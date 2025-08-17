আলাস্কায়, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একটি লাল কার্পেটে হাঁটলেন, হাত নাড়লেন এবং তার আমেরিকান সমকক্ষের সাথে হাসি বিনিময় করলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের সম্পর্কের প্রশংসা করে শীর্ষ সম্মেলনটি শেষ করেছিলেন এবং রাশিয়াকে “বিশ্বের একটি বড় শক্তি … নং 2” বলে অভিহিত করেছেন, যদিও তারা স্বীকার করেছেন যে তারা ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তিতে পৌঁছায়নি।
শনিবার সকালে মস্কোর সময়, ট্রাম্প শান্তির দিকে পদক্ষেপ হিসাবে যুদ্ধবিরতি ধারণাটি ত্যাগ করেছিলেন বলে মনে হয়েছিল-এমন কিছু যা তিনি এবং ইউক্রেন কয়েক মাস ধরে চাপ দিয়েছিলেন-যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি পূর্ণাঙ্গ “শান্তি চুক্তি” অনুসরণ করার পক্ষে, দীর্ঘকালীন ক্রেমলিনের অবস্থানের প্রতিধ্বনিত। অব্যাহত শত্রুতাগুলির জন্য তিনি মস্কোর বিরুদ্ধে যে “গুরুতর পরিণতি” হুমকি দিয়েছিলেন তা কোথাও দৃষ্টিতে নেই। ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে, রাশিয়ান সেনারা আস্তে আস্তে তাদের পাশে সময় নিয়ে গ্রেড হয়ে গেছে।
তড়িঘড়ি সাজানো আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন “মিঃ ট্রাম্পের জন্য কিছুই তৈরি করেনি এবং মিঃ পুতিনকে যা খুঁজছিলেন তার বেশিরভাগই দিয়েছিলেন,” রাশিয়ার প্রাক্তন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লরি ব্রিস্টো বলেছেন।
শীর্ষ সম্মেলন
পুতিনের আলাস্কা সফরটি 10 বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এবং 2022 সালে ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে একটি পশ্চিমা দেশে তাঁর প্রথম ছিল এবং শীতল যুদ্ধের পর থেকে মার্কিন-রাশিয়ার সম্পর্ককে সর্বনিম্ন পয়েন্টে ডুবিয়ে রেখেছিল। পঙ্গু নিষেধাজ্ঞাগুলি বিশ্বব্যাপী মঞ্চে রাশিয়াকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সহ অনুসরণ করেছিল।
২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে পুতিনের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, তার বিদেশী ভ্রমণে ছায়া এবং অন্যান্য বিশ্বের নেতাদের সাথে যোগাযোগের ছায়া ফেলেছিল।
ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসা সমস্ত কিছু উত্সাহিত করতে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি পুতিনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর জন্য হাততালি দিয়ে, একটি লাল গালিচায় মার্কিন যুদ্ধবন্দরগুলি বিশ্ব দেখানোর সাথে সাথে ওভারহেড উড়েছিল।
ওভারফ্লাইট উভয়ই ছিল “ক্ষমতার একটি শো” এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ক্রেমলিন নেতার কাছে স্বাগত জানানো, “একটি বন্ধুকে দেখানো হয়েছে,” অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল পিয়ার ডি জং, দু’জন ফরাসী রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন সহযোগী এবং “লর্ড অফ ওয়ার” এর লেখক। “
রাশিয়ান কর্মকর্তারা এবং মিডিয়া আলাস্কায় প্রাপ্ত আড়ম্বরপূর্ণ ভরা অভ্যর্থনা পুতিনের চিত্রগুলিতে প্রকাশ করেছিল, যা ক্রেমলিনপন্থী ট্যাবলয়েড কমসোমলস্কায়া প্রভদা “চূড়ান্ত শ্রদ্ধা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি সভাটিকে পুতিনের জন্য একটি “বিশাল কূটনৈতিক বিজয়” বলে অভিহিত করেছে, যার বাহিনীর আরও আঞ্চলিক লাভ করার সময় থাকবে।
সংবর্ধনা রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির মার্চের সাথে একেবারে বিপরীত ওভাল অফিসে যানযেখানে ট্রাম্প তাকে “দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে” আচরণ করেছিলেন, “জার্মান সংসদের সদস্য রডেরিচ কিসওয়েটার বলেছিলেন।
ব্রিস্টো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, পুতিন দু’জন বিশ্বব্যাপী নেতাদের একজন হিসাবে বিশ্ব মঞ্চে ফিরে এসেছেন এবং ট্রাম্পের “সর্বনিম্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিলেন না”, যিনি আইসিসির কাছ থেকে পুতিনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা উপেক্ষা করেছিলেন, ব্রিস্টো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন।
পুতিনের জন্য, ‘মিশন সম্পন্ন’
পুতিন “যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার উপর যে কোনও চাপ থামানোর মূল লক্ষ্য নিয়ে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে এসেছিলেন,” লন্ডন ভিত্তিক রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার পরিচালক নীল মেলভিন বলেছেন। “তিনি সামিটের ফলাফলটিকে মিশন সম্পন্ন হিসাবে বিবেচনা করবেন।”
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিয়েছেন, ইউক্রেন এবং এর সহযোগীরা যে কোনও শান্তির আলোচনার জন্য পূর্বশর্ত ছিল এবং তার মিত্রদের সমর্থন ও জোর দিয়েছিল। ক্রেমলিন পিছনে ঠেলে দিয়েছে, তবে যুক্তি দিয়ে যে এটি কোনও অস্থায়ী যুদ্ধে আগ্রহী নয় -কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী শান্তি চুক্তিতে।
মস্কোর শান্তির জন্য এখনও পর্যন্ত সরকারী দাবী কিয়েভের পক্ষে ননস্টার্টার থেকে যায়: এটি ইউক্রেন চায় যে চারটি অঞ্চলকে রাশিয়া কেবল আংশিকভাবে দখল করে, ক্রিমিয়ান উপদ্বীপের সাথে, অবৈধভাবে ২০১৪ সালে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইউক্রেনকেও ন্যাটোতে যোগদানের জন্য এবং তার সামরিক সঙ্কুচিত করার জন্য তার বিডকে ত্যাগ করতে হবে, ক্রেমলিন বলেছে।
আলাস্কার পরে, ট্রাম্প যুদ্ধবিরতিতে ক্রেমলিনের অবস্থানের প্রতিধ্বনি হিসাবে উপস্থিত হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলার পরে, “রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে না এমন সমস্ত উপায় দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল,” এটি একটি শান্তির সাথে অবসান ঘটবে না, “এটি কোনওভাবেই নির্ধারিত হয়েছিল,” এটি কোনওভাবেই নির্ধারিত হয়েছিল, “এটি কোনওভাবেই নির্ধারিত হয়েছিল,” এটি একটি শান্তি, “এর সাথে নির্ধারিত ছিল,”
ট্রাম্পের আহ্বানের পরে এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় নেতারা শান্তি চুক্তি যুদ্ধবিরতি থেকে পছন্দনীয় কিনা তা সম্বোধন করেননি।
একটি সময়সীমা ট্রাম্প ক্রেমলিনকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বা তার তেল রফতানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার এক সপ্তাহ পরে এই শীর্ষ সম্মেলনটি ঘটেছিল।
ট্রাম্প ইতিমধ্যে ভারতে এই শুল্ক আরোপ করেছিলেন এবং অন্যদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে, রাশিয়ার রাজস্ব “সম্ভবত খুব খারাপভাবে এবং খুব দ্রুত প্রভাবিত হবে,” ম্যাক্রো-অ্যাডভাইজারি লিমিটেডের পরামর্শদাতার প্রধান নির্বাহী ক্রিস ওয়েফার বলেছেন।
আলাস্কার আগের দিনগুলিতে, ট্রাম্পও যদি পুতিন যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি না হন তবে অনির্দিষ্ট “খুব মারাত্মক পরিণতি” হুমকি দিয়েছিলেন। তবে এই পরিণতিগুলি বাস্তবায়িত হবে কিনা তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ফক্স নিউজ চ্যানেলের সাথে গ্রীষ্ম-পরবর্তী একটি সাক্ষাত্কারে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেছিলেন যে “এখনই সে সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার নেই” এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি “দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ বা অন্য কিছুতে” এই ধারণাটি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।
ইউক্রেনের উপর আরও চাপ
শীর্ষ সম্মেলনের পরে এক বিবৃতিতে পুতিন দাবি করেছিলেন যে এই দুই নেতা ইউক্রেনের উপর একটি “বোঝাপড়া” চাপিয়েছিলেন এবং ইউরোপকে সতর্ক করেছিলেন যে “নবজাতক অগ্রগতি টর্পেডো” নয়। তবে ট্রাম্প বলেছিলেন, “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
তার ফক্স সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে জেলেনস্কিয়কে “এটি সম্পন্ন করার জন্য” এগিয়ে যেতে পারে, তবে তিনি বলেছিলেন যে ইউরোপীয় দেশগুলির কাছ থেকে কিছুটা জড়িতও থাকবে।
জেলেনস্কি সোমবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করবেন। উভয়ই পুতিনের সাথে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা বাড়িয়েছিল, তবে ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ বলেছেন যে এটি আলাস্কায় আলোচনা করা হয়নি। ক্রেমলিন দীর্ঘদিন ধরে ধরে রেখেছে যে পুতিন কেবল শান্তির আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে জেলেনস্কির সাথে দেখা করবেন।
কার্নেগি রাশিয়া এবং ইউরেশিয়া সেন্টারের টাটিয়ানা স্ট্যানোভায়া এক্স -তে লিখেছেন, “ট্রাম্প এখন কিয়েভ এবং ইউরোপের প্রতি দায়বদ্ধতা বদল করছেন বলে মনে হচ্ছে,”
প্রথম প্রশাসনের সময় ট্রাম্পের কাছে রাশিয়ার সিনিয়র উপদেষ্টা ফিয়ানা হিল এপিকে বলেছেন যে তিনি তার ম্যাচটি পূরণ করেছেন কারণ “পুতিন অনেক বড় বুলি।”
ট্রাম্প “রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটি বড় রিয়েল এস্টেট চুক্তির আলোচক হতে চান,” তিনি বলেছিলেন, তবে তাঁর মনে তিনি কেবল একদিকে “সত্যিকারের চাপ প্রয়োগ করতে পারেন” – কিয়েভ।
হিল বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্প জেলেনস্কিয়কে বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে “আপনাকে সত্যিই একটি চুক্তি করতে হবে” কারণ ট্রাম্প তার প্লেট থেকে বিরোধ চান এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির উপর চাপ চাপানোর জন্য প্রস্তুত নন।
সামিট ভেন্যু এবং এর পটভূমি থেকে দূরে “শান্তি অনুসরণ করা” বলে রাশিয়া ইউক্রেনকে বোমা মারতে এবং 600০০ মাইলেরও বেশি (১,০০০ কিলোমিটার) ফ্রন্টে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।
রাশিয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং রাতারাতি 85 টি ড্রোন গুলি চালিয়েছিল। এর বিমান বাহিনী জানিয়েছে, ইউক্রেন 61১ টি ড্রোনকে গুলি করেছে বা বাধা দিয়েছে। সুমি, ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক, ডোনেটস্ক এবং চের্নিহিবের সামনের-লাইন অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ করা হয়েছিল।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে তারা ডনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে ভোরোন সহ ডোনেটস্ক অঞ্চলের কোলোডায়াজী গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। ইউক্রেন দাবিতে কোনও মন্তব্য করেনি। রাশিয়ান বাহিনী ডোনেটস্ক অঞ্চলের পোকরভস্ক এবং কোস্টিয়ান্টিনিভকার দুর্গে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যা মস্কো 2022 সালে অবৈধভাবে সংযুক্ত হয়েছিল তবে এখনও কেবল আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ব্রিস্টো বলেছিলেন, “মিঃ পুতিন যদি পুরোপুরি নিশ্চিত না হন যে তিনি সামরিকভাবে জিততে পারবেন না, লড়াইটি থামবে না,” প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ব্রিস্টো বলেছিলেন। “এটি অ্যাঙ্করেজ সামিট থেকে বড় টেকওয়ে।”
প্যারিসের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক জন লিসেস্টার এবং লন্ডনের এলিস মর্টন এবং প্যান পাইলাস অবদান রেখেছিলেন।