সারি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে এমারডালে দাতব্য এবং ম্যাকের জন্য শেষ ‘সিল’ সাবান

কেউ বলতে পারেন যে এই লেখাটি এমারডেলের ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) এবং দাতব্য ডিংলের (এমা অ্যাটকিন্স) বিয়ের জন্য প্রাচীরের উপরে রয়েছে যখন থেকেই তিনি তার নাতনী বাচ্চাকে বহন করতে রাজি হন।
সারোগেসি কাহিনীর শুরুতে ম্যাক খুব স্পষ্ট ছিল যে তিনি দাতব্য সংস্থা সারোগেট খেলতে চান না।
কিন্তু প্রচুর সংবেদনশীল ব্ল্যাকমেল এবং সারা সুগডেনের (কেটি হিল) এর প্রতি তার অনুভূতিগুলি উপেক্ষা করার পরে, তিনি ফাটল দিয়ে এটিকে তাঁর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। পরে তিনি মাইরা ডিংলকে (নাটালি জে রব) স্বীকার করেছেন যে তিনি কেবল হ্যাঁ বলেছিলেন যে এটির সফল হওয়ার সম্ভাবনা এত কম ছিল।
ম্যাককে পরে ভ্রূণ স্থানান্তর করার পরে তার কথাগুলি খেতে হয়েছিল এবং দেখে মনে হয়েছিল সবকিছু এগিয়ে চলেছে।
কিন্তু তারপরে ধ্বংসযজ্ঞ হিট – ম্যাক চ্যারিটি (এমা অ্যাটকিন্স) কে হাঁটতে যেতে রাজি করেছিলেন, যেখানে তিনি পিছলে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, দুর্ঘটনাক্রমে ভ্রূণটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ম্যাক বোকামির সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি গোপনে সন্তুষ্ট ছিলেন, যার ফলে দাতব্য সংস্থা তাকে বের করে দেয়।
ম্যাককে দ্বিতীয়বারের মতো সম্মতি জানাতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা দাতব্য সংস্থাটি গর্ভবতী হতে দেখেছিল এবং এখন ম্যাক সত্যই তার স্ত্রীকে হারানোর সবচেয়ে বড় ভয়ের মুখোমুখি করছে।
এবং তবুও দাতব্য সংস্থা এখনও তার প্রয়োজনগুলি উপেক্ষা করছে। তিনি চান যে তারা একসাথে সময় কাটান, তবে তিনি সমস্ত কিছু নিয়ে খুব বিভ্রান্ত হন। প্রত্যাখ্যান বোধ করে, ম্যাক তার দুঃখকে একা ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য পাবের দিকে রওনা দিল।
রস বার্টন (মাইকেল পারর) তাকে খুঁজে পান এবং কিছু ঘটতে দেখেন, তাই তাকে সারোগেসি সম্পর্কে পাঁজর করে। রসের বিশেষ ধরণের ব্যান্টের মুডে নয়, ম্যাক প্রকাশ করেছেন যে তারা যেদিন তাদের বাচ্চাকে হারিয়েছে সেদিনের বার্ষিকী।
ম্যাককে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে যে দাতব্য সংস্থাটি কী দিন তা মনে করেনি।
তিনি পাব ছেড়ে অর্ধেক কাটা বাড়ির দিকে রওনা হন, যেখানে তিনি বার্ষিকীটি ঝাপসা করেন এবং তিনি যা বলেছেন তা সত্ত্বেও গর্ভাবস্থায় এখনও তার সমস্যা রয়েছে। দাতব্য ছাদে আঘাত করে।
সে তার সাথে সমস্ত মিথ্যা বলছে। জবাবে, তিনি তাকে লাথি মেরে ফেলেন, তারপরে তাকে ঘোস্টে এগিয়ে যান, ম্যাককে স্কামের মতো অনুভূতি রেখে এবং তাদের বিবাহ শেষ হয়ে গেছে।
ম্যাক কি সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে – এই শিশু তাদের বিবাহকে ধ্বংস করেছে?
