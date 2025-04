সাবান কিংবদন্তি পোস্ট ক্রিপ্টিক ইনস্টাগ্রাম ক্লু হিসাবে বিগ এমারডেল স্টান্ট ‘নিশ্চিত’ সাবান

লিসা রিলে একটি ক্রিপ্টিক পোস্টে ম্যান্ডি ডিংলের জন্য নাটকটি টিজ করেছেন (ছবি: কেন ম্যাককে/আইটিভি/শাটারস্টক)

এমারডেল তারকা লিসা রিলে সাম্প্রতিক একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্টের সাথে আসন্ন দৃশ্যে একটি বড় স্টান্ট টিজ করেছেন।

ম্যান্ডি ডিংল অভিনেত্রী তার শরীরের দ্বিগুণের পাশে দাঁড়িয়ে সেটে নিজের একটি ছবি ভাগ করে নেওয়ার জন্য ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন।

উভয় মহিলা একটি চিতাবাঘের প্রিন্ট শীর্ষে নীল কোট পরেছিলেন – খুব ম্যান্ডি ডিংল – যখন তারা ক্যামেরায় শান্তির লক্ষণগুলি ধরেছিল।

তিনি পোস্টের পাশে লিখেছেন, ‘যেন একটি ম্যান্ডি ডিংল আজ সকালে ইমারডালে গ্রামে চিত্রগ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না … আপনি দু’জন পান,’ তিনি পোস্টের পাশে লিখেছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, ‘আমার সুদৃশ্য দেহের ডাবল অ্যাঞ্জেলার কাছে থ্যাঙ্কিউইউ, পরম প্রিয়তমা, “তিনি আরও যোগ করার আগে আরও যোগ করার আগে যে, পরের বার অ্যাঞ্জেলা ম্যান্ডির কাউবয় বুট পরতে হবে।

হ্যাশট্যাগগুলির মধ্যে, লিসা ‘স্টান্ট’ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করে কিছু পদক্ষেপের সামনে রেখেছিল।

Angela was quick to comment on the post, writing: ‘Thankyouuuuuu so much Lisa for all your support and gorgeousness. আসুন এটির মুখোমুখি হই .. এখানে কেবল একটি ম্যান্ডি ডিংল রয়েছে … আপনার সাথে এমন একটি কল্পিত দিন ”

লিসার চরিত্র ম্যান্ডি নাটকীয় পরিস্থিতিতে কোনও অপরিচিত নয়, স্টাইলিস্ট সম্প্রতি এলা ফোস্টার (পলা লেন) দ্বারা ছুরি পয়েন্টে জিম্মি করে রেখেছিলেন।

এলা প্রাক্তন লিয়াম কাভানাঘের (জনি ম্যাকফারসন) সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন এবং ম্যান্ডি যখন তাকে বাড়িতে ডেকে তুলতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এলা একটি ছুরি বের করে এবং তিনি না আসা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

এলা ফারস্টার নিফাইপয়েন্টে ম্যান্ডি ধরেছিলেন (ছবি: আইটিভি)

ম্যান্ডি ফেব্রুয়ারিতে মারাত্মক লিমো দুর্ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে খুব কমই হাতছাড়া করেছিলেন, যখন তিনি লিয়ামের সাথে সিট অদলবদল করেছিলেন যাতে তিনি চ্যাস ডিঙ্গলকে (লুসি পারজেটার) প্রস্তাব দিতে পারেন।

বরফ হ্রদে বিধ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে, ম্যান্ডির লিমো রাইডটি ভাই কেইন ডিংল (জেফ হর্ডলি) এবং কালেব মিলিগান (উইলিয়াম অ্যাশ) এর মধ্যে একটি নাটকীয় ঘুষিতে শেষ হয়েছিল।

অভিনেত্রী লিসার সাথে এই সপ্তাহে স্টান্ট ডাবল দরকার, ম্যান্ডির পক্ষে কী হতে পারে?

সে কি নিজেকে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে খুঁজে পাবে?

