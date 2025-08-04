সামারস্লাম 2025: নাওমি মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রেখেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রিয়া রিপলি এবং আইয়ো স্কাই ডাব্লুডাব্লুইউর ইউনিভার্সের অ্যাড্রেনালাইন পাম্পিং পেয়েছিল যখন তারা এপ্রিল মাসে বিয়ানকা বেলেয়ারকে নিয়ে এপ্রিল মাসে দুটি রেসলম্যানিয়া ৪১ -এর দিকে যাত্রা করেছিল।
রবিবার রাতে তিনজন মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এই তিনজন মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য অনুরোধ করায় এটি এনজে -র মেটলাইফ স্টেডিয়ামে সামারস্লামের দু’টি শুরু করার জন্য নওমির সাথে আলাদা ছিল না
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
জুলাইয়ে রিপ্লে এবং স্কাইয়ের মধ্যে শিরোপা ম্যাচের সময় ব্যাংক চুক্তিতে তার অর্থ নগদ করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নওমী ম্যাচে এসেছিলেন। মুহুর্তটি সামারস্লামে ট্রিপল-হুমকি ম্যাচের পথ প্রশস্ত করেছে।
এবং ভক্তরা সুবিধাগুলি পেয়েছে।
নাওমি দীর্ঘদিন ধরে লকার রুমকে “সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার” জন্য সতর্ক করেছিলেন এবং মন্ত্রটি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে নিয়ে গিয়েছিল কারণ তিনি যে কোনও পদোন্নতি থেকে শীর্ষস্থানীয় দু’জন কুস্তিগীর থেকে দূরে চুরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
নাওমী শুরুতে রিপলি এবং আকাশের কোনও অংশ না চাইতেন না, তবে একবার তিনি চলে গেলে ম্যাচটি শুরু করার জন্য তিনি পুরো নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। দুর্ঘটনার বুটের সাথে স্কাইকে হিট করে রিপ্লে নাওমির সুবিধা নিতে এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠার জন্য মঞ্চ সেট করে। এমনকি তিনি রিপলির আঙুলের উপরে চম্পট করেছিলেন।
এটি খুব বেশি দিন স্থায়ী হবে না। রিপলি এবং স্কাই তাদের সামান্য প্রতিশোধ নিতে এবং নাওমিকে ম্যাচ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তারপরে, আকাশটি রিপলিকে চোখের সামনে ফেলল। স্কাই উচ্চ উড়ন্ত অ্যাক্রোব্যাটিক্স দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রিপলির পাওয়ার হাউস মর্যাদা তাকে উপরের হাত দিয়েছে।
সামারস্লাম নাইট 1 শেঠ শেঠ রোলিন্স নগদ ইন সরবরাহ করে
ম্যাচটি কিছুটা পুনরায় সেট করার জন্য এটি একটি পয়জনরানা ছিল। নাওমি একটি পিনের প্রচেষ্টা ভেঙেছিল এবং রেজারের প্রান্ত এবং একটি পাওয়ারবম্ব দিয়ে স্কাইতে আঘাত করতে পাকা হয়ে উঠল। নাওমি পিনের প্রচেষ্টা ভেঙেছে।
নাওমি এবং রিপলি যুদ্ধের বাইরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে স্কাই একটি মহিমান্বিত স্প্রিংবোর্ড মুনসোল্টকে আঘাত করে এবং তার বিরোধীদের বের করে নিয়েছিল। স্কাই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে গতি পেয়েছিল।
তিনটি প্রতিযোগী তাদের সমস্ত কিছু দিয়েছিল এবং অবসন্ন মুহুর্তগুলিতে, নওমী আকাশকে বের করে নিল এবং রিপ্লে নওমিকে হেডব্যাট এবং একটি রিপটিড দিয়ে অবাক করে দিয়েছিল। রিপলি যেমন নাওমিকে পিন করতে যাচ্ছিল, স্লি চেষ্টাটি ভেঙে দিয়েছে।
রিপলি এবং নাওমি আবারও রিংয়ের বাইরে গেল। রিপলি একটি কামানবলের সাথে নওমিকে আঘাত করেছিল এবং আকাশের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য রিংয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। যাইহোক, স্কাই রিপলির উপর দিয়ে উল্টে একটি সূর্যাস্তের ফ্লিপ পাওয়ারবম্বকে নাওমিতে আঘাত করে।
আকাশের সাথে রিংয়ে ফিরে আসার সাথে সাথে রিপলি পুনরায় ফোকাস করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি শীর্ষ দড়ি থেকে একটি রিপটিড দিয়ে আকাশে আঘাত করেছিলেন। তিনি আকাশকে পিন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নাওমি রিংয়ে ফিরে এসে পিনের জন্য রিপলিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি রিপলির আঁটসাঁট পোশাক ধরেছিলেন এবং 1-2-3 পিনফল পেয়েছিলেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
রিপলি অভিযোগ করেছিলেন যে নওমি তার আঁটসাঁট পোশাকগুলি ধরেছে তবে কোনও লাভ হয়নি। আকাশে বেদনায় কব্জি।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজ এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।