কতগুলি প্রাণী মুলিংগুলিতে জড়িত ছিল বা তারা কোথা থেকে এসেছে। ফক্স ১১ অনুসারে ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

সান বার্নার্ডিনো পুলিশ বিভাগ তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

সোফিয়া কমপটন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডিজিটাল প্রযোজনা সহকারী। সোফিয়া আগে ফিনান্স, শক্তি এবং পর্যটনকে কভার করে একটি ব্যবসায়িক প্রতিবেদক ছিল এবং একটি টিভি নিউজ প্রযোজক হিসাবে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি 2021 সালে মানোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

