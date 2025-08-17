সাবস্ক্রিপশনগুলি এখনই 40 শতাংশ ছাড়

আপনি যদি কিছু দক্ষতা অর্জন করতে চান বা নতুন শিখতে চান, মাস্টারক্লাস ঠিক এটি করার জন্য একটি ভাল উপায় সরবরাহ করে। স্ট্রিমিং পরিষেবাটিতে পেশাদার এবং বিশেষজ্ঞরা তাদের ক্ষেত্রগুলিতে শেখানো শত শত ক্লাস রয়েছে এবং এখন আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে 40 শতাংশ কমের জন্য সাবস্ক্রিপশন পেতে পারেন। সমস্ত মাস্টারক্লাসের সদস্যতার স্তরগুলি এখনই বিক্রি হচ্ছে, তাই আপনি প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে সাইন আপ করতে পারেন।
সাবস্ক্রিপশন সহ, আপনি জেমস প্যাটারসনের লেখা লেখার উপর একটি ক্লাস দেখতে পারেন, বা টমাস কেলারের কাছ থেকে রান্নার কৌশলগুলি শিখতে পারেন। আপনি যদি আপনার পরবর্তী পিকআপ বাস্কেটবল গেমটিতে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছেন তবে আপনি স্টেফ কারি থেকে শ্যুটিং, বল-হ্যান্ডলিং এবং স্কোর সম্পর্কে শিখতে পারেন। প্রতিটি শ্রেণিতে প্রায় 20 টি ভিডিও পাঠ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা গড়ে প্রায় 10 মিনিট দীর্ঘ, পাশাপাশি গভীরতর ওয়ার্কবুকও অন্তর্ভুক্ত করে।
মাস্টারক্লাস তার প্ল্যাটফর্মের জন্য কিছু মূল সিরিজ উত্পাদন শুরু করেছে। সিরিজ ব্যবসায় বিদ্রোহী কৌশলগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন সিইও হাঁটা দর্শকদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা তাদের শিল্পগুলিকে ব্যাহত করতে সহায়তা করে। একটি অধিকারী ত্বকের স্বাস্থ্য শীর্ষস্থানীয় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এবং একটি কসমেটিক কেমিস্ট হাঁটা দর্শকদের পরিষ্কার করার রুটিন এবং নির্দিষ্ট সৌন্দর্য পণ্যগুলির মাধ্যমে তাদের ত্বককে সুস্থ রাখার মাধ্যমে হাঁটা দর্শকদের।
এই ক্লাসগুলির মাধ্যমে আপনি যে দক্ষতা বা জীবনের পাঠগুলি শিখতে পারেন তা হ’ল মাস্টারক্লাস কেন আমাদের উপহার হিসাবে দিতে পারেন এমন সেরা সাবস্ক্রিপশনগুলির তালিকায় রয়েছে। আপনার প্রিয়জন যিনি ডিনার পার্টির হোস্ট করতে পছন্দ করেন তিনি গর্ডন রামসে থেকে কিছু টিপস ব্যবহার করতে পারেন।
মাস্টারক্লাসের জন্য তিনটি সাবস্ক্রিপশন স্তর রয়েছে যা প্রতিটি সময়ে তারা কতগুলি ডিভাইসকে অনুমতি দেয় এবং অফলাইন ভিডিওগুলি সমর্থিত কিনা তার মধ্যে প্রতিটি পৃথক পৃথক। স্ট্যান্ডার্ড সাবস্ক্রিপশন কেবল একটি ডিভাইসকে সমর্থন করে, যেখানে প্লাস সাবস্ক্রিপশন দুটি অনুমতি দেয়। এগুলি সাধারণত প্রতি মাসে যথাক্রমে 10 ডলার এবং 15 ডলার হয় এবং উভয়ই অফলাইন মোড সরবরাহ করে না। প্রিমিয়াম টিয়ার, যা প্রতি মাসে 20 ডলার নিয়মিত মূল্য বহন করে, ছয়টি পর্যন্ত ডিভাইস এবং ডাউনলোড করা ক্লাসগুলির জন্য অফলাইন মোডের বৈশিষ্ট্যগুলি দেয়।
তিনটি স্তরই 40 শতাংশ বিক্রয় বন্ধের অংশ, যা তাদের যথাক্রমে $ 6, $ 9 এবং 12 ডলারে চিহ্নিত করে। মাস্টারক্লাস বার্ষিক বিল, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে “মাসিক” মূল্য থেকে মোট গণনা করতে ভুলবেন না।
