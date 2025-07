সাবালেনকা উইম্বলডন সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য সিগেমুন্ডকে পেরিয়ে যায়

আরিয়ানা সাবালেনকা একটি সেট দ্বারা অনুসরণ করেছিলেন, তারপরে মঙ্গলবার সেন্টার কোর্টে 104 তম র‌্যাঙ্কড লরা সিগেমুন্ড 4-6, 6-2, 6-4-এ পরাজিত করে উইম্বলডন সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য শেষ তিনটি ম্যাচ ধরার আগে দু’বার তৃতীয় স্থানে ছিলেন।

গত অক্টোবরের পর থেকে প্রথম নং সাবালেনকা, অল ইংল্যান্ড ক্লাবে কোনও শিরোনাম ম্যাচে কখনও হয়নি, একমাত্র গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট যেখানে এটিই ছিল। তিনি দু’বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ইউএস ওপেন জিতেছিলেন এবং তিনি এই বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের (ম্যাডিসন কীগুলির কাছে হেরে) এবং ফ্রেঞ্চ ওপেন (কোকো গাফের কাছে হেরে) রানার আপ ছিলেন।

গাফের কাছে তার ক্ষতির এক মাস পরে – এই সময়ে তিনি 70০ টি অপ্রত্যাশিত ত্রুটি করেছিলেন – সাবালেনকা জানতেন যে তার আবেগগুলি পরীক্ষা করে রাখা এবং তার স্ট্রোকগুলি সোজা করার দরকার ছিল।

সাবালেনকা বলেছিলেন, “আমি মনে করি যে ফ্রেঞ্চ ওপেনে এই পাঠটি না শিখলে আমি এই ম্যাচটি হারাতে পারতাম তার একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে।” “কিছু মুহুর্তের মধ্যে আমি কেবল … নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, ‘আসুন, এটি উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনাল, আপনি হাল ছাড়তে পারবেন না, আপনি আবেগগুলি কেবল আপনাকে দখল করতে এবং অন্য একটি ম্যাচ হারাতে দিতে পারবেন না।”

২০২১ এবং ২০২৩ সালে উইম্বলডনে সেমিফাইনালে ২ 27 বছর বয়সী বেলারুশিয়ান হেরে গেছেন। বৃহস্পতিবার সাবালেনকা ১৩ নম্বরের বীজ আমন্ডা আনিসিমোভার বিপক্ষে এই রাউন্ডে তৃতীয় সুযোগ পাবে, কারণ তিনি চারটি প্রধান টুর্নামেন্টে ফাইনালে পৌঁছানোর একমাত্র সক্রিয় মহিলা হিসাবে ভেনাস উইলিয়ামসে যোগ দিতে দেখছেন।

মঙ্গলবার অবধি এই বছরের গ্রাস-কোর্ট মেজর ভ্রমণে সাবালেনকা কোনও সেট ফেলেছিলেন না-তবে তিনি এমন কোনও প্রতিপক্ষেরও মুখোমুখি হননি যার স্টাইলটি 37 বছর বয়সী সিগেমুন্ডের মতো অপ্রচলিত হিসাবে।

জার্মান, যিনি গত সপ্তাহে No. নম্বরের কীগুলি সরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কোয়ার্টার ফাইনালের সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা, পাশাপাশি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কম শিরোনাম (দুটি) রয়েছে।

তিনি সেখানে 2-5-র ক্যারিয়ারের রেকর্ড নিয়ে উইম্বলডনে পৌঁছেছিলেন এবং ২০২৫ সালে ট্যুরে ৪-৯ নম্বর নিয়ে এসেছিলেন। তিনি খোলা যুগে প্রথমবারের প্রথমবারের প্রধান সেমিফাইনালিস্ট হওয়ার জন্য বিড করছিলেন।

সিগেমুন্ডের তার শটগুলির গভীরতা, গতি, কোণ এবং স্পিনগুলি পরিবর্তন করার ক্ষমতা সাবালেনকা, বিশেষত চূড়ান্ত সেটে হতাশ করেছে।

সাবালেনকা বলেছিলেন, “এটি একটি বিরক্তিকর গেমের মতো নয় It’s এটি একটি স্মার্ট খেলা। তিনি সত্যই সবাইকে তার বিরুদ্ধে কাজ করছেন,” “আপনি জানেন যে আপনাকে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য কাজ করতে হবে। আপনি যদি বড় হিটার হন তবে আপনি বড় সার্ভার কিনা তা বিবেচ্য নয় You আপনাকে কাজ করতে হবে You আপনাকে দৌড়াতে হবে And এবং আপনাকে জয় অর্জন করতে হবে।”

তার ভুলগুলি মাউন্ট করার সাথে সাথে তিনি একটি কুইজিকাল অভিব্যক্তি দিয়ে তার বাক্সটির দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিতেন। একটি সংক্ষিপ্ত বল থেকে একটি ফোরহ্যান্ড মিস করার পরে, তিনি জালের কাছে ঘাসের উপর হাঁটু গেড়েছিলেন।

বিকেলের ষষ্ঠবারের মতো সাবালেনকা ভেঙে দেওয়ার পরে, সিগেমুন্ড ফাইনাল সেটে ৫-৩ ব্যবধানে লিড নেওয়ার সুযোগের জন্য ৪০-৩০ পরিবেশন করছিলেন। তবে সাবালেনকা তার ম্যাচ-শেষের রানটি খোলার জন্য ডানদিকে ফিরে এসেছিলেন যার মধ্যে চূড়ান্ত 16 পয়েন্টের 12 টি জিতেছে 2 ঘন্টা এবং 54 মিনিটের প্রতিযোগিতাটি বন্ধ করতে-এই বছরের মহিলা টুর্নামেন্টের তৃতীয় দীর্ঘতম।

মেজর কিউএফএস* এ সেরা জয়ের শতাংশ খেলোয়াড় পিসিটি উইন ডাব্লুএল ক্রিস এভার্ট .963 52-2 আরিয়ানা সাবালেনকা .923 12-1 জাস্টিন হেনিন .895 17-2 স্টিফি গ্রাফ .881 37-5 *ওপেন যুগে মহিলা, ন্যূনতম। 5 ম্যাচ – ইএসপিএন গবেষণা

“তিনি আমাকে অনেক ধাক্কা দিয়েছেন, এবং সত্যই প্রথম সেটটির পরে আমি কেবল আমার বাক্সের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ‘ছেলেরা, আমি টিকিট বইয়ের মতো বলতে চাইছি, আপনি জানেন – আমি মনে করি আমরা এই সুন্দর শহর, দেশ, জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি,” সাবালেনকা বলেছিলেন। “তবে বাহ তিনি একটি অবিশ্বাস্য টুর্নামেন্ট, একটি অবিশ্বাস্য ম্যাচ খেলেন এবং আমি এখনই জয়ের সাথে খুব খুশি।”

2022 সাল থেকে, উদ্বোধনী সেটটি হারানোর পরে সাবালেনকা মেজরগুলিতে 11-3; তার আগে, তিনি 2-13 ছিলেন।

সাবালেনকা মেজর কোয়ার্টার ফাইনালে 12-1 এ উন্নীত হয়েছে, গত বছরের মিররা আন্দ্রেভার বিপক্ষে ফরাসি ওপেনের একমাত্র পরাজয় এসেছিল। ক্রিস এভার্টের পরে খোলা যুগে যে কোনও মহিলার দ্বারা এটি দ্বিতীয় সেরা বিজয়ী শতাংশ।

সাবালেনকা সোজা সেটে ফ্রেঞ্চ ওপেনে ১ 16 ম্যাচের রাউন্ড জয়ের পরে সাবালেনকা এবং আনিসিমোভার হয়ে মেজর -এ এটি দ্বিতীয় সোজা সভা হবে।

অনিসিমোভা তাদের মাথা থেকে মাথা সভাগুলিতে একটি 5-3 প্রান্ত ধারণ করে-ট্যুর স্তরে সাবালেনকার উপরে আরও বেশি জয়যুক্ত একমাত্র খেলোয়াড় হলেন আইজিএ সোয়েটেক (8) এবং গাফ (6)-যদিও তারা কখনও ঘাসে খেলেনি।

সাবালেনকা বলেছিলেন, “আমি অবশ্যই মনে করি এই পৃষ্ঠটি তার খেলাটি সত্যিই ভাল করে তোলে।” “সে কারণেই সে এতক্ষণ ভাল খেলছে।”

ইএসপিএন রিসার্চ, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এবং রয়টার্স এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।