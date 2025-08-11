You are Here
সারি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে এমারডালে দাতব্য এবং ম্যাকের জন্য শেষ ‘সিল’ সাবান
News

সারি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে এমারডালে দাতব্য এবং ম্যাকের জন্য শেষ ‘সিল’ সাবান

দাতব্য এবং ম্যাকের সাথে জ্যাকবস ভাঁজগুলিতে একটি কথোপকথন রয়েছে
লাইন শেষ? (ছবি: আইটিভি)

কেউ বলতে পারেন যে এই লেখাটি এমারডেলের ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) এবং দাতব্য ডিংলের (এমা অ্যাটকিন্স) বিয়ের জন্য প্রাচীরের উপরে রয়েছে যখন থেকেই তিনি তার নাতনী বাচ্চাকে বহন করতে রাজি হন।

সারোগেসি কাহিনীর শুরুতে ম্যাক খুব স্পষ্ট ছিল যে তিনি দাতব্য সংস্থা সারোগেট খেলতে চান না।

কিন্তু প্রচুর সংবেদনশীল ব্ল্যাকমেল এবং সারা সুগডেনের (কেটি হিল) এর প্রতি তার অনুভূতিগুলি উপেক্ষা করার পরে, তিনি ফাটল দিয়ে এটিকে তাঁর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। পরে তিনি মাইরা ডিংলকে (নাটালি জে রব) স্বীকার করেছেন যে তিনি কেবল হ্যাঁ বলেছিলেন যে এটির সফল হওয়ার সম্ভাবনা এত কম ছিল।

ম্যাককে পরে ভ্রূণ স্থানান্তর করার পরে তার কথাগুলি খেতে হয়েছিল এবং দেখে মনে হয়েছিল সবকিছু এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু তারপরে ধ্বংসযজ্ঞ হিট – ম্যাক চ্যারিটি (এমা অ্যাটকিন্স) কে হাঁটতে যেতে রাজি করেছিলেন, যেখানে তিনি পিছলে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, দুর্ঘটনাক্রমে ভ্রূণটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ম্যাক বোকামির সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি গোপনে সন্তুষ্ট ছিলেন, যার ফলে দাতব্য সংস্থা তাকে বের করে দেয়।

দাতব্য এমমারডালে বারের পিছনে ম্যাকের সাথে কথা বলে
দম্পতির পক্ষে চ্যারিটি সারার বাচ্চা বহন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই বিষয়গুলি ভাল হয়নি (ছবি: আইটিভি)
দাতব্য কিশ
দাতব্য গত সপ্তাহে মাতাল হয়ে ভেনেসাকে চুম্বন করেছে (ছবি: আইটিভি)

ম্যাককে দ্বিতীয়বারের মতো সম্মতি জানাতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা দাতব্য সংস্থাটি গর্ভবতী হতে দেখেছিল এবং এখন ম্যাক সত্যই তার স্ত্রীকে হারানোর সবচেয়ে বড় ভয়ের মুখোমুখি করছে।

এবং তবুও দাতব্য সংস্থা এখনও তার প্রয়োজনগুলি উপেক্ষা করছে। তিনি চান যে তারা একসাথে সময় কাটান, তবে তিনি সমস্ত কিছু নিয়ে খুব বিভ্রান্ত হন। প্রত্যাখ্যান বোধ করে, ম্যাক তার দুঃখকে একা ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য পাবের দিকে রওনা দিল।

রস বার্টন (মাইকেল পারর) তাকে খুঁজে পান এবং কিছু ঘটতে দেখেন, তাই তাকে সারোগেসি সম্পর্কে পাঁজর করে। রসের বিশেষ ধরণের ব্যান্টের মুডে নয়, ম্যাক প্রকাশ করেছেন যে তারা যেদিন তাদের বাচ্চাকে হারিয়েছে সেদিনের বার্ষিকী।

ম্যাককে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে যে দাতব্য সংস্থাটি কী দিন তা মনে করেনি।

হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!

শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?

মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।

সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!

তিনি পাব ছেড়ে অর্ধেক কাটা বাড়ির দিকে রওনা হন, যেখানে তিনি বার্ষিকীটি ঝাপসা করেন এবং তিনি যা বলেছেন তা সত্ত্বেও গর্ভাবস্থায় এখনও তার সমস্যা রয়েছে। দাতব্য ছাদে আঘাত করে।

সে তার সাথে সমস্ত মিথ্যা বলছে। জবাবে, তিনি তাকে লাথি মেরে ফেলেন, তারপরে তাকে ঘোস্টে এগিয়ে যান, ম্যাককে স্কামের মতো অনুভূতি রেখে এবং তাদের বিবাহ শেষ হয়ে গেছে।

ম্যাক কি সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে – এই শিশু তাদের বিবাহকে ধ্বংস করেছে?

তীর আরও: মূল গল্পের কেন্দ্রে স্টার হিসাবে আরও একটি বড় ইমারডেল প্রস্থান ‘সেট করতে সেট করুন’

তীর আরও: এমারডেলের জন স্ট্রাইকস হিসাবে এই সপ্তাহের জন্য সমস্ত 25 টি সাবান স্পয়লার

তীর আরও: হত্যাকারী জন 5 বছর পরে তারকা হিসাবে প্রধান এমারডেল প্রস্থানটি মেরে ফেলেছে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।