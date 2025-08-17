সাভাদকুহ/ কপিরাইট স্কাউটগুলিতে রাইস হারভেস্ট উদ্যোগ – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর সংবাদদাতার মতে, সোমবার সন্ধ্যায় সাভাদকুহের জিহাদ কৃষি জিহাদের পরিচালক মোহাম্মদ আলী সোলাইমানি বলেছেন, ধানের ক্ষেত্রগুলিতে সফরের পাশে, নগরীর ধানের ক্ষেত্রের অঞ্চলটি 2 হেক্টর এবং হারভেস্ট মৌসুমের শেষের দিকে ২ হাজার টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এই অঞ্চলের কৃষকরা এখন কঠোর শস্যের পরে প্রচুর প্রচেষ্টা নিয়ে তাদের ফসল সংগ্রহ করছেন এবং পরিকল্পনাগুলি নিয়ে আমরা উত্পাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখতে আশা করি।”
সোলাইণি বলেছেন: এই অঞ্চলের ধানের ক্ষেত্রগুলি কৃষকদের সেবা করতে প্রস্তুত এবং প্রতিকৃতি সাবটাইটেল তারা তাদের পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য এই ইউনিটগুলিকে উল্লেখ করতে পারে।
সাভাদকুহ কৃষির পরিচালক জিহাদ জোর দিয়েছিলেন: শালিকোবিসকে ধান উৎপাদনের পরিপূরক রিং হিসাবে সমর্থন করা বিশেষ গুরুত্ব দেয়, কারণ কৃষকদের সমর্থন করার সময় এই ইউনিটগুলির ধারাবাহিকতা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান এবং উত্পাদন স্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করবে।
তিনি নগরীতে কৃষি অবকাঠামো বিকাশের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন: জল সম্পদের উত্পাদনশীলতা উন্নত করা, উচ্চ -মানের চাষ ব্যবহার করে, মানক ইনপুট সরবরাহ করা এবং বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা উত্পাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের জীবিকা প্রচারের সুযোগ সরবরাহ করতে পারে।