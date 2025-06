এটি সম্পর্কে রিপোর্ট সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এর সংক্ষিপ্তসারটিতে 08:00 হিসাবে।

“নির্দিষ্ট তথ্য অনুসারে, গতকাল শত্রু ১১৯ টি পরিচালিত বিমান চলাচলকারী বোমা ফেলে 67 67 বিমানের আঘাত হানে। এ ছাড়া, তিনি রকেট লঞ্চারদের 54 – সহ 4536 গোলা তৈরি করেছিলেন এবং 2574 ড্রোন -ক্যামিকাদজেজকে পরাজিত করার জন্য আকর্ষণ করেছিলেন,”

তারা আরও যোগ করেছেন যে গত দিনের বিমান চলাকালীন, ক্ষেপণাস্ত্র সেনা এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর আর্টিলারি কর্মী, অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম এবং একটি শত্রু পরিচালন পয়েন্টের ঘনত্বের 16 টি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল।

মূল দিকনির্দেশের পরিস্থিতি

চালু উত্তর স্লোবোজানস্কি এবং কুরস্ক শেষ দিনের দিকনির্দেশগুলি ইউক্রেনীয় সৈন্যরা আক্রমণকারীদের ২৮ টি আক্রমণকে ফিরিয়ে দেয়। শত্রু নয়টি পরিচালিত বিমান চালনা বোমা ব্যবহার করে ছয়টি বিমান চালনাও করেছে এবং ২3৩ টি শেলিং চালিয়েছিল, যার মধ্যে চারটি রকেট লঞ্চার থেকে এসেছিল।

চালু দক্ষিণ স্লোবোজানস্কি শত্রু হাইলিবোক, জিবিন, ভোভচানস্ক, ক্র্যাসনে ফার্স্ট, কামায়ঙ্কা, কিন্ডারশিবকা, মালা শাপকিভকার বসতিগুলির নিকটে আমাদের ইউনিটের অবস্থানগুলিতে 13 বার ঝড়েছিল।

চালু কুপায়ানস্কি গতকাল আক্রমণকারীদের নয়টি হামলার দিকনির্দেশনা হয়েছিল। আমাদের ডিফেন্ডাররা গোলুবিবকা, কিন্ড্রাশিভকা, স্টেপ্প নোভোসেলিভকা, গ্রিন গ্রোভ এবং পেট্রোপাভ্লিভকা এবং নতুন রাউন্ডের দিকনির্দেশে শত্রুর আক্রমণমূলক ক্রিয়াকলাপকে প্রতিফলিত করে।

চালু লিমান শত্রু 18 বার দিক আক্রমণ করেছিল। তিনি গ্রেকিভকার বসতিগুলির নিকটে আমাদের প্রতিরক্ষা, একটি নতুন শান্তি, একটি বিরল এবং ওলজিভকা, মধ্য, ওয়েলস, দ্য গ্রিন ভ্যালি, টর্নস্কির দিকনির্দেশে আমাদের প্রতিরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

চালু সেভারস্কি শত্রুরা অবকাশ এবং ফেডোরোভকায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি প্রচেষ্টা করেছিল।

চালু ক্রেমেটরস্ক আক্রমণকারীরা মার্কোভা, হোয়াইট মাউন্টেন এবং বোন্ডারের দিকে পাঁচবার আক্রমণ করা হয়েছিল।

চালু টরেটস্কি শত্রুরা টরেটস্ক, ডাচনি, শেরবিনোভকা, আলেকজান্ডার-কালিনভ, দিলিয়িভকা, রোমানিভকা, ইয়াবলুনোভকা এবং রুসায়না ইয়ার কাছে 23 টি আক্রমণ করেছিল।

চালু পোকরভস্কি The direction of our defenders stopped 56 assault actions of the aggressor in the areas of settlements of Poltavka, Malynivka, Shevchenko First, Mirny, Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Novomykolaivka, Kotlyarivka, Mirnograd, Novosergiyivka, Lucky, Oleksiivka.

চালু নভোপাভ্লোভস্কি শত্রু জনবসতি তারকা, ইয়াল্টা, জাপোরিজিয়া, রিচটিয়ার, ফেদরিভকা, কোমার, ওড্রাদনে, মির্নে, শেভচেনকো, সবুজ ক্ষেত্র এবং ভোসক্রেসেনকো -র দিকে 25 টি আক্রমণ করেছিল।

চালু ডিনিপার আক্রমণকারী আক্রমণাত্মক বিষয়ে পাঁচটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল এবং পিছু হটেছে।

চালু Gulyaypil এবং ওরিখিভস্কি শত্রু আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের দিকনির্দেশ গ্রহণ করেনি।

চালু ভোলিন এবং পলিস্যা শত্রুদের আক্রমণাত্মক দল গঠনের লক্ষণগুলির দিকনির্দেশগুলি প্রকাশ করা হয়নি।