সাপ্তাহিক পডকাস্ট চালু করার জন্য প্রাক্তন ডোগে সহযোগী কেটি মিলার
News

সাপ্তাহিক পডকাস্ট চালু করার জন্য প্রাক্তন ডোগে সহযোগী কেটি মিলার

তিনি বৃহস্পতিবার এক্স -তে ঘোষণা করেছিলেন, এলন মাস্কের সরকারী দক্ষতা বিভাগের জন্য কাজ করা এবং হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলারের সাথে বিয়ে করা রক্ষণশীল অপারেটিভ কেটি মিলার।

“কয়েক বছর ধরে আমি দেখেছি যে রক্ষণশীল মহিলাদের অনলাইনে জড়ো হওয়ার কোনও জায়গা নেই,” তিনি ঘোষণায় বলেছেন। “আমি সেই জায়গাটি তৈরি করতে চেয়েছিলাম, যেখানে আমাদের রাজনৈতিক বর্ণালী এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের সাথে সত্যিকারের, সৎ কথোপকথন রয়েছে।”

মিলার ডেজের শীর্ষস্থানীয় সহযোগী ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তিনি বিলিয়নেয়ারের পক্ষে সরাসরি কাজ করার জন্য সরকারকে ত্যাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তার ঘোষণায় পুরো সময় কাজ করার সময় “শেষ” করছেন।

তার পডকাস্ট সোমবার প্রচার করবে, তিনি বলেছিলেন।

তিনি বলেন, “তিন ছোট বাচ্চাদের মা, যারা স্বাস্থ্যকর খায়, জিমে যায়, পুরো সময় কাজ করে, আমি জানি আমার মতো মহিলাদের জন্য কোনও পডকাস্ট নেই।” “আশা করি আপনি আমার সাথে যোগ দেবেন।”

