সারা বাহমানিয়ার চীনা ওয়ার্ল্ড গেমসের স্বর্ণপদক পৌঁছেছেন

ইরানের 5 কেজি কারাতে চেংডো ওয়ার্ল্ড গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছে।
আইএসএনএর মতে, ওয়ার্ল্ড গেমসে ইরান স্পোর্টস কারওয়ানের পতাকা সারা বাহমানিয়ার, চীনের চাংদু এবং কারাতে কাটি, ইরানের প্রথম স্বর্ণপদক জিতেছে, তার সমস্ত প্রতিযোগীদের পরাজিত করেছিল।
বাহমনার রেফারি (হান্তি) তবে ক্রোয়েশিয়ার গার্ডলির বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে গ্রুপ পর্বে জিতেছে। তিনি দ্বিতীয় সংগ্রামে কানাডাকেও পরাজিত করেছিলেন।
তৃতীয় ম্যাচে বাহমনার ইতালি থেকে ইটালি এগারো থেকে তিনটি “আর্মেনিয়া প্রেডো” পরাজিত করে সেমিফাইনালে গিয়েছিলেন এবং এই পর্যায়ে তিনি আলজেরিয়া থেকে আলজেরিয়ার চার -থ্রি -থ্রি “সেলিয়া ওউইকেন” পরাজিত করেছিলেন। রেফারি (হান্তি) এর সাথে ড্র জয়ের পরে এবং স্বর্ণপদক ঝুলিয়ে দেওয়ার পরে কাজাখস্তানের “মোল্দির জাঙ্গিরবাই” এর বিপক্ষে বাহমীরকে চূড়ান্ত বিজয়ী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল।
এছাড়াও, মহিলা একক কাটাতে ইরানের প্রতিনিধি ফাতেমেহ সাদেঘিও পদক এবং চতুর্থ জিততে ব্যর্থ হন। সাদেঘি ওয়ার্ল্ড গেমসে গ্রুপে ছিলেন। সেমি -ফাইনালে গ্রুপ পর্ব থেকে আরোহণের পরে, তিনি ফলাফলটি হেরে স্ট্যান্ডিংয়ে চলে গেলেন, তবে তার হাত পদকটিতে পৌঁছে চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছে।